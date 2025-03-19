JX¶âÂ°¾å¾ì¡¢½éÃÍ843±ß¡¡Çä¤ê½Ð¤·²Á³Ê2.8¡ó¾å²ó¤ë
¡¡¶âÂ°»ö¶È¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëJX¶âÂ°¤Ï19Æü¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤ÎºÇ¾å°Ì¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¡¢¼è°ú¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£½éÃÍ¤Ï1³ô843±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Çä¤ê½Ð¤·²Á³Ê¤Î820±ß¤ò2.8¡ó¾å²ó¤Ã¤¿¡£½éÃÍ¤Ë´ð¤Å¤¯»þ²ÁÁí³Û¤ÏÌó7826²¯±ß¤Ç¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î¾å¾ì¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯10·î¤ÎÅìµþ¥á¥È¥í¡ÊÌó9470²¯±ß¡Ë¤Ë¼¡¤°µ¬ÌÏ¤ÎÂç·¿°Æ·ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä´Ã£¤·¤¿»ñ¶â¤Ç¡¢È¾Æ³ÂÎºàÎÁ»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£
¡¡JX¶âÂ°¤ÏÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¤Ë»È¤¦¶âÂ°ÇöËìºàÎÁ¤ÎÀ¤³¦¥·¥§¥¢6³ä¤ò¤â¤Ä¡£Æ¼¤ÎÀ½Ï£¤ä¹Û»³³«È¯¤È¤¤¤Ã¤¿½¾Íè¤Î¼çÎÏ»ö¶È¤«¤éÅ¾´¹¤·¡¢È¾Æ³ÂÎºàÎÁ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯Êý¿Ë¤À¡£