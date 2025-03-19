【週刊少年サンデー 2025年16号】 3月19日 発売 価格：360円

　小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年16号」を本日3月19日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売されている。

　今号の表紙は、66周年を記念した“オールスター表紙”となっており、サンデーに登場するキャラクターたちが一丸となって前進する姿が描かれている。

　巻頭カラーは「尾守つみきと奇日常。」。センターカラーに「シテの花 ー能楽師・葉賀琥太朗の咲き方ー」、「百瀬アキラの初恋破綻中。」、「MAO」が掲載されている。

(C)Shogakukan Inc. 2024　All rights reserved.