66周年記念“オールスター表紙”の「週刊少年サンデー 16号」が本日発売巻頭カラーは「尾守つみきと奇日常。」
【週刊少年サンデー 2025年16号】 3月19日 発売 価格：360円
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小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年16号」を本日3月19日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売されている。
今号の表紙は、66周年を記念した“オールスター表紙”となっており、サンデーに登場するキャラクターたちが一丸となって前進する姿が描かれている。
巻頭カラーは「尾守つみきと奇日常。」。センターカラーに「シテの花 ー能楽師・葉賀琥太朗の咲き方ー」、「百瀬アキラの初恋破綻中。」、「MAO」が掲載されている。
少年サンデー16号は本日発売!デジタル版も同時発売!- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) March 18, 2025
・表紙66周年記念オールスター表紙号!
・単行本5巻発売巻頭カラー![#尾守つみきと奇日常。]
・単行本発売記念Cカラー![#シテの花 ー能楽師・葉賀琥太朗の咲き方ー]
・単行本発売&Cカラー第3弾[#百瀬アキラの初恋破綻中。]https://t.co/sq7tIrKiDu pic.twitter.com/GkoKB9hSgb
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