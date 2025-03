台湾発のグローバルティーカフェ「ゴンチャ」に、メロンを使った3つのデザートティー「メロンメロン」シリーズが初登場。

2種のメロンが芳醇で、ジューシーな味わいの「メロンメロン ミルクティー/ティーエード/フローズンティー」が、期間限定で販売されます☆

ゴンチャ「メロンメロン ミルクティー/メロンメロン ティーエード/メロンメロン フローズンティー」

カスタマイズ:追加トッピングは2つまで可、フローズンティーの甘さは変更できません

スケジュール:

先行発売日:2025年3月19日(水)〜先行販売店舗:ららぽーと豊洲店・自由が丘店モバイルオーダー先行販売:2025年3月24日(月)〜 商品取り扱い全店※一部新店で先行販売を実施している場合があります発売日:2025年3月27日(木)販売店舗:国内ゴンチャ全店 ※一部商品を販売していない店舗があります

ゴンチャで初めてとなる、メロンを使ったデザートティー「メロンメロン ミルクティー」「メロンメロン ティーエード」「メロンメロン フローズンティー」を、期間限定で販売。

心機一転、新しいことを始めたくなる春に、ゴンチャの新たなチャレンジとしてメロンを使った極上のデザートティーが誕生しました!

デザートティー「メロンメロン」シリーズのこだわりポイントは、「赤肉メロンソース」「青肉メロンゼリー」「阿里山ウーロンティー」の3つ。

果肉たっぷりの「赤肉メロンソース」は、ダイス状にカットした大粒の赤肉メロンが入ったソースで、芳醇な香りとやさしい甘みを楽しめます☆

北海道産の青肉メロン果汁を贅沢に使用した「青肉メロンゼリー」は、ぷるぷる食感が特徴。

さわやかでジューシーな味わいを楽しめ、2種類のメロンによる“ダブルメロン”が芳醇な味わいです。

そして、フルーツを引き立てる「阿里山ウーロンティー」は、華やかな香りとすっきりした風味。

フルーツと相性がよく、メロンの甘みを引き立てます!

ラインナップは、まろやかなミルクティーとジューシーなフルーツティーのティーエード、シャリシャリのフローズンティーの3種類。

メロンを食べた時のように芳醇な、記憶に残るひと口を楽しめるドリンクです。

メロンメロン ミルクティー(ICED)

価格:660円 ※ICED/M

2種のメロンの美味しさを、贅沢に楽しめる「メロンメロン ミルクティー」

フルーツの味わいを引き立てる、華やかな風味の阿里山ウーロンティーをベースにしています。

そこへ、芳醇でほどけるような果肉を感じる赤肉メロンソースと、さわやかでみずみずしい青肉メロンゼリーを合わせたメニューです☆

メロンメロン ティーエード(ICED)

価格:660円 ※ICED/M

「メロンメロン ティーエード」は、メロンを口にするような、ジューシーで贅沢な味わいのフルーツティー。

芳醇でやさしい甘みの果肉入り赤肉メロンソースと、さわやかでみずみずしい青肉メロンゼリーを組み合わせています。

2つのメロンの美味しさに、フルーツと相性抜群で華やかな阿里山ウーロンティーに合わせた一杯です!

メロンメロン フローズンティー

価格:660円 ※FROZEN/M

シャリシャリ食感がアクセントになった「メロンメロン フローズンティー」

フルーツの甘みを引き立てる阿里山ウーロンティーと、2種類のメロンを存分に楽しめる美味しさに仕上げられています。

みずみずしい青肉メロンゼリーを混ぜ、果肉入りの芳醇な赤肉メロンソースを絡めた、リッチな味わいです☆

青肉メロン ゼリー

価格:90円

3つのドリンクのほか、トッピングにおすすめな「青肉メロン ゼリー」も登場。

北海道産青肉メロン果汁を使った、ジューシーでさわやかな甘みを堪能できます。

ドリンクへのトッピングは、フルーツと相性のよい阿里山ウーロンティーやマンゴー阿里山ティーエード、ブラックミルクティーがおすすめです!

「メロメロRADIO」ON AIR

※一部店舗では店内BGMを配信していません

期間限定メニュー「メロンメロン」とともにゴンチャがスタートするのは、‟心までメロメロに、元気になれるご褒美なメロディ”を集めた「メロメロRADIO」

ゴンチャで過ごすとき、気持ちが高まるメロディを聴いて、元気をチャージできるような店内放送を届けます☆

そんな「メロメロRADIO」に登場するのは、キュートなパフォーマンスで注目を集める「超ときめき♡宣伝部」

ゴンチャファンとしても知られ、お客様にもクルーにも人気の高いアーティストから、明るいメッセージを届けてもらうためにコラボをすることになりました。

「メロメロRADIO」は『超ときめき♡宣伝部の“ラジオ番組風スペシャルプログラム”』など、元気になれる音楽を詰め込んだ、ゴンチャ店内だけで聴くことができる特別なプレイリストです。

また、SNSでも「メロメロRADIO」連動キャンペーンを実施予定。

詳細は、公式WEBサイトにて発表されます!

2つのメロンを使った、芳醇でジューシーなデザートティー3種がラインナップ。

ゴンチャ「メロンメロン 」シリーズは、2025年3月37日より期間限定で販売です!

