¡Ö½üÌ¾½èÊ¬¡×¤Î´ß¸ý¸©µÄ¡¡ÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¤Ë°Ý¿·¤¬½èÊ¬ÍýÍ³¤òºÆÄÌÃÎ¡ÖÎà»÷»öÎã¤ÈÈæ³Ó¤·¼Ò²ñÅª¤Ê±Æ¶Á¤òÁí¹çÅª¤Ë¹Í¤¨¤¿¡×
¡¡Ê¼¸Ë°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢½üÌ¾½èÊ¬¤ËÉÔÉþ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¸µ°Ý¿·¤Î¸©µÄ¤ËÂÐ¤·¡¢½èÊ¬ÍýÍ³¤ò²þ¤á¤ÆÄÌÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºØÆ£ÃÎ»ö¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´ß¸ý¼Â¸©µÄ¤¬¸©ÃÎ»öÁª´ü´ÖÃæ¤Ë£Î£È£ËÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¤Ë¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤ÎÊ¸½ñ¤òÅÏ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°Ý¿·¤«¤éºÇ¤â½Å¤¤¡Ö½üÌ¾¡×½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ß¸ý¸©µÄ¤Ï°Ý¿·¤ËÂÐ¤·½èÊ¬¤ÎÉÔÉþ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¼¸Ë°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È£³·î£±£´Æü¡¢´ß¸ý¸©µÄ¤Ë¡ÖÎà»÷»öÎã¤ÈÈæ³Ó¤·¼Ò²ñÅª¤Ê±Æ¶Á¤òÁí¹çÅª¤Ë¹Í¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÄÌÃÎ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡´ß¸ý¸©µÄ¤Ï¡¢Î©²Ö»á¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ½èÊ¬¤µ¤ì¤¿¸µ°Ý¿·¤ÎÁý»³À¿¸©µÄ¤È¡¢Çò°æ¹§ÌÀ¸©µÄ¤È¤È¤â¤Ë¿·¤·¤¤²ñÇÉ¡ÖÌöÆ°¤Î²ñ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£