¥É¥¸¥ã¡¼¥¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö´í¤Ê¤¤¿ô»ú¡×¡ÄÄ¾µå¶ìÀï¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÏCÈ½Äê¡¢Íê¤ß¤ÏÌµ²óÅ¾¥¹¥×¥ê¥Ã¥È
¡¡19Æü¤Î¥«¥Ö¥¹Àï¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23¡Ë¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ë¤¢¤ë¤«¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡×¡Äº£¥ª¥Õ¤Ï°ìµ¤¤Ë¡Ö¼ýÆþÇÜÁý¡×¤Î²ÄÇ½À
¡¡ºò18Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç26¿Í¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿165¥¥í±¦ÏÓ¤Ë¤Ï¡¢´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¡¡º£²ó¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀèÈ¯¤Ï¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ËÆóÅ¾»°Å¾¤·¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¥¥ã¥ó¥×³«»ÏÄ¾¸å¤Ë³«Ëë2ÀïÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÅÐÈÄ¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢°ìÃ¶¡ÖÇò»æ¡×¤È¤·¤¿¡£3·î5Æü¡¢12Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÎÅÐÈÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Àµ¼°·èÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÍèÆüÃæ¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¸½¾ì¤ä¥Õ¥í¥ó¥È¤¬Â¨·è¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Öº´¡¹ÌÚ¤Ïºò¥ª¥Õ¡¢³ÆµåÃÄ¤È¤ÎÆþÃÄ¸ò¾Ä»þ¤Ë¡¢¡ØºòÇ¯¡¢µåÂ®¤¬Íî¤Á¤¿ÍýÍ³¤È¡¢¤½¤ÎÂÐºö¡Ù¤È¤¤¤¦¡È½ÉÂê¡É¤ò²Ý¤·¤¿¡£Ê¿¶ÑµåÂ®¤Ï23Ç¯¤Î159.3¥¥í¤«¤éºòÇ¯¤Ï155.9¥¥í¤ËÄã²¼¡£2·î²¼½Ü¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤È¤Î¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ145¥¥í¤·¤«½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÃÏ¸µ»æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ØÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤À¡£¤Þ¤ÀÌ¤´°À®¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥·¤â¤¢¤Ã¤¿¡£5Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ157¥¥í¡¢12Æü¤ÏÆ±154¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´Î¿´¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Î¼Á¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆüËÜ¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀËÜÍè¤Î¥Ç¥¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÄ¾µå¤Î¼Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢³Î¤«¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡MLB¤Î¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥µ¥Ð¥ó¥È¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ä¾µå¤ÎÊ¿¶Ñ²óÅ¾¿ô¤Ï5Æü¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤¬2022²óÅ¾¡¢12Æü¤Î¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºÀï¤â2021²óÅ¾¤À¤Ã¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤Î21Ç¯¤Ë´°Á´»î¹ç¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿»î¹ç¤Î2450²óÅ¾¡¢23Ç¯WBC½Ð¾ì»þ¤Î2351²óÅ¾¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÂçÉý¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë12Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢Ä¾µå¤ò27µåÅê¤¸¤Æ¶õ¿¶¤ê¤Ï¥¼¥í¡£µå¼Á¤ÎÄã²¼¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ºòÇ¯¤Ï¶õ¿¶¤êÎ¨¤â23Ç¯¤ÎÌó12¡ó¤«¤éÌó7¡ó¤Ë¸º¤Ã¤¿¡£Á°½Ð¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
ÌÀ¤«¤Ê¼Á¤ÎÄã²¼
¡ÖÆüÊÆ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Î°ã¤¤¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤â¡¢µåÂ®¤ä²óÅ¾¿ô¤Ë²Ã¤¨¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Î¥Ó¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Î°ì¤Ä¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ø½Ä¤ÎÊÑ²½ÎÌ¡Ù¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£23Ç¯WBC»þ¤Ï44¥»¥ó¥Á¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢5Æü¡¢12Æü¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï34¥»¥ó¥Á¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²óÅ¾¿ô¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢ÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¤ä¤ä¿â¤ìµ¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥·¥å¡¼¥ÈÊÑ²½¤âÂç¤¤á¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ä¹ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢ÅÏÊÆÁ°¤«¤éÄ¾µå¤Î¼Á¤ÎÄã²¼¤ò»ØÅ¦¤ò¤¹¤ë¥¹¥«¥¦¥È¤â¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï2000²óÅ¾¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤µå¤¬Â¿¤¯¡¢ÊÆ»ï¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¡Ù¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï¡ØC¡ÙÉ¾²Á¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤ÎÆü¤Î³«ËëÀï¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿»³ËÜÍ³¿¤â¡¢Ä¾µå¤Î²óÅ¾¿ô¤ËÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¤Ï2262²óÅ¾¤Ç¡¢MLBÊ¿¶Ñ¤Î2299¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤â¡¢ºÇ¹â¤Ç2338²óÅ¾¡¢Ê¿¶Ñ¤¹¤ë¤È2200Âæ¤À¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î½Ä¤ÎÊÑ²½ÎÌ¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÏMLBÊ¿¶Ñ¤ÈÆ±¤¸40¥»¥ó¥Á¤ò·×Â¬¡£¤³¤ÎÆü¤Ï48¥»¥ó¥Á¤ËÃ£¤¹¤ë¥Ü¡¼¥ë¤¬4µå¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ºòÇ¯¤è¤ê¤â¥Û¥Ã¥×À®Ê¬¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤âÍ³¿¤Î¾ì¹ç¤ÏÄ¾µå¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸µåÂ®¡¢²óÅ¾¿ô¤Ê¤¬¤é±Ô¤¯Íî¤Á¤ë¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ê¤É¡¢Â¾¤ÎÊÑ²½µå¤âËÉÙ¤Ç¼Á¤â¹â¤¤¡£
¡Öº´¡¹ÌÚ¤ÏÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ä¾µå¤Î¼Á¤ò¸µ¤ËÌá¤¹¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ï¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÂ¿Åê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´Ø·¸¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼´Ø·¸¼Ô¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿¶Ñ²óÅ¾¿ô¤Ï¤ï¤º¤«518¤È¤Û¤ÜÌµ²óÅ¾¡£¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î¿ÀÍÍ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¸µÃæÆü¤Î¿ù²¼ÌÐ»á¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥â¥Î¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï²óÅ¾¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Û¥ó¥â¥Î¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÂ¿Åê¤¹¤ì¤Ð¤½¤ÎÊ¬¡¢¸ªÉª¤Î¸Î¾ã¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢½ô¿Ï¤Î·õ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÊÔÀ®¥È¥Ã¥×¤Î¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤ÏÀèÆü¡¢ÊÆÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢»ä¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£