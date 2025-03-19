¡Ö»öÌ³ºî¶È¤·¤Æ¤¿¤À¤±¡×¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÈÈºáµòÅÀ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿ÍÃË¡Ê36¡Ë¤ò¥¿¥¤¤Ø°ú¤ÅÏ¤·¡ÄÉÔË¡Æþ¹ñ¤·ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë²ÃÃ´¤«¡¡ËÌ³¤Æ»·Ù¤«¤éÀàÅðµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¾õ¤â
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÎÈÈºáµòÅÀ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÎÃË¤¬¡¢¹ñ¶¤òÀÜ¤¹¤ë¥¿¥¤¤Ø°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
36ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÃË¤Ï2·î¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÅìÉô¤Î¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ë¤¢¤ëÃæ¹ñ·ÏÈÈºáÁÈ¿¥¤ÎµòÅÀ¤Ç¡¢¼þÊÕ¤ò¼Â¹Ô»ÙÇÛ¤¹¤ëÉðÁõÀªÎÏ¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉðÁõÀªÎÏ¤Î´´Éô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï1·î¤ËÃæÅì¤Î¥É¥Ð¥¤¤«¤é¥¿¥¤¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ËÉÔË¡¤ËÆþ¹ñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤ÏÈÈºáµòÅÀ¤ÇÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç»öÌ³ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»·Ù¤«¤éÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢ÆüËÜ¤Ø¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×3·î18ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë