【週刊少年マガジン 2025年16号】 3月19日 発売 価格：400円

　講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 2025年16号」を本日3月19日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。

　今号の表紙&巻頭グラビアは、櫻坂46のメンバー、山粼 天さん。巻中グラビアには、櫻坂46の増本綺良さんと幸阪茉里乃さん、巻末グラビアには櫻坂46の小池美波さんが登場する。

　また、巻頭カラーには五十嵐正邦氏のラブコメ「真夜中ハートチューン」、センターカラーには「ガチアクタ」（原作：裏那圭氏/graffiti design：晏童秀吉氏）がそれぞれ掲載される。

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