±§ÃèÂÚºß¡¢1½µ´Ö¤Î¤Ï¤º¤¬9¥«·î¡¡±§ÃèÈô¹Ô»Î2¿Í¤¬¤è¤¦¤ä¤¯ÃÏµå¤Ë
¡¡¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊISS¡Ë¤ËÌó1½µ´Ö¤À¤±ÂÚºß¤¹¤ëÍ½Äê¤¬9¥«·î¤Ë¡½¡½¡£
¡¡±§ÃèÁ¥¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇISS¤òÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ¿Í±§ÃèÈô¹Ô»Î2¿Í¤¬18ÆüÍ¼¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19ÆüÄ«¡Ë¡¢¤Ä¤¤¤ËÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿¡£
2025Ç¯1·î¡¢Ä¹´üÂÚºßÃæ¤ËISS¤Î³°¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥¦¥£¥ë¥â¥¢±§ÃèÈô¹Ô»Î¡ÊÃæ±û¡Ë=NASAÄó¶¡
¡¡ÃË½÷2¿Í¤ÎÈô¹Ô»Î¤Ï2024Ç¯6·î¡¢¿··¿±§ÃèÁ¥¡Ö¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤Î½é¤ÎÍ¿Í»î¸³Èô¹Ô¤ÇISS¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èô¹ÔÃæ¤Ë¥Ø¥ê¥¦¥àÏ³¤ì¤ä¿ä¿ÊÁõÃÖ¤ÎÌäÂê¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÍâÇ¯¤ËÊÌ¤Î±§ÃèÁ¥¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤Þ¤ÇISS¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡ÊNASA¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ISS¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê¿©ÎÁ¤ä¿å¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤ÏÃÏµå¤Ë¤¤¤ë²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¥á¡¼¥ë¤äÅÅÏÃ¤ÇÄê´üÅª¤Ë¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£·î16Æü¤Ë±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë¤ÎÂçÀ¾ÂîºÈÈô¹Ô»Î¤é¤¬¾è¤Ã¤¿±§ÃèÁ¥¤¬ISS¤ËÅþÃå¡£2¿Í¤ÏÂçÀ¾¤µ¤ó¤é¤È¤Î°ú¤·Ñ¤®¸å¡¢ISS¤Ë·¸Î±¤·¤Æ¤¤¤ëÊÌ¤Î±§ÃèÁ¥¤Ç½ÐÈ¯¤·¤¿¡£¡Ê¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡á»ÔÌî²ô¡Ë