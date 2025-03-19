表紙&巻頭グラビアは櫻坂46の山粼 天さん！ 「週刊少年マガジン 16号」本日発売巻中グラビアに増本綺良さん&幸阪茉里乃さん、巻末グラビアに小池美波さんも
【週刊少年マガジン 2025年16号】 3月19日 発売 価格：400円
講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 2025年16号」を本日3月19日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。
今号の表紙&巻頭グラビアは、櫻坂46のメンバー、山粼 天さん。巻中グラビアには、櫻坂46の増本綺良さんと幸阪茉里乃さん、巻末グラビアには櫻坂46の小池美波さんが登場する。
また、巻頭カラーには五十嵐正邦氏のラブコメ「真夜中ハートチューン」、センターカラーには「ガチアクタ」（原作：裏那圭氏/graffiti design：晏童秀吉氏）がそれぞれ掲載される。
今週の #マガジン から- 週刊少年マガジン公式 (@shonenmagazine1) March 18, 2025
３号連続 #櫻坂46 スタート🎉
通常時よりグラビア３倍増し！ 総勢12人！
❤️🔥第１弾 #山粼天 さん #幸阪茉里乃 さん× #増本綺良 さん #小池美波 さん… pic.twitter.com/aPqNA6ubaC
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