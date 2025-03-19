¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¼»ÎÇÓ½ü¤ÎÊÆÂçÅýÎÎÎá¡¢ºÛÈ½½ê¤¬°ì»þº¹¤·»ß¤á
Brendan Pierson¡¡Jack Queen
[£±£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬À¸Êª³ØÅª¤ÊÀ¤ÈÀ¼«Ç§¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¼»Î¤ò·³¤«¤éÇÓ½ü¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤ò½ä¤ê¡¢¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ï£±£¸Æü¡¢ÂçÅýÎÎÎá¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¸½ÌòÊ¼»Î¤äÆþÂâ´õË¾¼Ô¤¬µ¯¤³¤·¤¿ÁÊ¾Ù¤¬Â³¤¯´Ö¡¢¼Â»Ü¤ò°ì»þº¹¤·»ß¤á¤ëÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Æ±ÃÏºÛ¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤¬£±·î£²£·Æü¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿ÂçÅýÎÎÎá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ûË¡¤Ë¤è¤ëÀº¹ÊÌ¶Ø»ß¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÂçÅýÎÎÎá¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ·³¤Ï£²·î£±£±Æü¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÆþÂâ¤òÇ§¤á¤º¡¢·³¿Í¤ÎÀÅ¾´¹Á¼ÃÖ¤Î¼Â»Ü¤ä»Ù±ç¤òÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤½¤Î¸å¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¼»Î¤Î½üÂâ¤ò³«»Ï¤¹¤ëÊý¿Ë¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
ÁÊ¾Ù¤Î¸¶¹ðÂ¦¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÛÍÑº¹ÊÌ¤ò°ãË¡¤ÊÀº¹ÊÌ¤Î°ì·ÁÂÖ¤ÈÇ§¤á¤¿£²£°£²£°Ç¯¤ÎºÇ¹âºÛÈ½·è¤òµó¤²¡¢ÂçÅýÎÎÎá¤Ï°ãË¡¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¯¸¢Â¦¤Ï¡¢·³¤Ë¤ÏÆÃÄê¤Î¾É¾õ¤ò»ý¤Ä¿Í¤ò·³Ì³¤ËÉÔÅ¬³Ê¤È¤·¤ÆÇÓ½ü¤¹¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£