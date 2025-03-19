¼Ò²ñÊ¡»ã¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¡¡»°½Å¥Æ¥ì¥Ó¼Ò²ñ»ö¶È°Ñ°÷²ñ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿´óÂ÷¶â¤òÂ£Äè
»°½Å¥Æ¥ì¥Ó¼Ò²ñ»ö¶È°Ñ°÷²ñ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿´óÂ÷¶â¤¬18Æü¡¢»°½Å¸©¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤ËÂ£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â£Äè¼°¤Ç¤Ï¡¢»°½Å¥Æ¥ì¥Ó¼Ò²ñ»ö¶È°Ñ°÷²ñ¤Î»³¸ý¹×°Ñ°÷Ä¹¤«¤é¡¢»°½Å¸©¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤Î°æÂ¼Àµ¾¡²ñÄ¹¤Ë´óÂ÷¶â15Ëü1000±ß¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1988Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢»°½Å¥Æ¥ì¥Ó¼Ò²ñ»ö¶È°Ñ°÷²ñ¤ÏÁ±°Õ¤òÊç¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼Ö°Ø»ÒÌó340Âæ¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó10Âæ¤Î¤Û¤«¡¢ºÒ³²¤ÎÈïºÒÃÏ¤ËµÁ±ç¶â¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÂ£¤é¤ì¤¿´óÂ÷¶â¤Ï¡¢»°½Å¸©¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸©Æâ¤Î¼Ò²ñÊ¡»ã¤Î¸þ¾å¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£