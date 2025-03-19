£Æ£Ò£Ï£Î£Ô£Å£Ï¡¢¥¦¥¨¥ë¥¹¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ï±öÌîµÁÌô¤È¤Î£Á£É¥×¥í¥°¥é¥à°åÎÅµ¡´ï¤ËÃíÌÜ¤È
¡¡£Æ£Ò£Ï£Î£Ô£Å£Ï¡¡<£²£±£µ£¸>¡¡¤Ï¥¦¥¨¥ë¥¹¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¬£±£¹ÆüÉÕ¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ç¡¢£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹£Á£ÉÊ¬Ìî¤ËÃíÌÜ¤È»ØÅ¦¡£Æ±Ê¬Ìî¤Ç¤Ï£²·î¤Ë±öÌîµÁÀ½Ìô¡¡<£´£µ£°£·>¡¡¤È¶¦Æ±³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¡Ö²ñÏÃ·¿Ç§ÃÎµ¡Ç½¸¡ººÍÑ£Á£É¥×¥í¥°¥é¥à°åÎÅµ¡´ï¡Ê£Ó£Ä£Ó¡Ý£¸£¸£±¡Ë¡×¤¬¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤è¤êÍ¥Àè¿³ººÂÐ¾ÝÉÊÌÜ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£´û¤Ë£Ð£Í£Ä£Á¡Ê°åÌôÉÊ°åÎÅµ¡´ïÁí¹çµ¡¹½¡Ë¤Ë¼£¸³ÆÏ¤òÄó½ÐºÑ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢½çÄ´¤Ë¿Ê¤á¤Ð£²£¶Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¾µÇ§¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤¤¤¦¤À¡£
¡¡Æ±ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾µÇ§¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢ÆÃ²½·¿£Á£É¡Ö£Ë£É£Â£É£Ô¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ³«È¯¤ä¶¨µÄ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¾¼À´µ¤Î°åÎÅµ¡´ï¤Î³«È¯¤ä¡¢Ì±À¸ÉÊ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤Ë¤âÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥¨¥ë¥¹¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÏÆ±¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ç¡¢£Æ£Ò£Ï£Î£Ô£Å£Ï¤ÎÁÛÄê³ô²Á¥ì¥ó¥¸£¸£°£°¡Ý£¹£°£°±ß¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¡¢Åê»ñÈ½ÃÇ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¦¥¨¡¼¥È¡Ê¶¯µ¤¡Ë¡×¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡£
¡¡£Æ£Ò£Ï£Î£Ô£Å£Ï¤Î£±£¹Æü¤Î³ô²Á¤Ï´ó¤êÉÕ¤Ä¾¸å¤Ë£²±ß¹â¤Î£µ£¹£µ±ß¤È¾®Éý¤Ê¤¬¤éÂ³¿¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¨¥ë¥¹¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÏÆ±¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ç¡¢£Æ£Ò£Ï£Î£Ô£Å£Ï¤ÎÁÛÄê³ô²Á¥ì¥ó¥¸£¸£°£°¡Ý£¹£°£°±ß¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¡¢Åê»ñÈ½ÃÇ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¦¥¨¡¼¥È¡Ê¶¯µ¤¡Ë¡×¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡£
¡¡£Æ£Ò£Ï£Î£Ô£Å£Ï¤Î£±£¹Æü¤Î³ô²Á¤Ï´ó¤êÉÕ¤Ä¾¸å¤Ë£²±ß¹â¤Î£µ£¹£µ±ß¤È¾®Éý¤Ê¤¬¤éÂ³¿¤·¤¿¡£