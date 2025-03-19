À¾Ìî¼·À¥¡¡¡Ö°ìÆü°ìÆü¤¬Àï¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¡¡»ö¼Â¾å¤Î½é¼ç±é±Ç²è¤Ç½ÅÎÌ´¶¤¢¤ë¼Çµï
¡¡¡ÚËÒ¡¡¸µ°ì¤Î¸É¿Í¾ÇÅÀ¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÀ¾Ìî¼·À¥¡Ê30¡Ë¤¬3·î20Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¾¯Ç¯¤È¸¤¡×¡ÊÀ¥¡¹·Éµ×´ÆÆÄ¡Ë¤Ë¼ç±é¤·¤¿¡£¤â¤¦1¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÏÂÀµ¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¢¤ë»×¤¤¤òÈë¤á¤¿¸¤¡¦Â¿Ê¹¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯½÷À¡¦Èþ±©Ìò¡£À¾Ìî¤ÏÇµÌÚºä46ºßÀÒÃæ¡¢±Ç²è¤Ë¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ãæ¿´¤Î±Ç²è¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¾¯Ç¯¤È¸¤¡×¤¬»ö¼Â¾å¤Î½é¼ç±é±Ç²è¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡¨¡¨¡»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡¡ÖÏ¢Æü¥ä¥Þ¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤Èµ¤¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ°ìÆü°ìÆü¤¬Àï¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡¼ç±é¤Î½Å°µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤»¤º¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥í¥ê¡¼¤Î¹â¤¤¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç°ìÆü°ìÆü»£¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡¥Ç¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¾î¤Ç¡¢½Å¤¤ºá¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¡Ö»ä¤Ï¸½¾ì¤ÇÌòÊÁ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤Ë¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤Æ¸½¾ì¤Ç´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼Çµï¤Î´¶¤¸¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤¨¤Ð´ÆÆÄ¤Ï¡Ø°ã¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¼«Ê¬¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡ºá¤òÈÈ¤¹¥·¡¼¥ó¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡¡¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤¬»ä¤Î½éÆü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î´¶¾ð¤òºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅöÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤ÇÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ï¥Ï¡¼¥É¤Ç¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤Ã¤ÈÈè¤ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡¸¤¤È¤Î¼Çµï¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡¡Ö¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âç·¿¸¤¤ÇÎÏ¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢µÞ¤ËÁö¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸¤¤Îµ¤Ê¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤Û¤·¤¤½ê¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢¥Æ¥¤¥¯¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ç¦ÂÑÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¥¤¥¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤ËµÞ¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤È¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡ÇµÌÚºä46¤ÎÀèÇÚ¡¦AKB48¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò²Î¤¦¥·¡¼¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö»þÂåÀßÄê¤ÎÇ¯¤ËÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤ÎÃæ¤«¤éÌÀ¤ë¤á¤Î¶Ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶öÁ³¡¢ÂçÀèÇÚ¤Î¶Ê¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¨¡¨¡²áµî¤Ë¤¢¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡¡¡Ö²»³ÚÈÖÁÈ¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Î¤¦¤Î¤Ï¤½¤ì°ÊÍè¤Ç¤¹¤«¤é10Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¤«¤¹¤«¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡¼ÂºÝ¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ê¤Î¤ÇÌäÂê¤Ê¤¯²Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂÀµ¤È2¿Í¤Ç¤ä¤±¤¯¤½µ¤Ì£¤Ë²Î¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤â¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¨¡¨¡½ªÈ×¤Ë1¿Í¤Ç¤Þ¤¿¡Ö¥Ø¥Ó¥í¥Æ¡×¤ò²Î¤¦¥·¡¼¥ó¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö»ä¤âÉáÃÊ¡¢É¡²Î¤ò²Î¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤½¤Î´¶¤¸¤Ç²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡¥í¥ó¥°¤È¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÆó¤Ä¤ÎÈ±·Á¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡©
¡¡¡ÖÈ±·Á¤Ç¤â·îÆü¤Î·Ð²á¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÈºÇ¸å¤Ç10ºÐ¤¯¤é¤¤°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥á¡¼¥¯¤âÏÃ¤·Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éý¹¤¤Ç¯Îð¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤ë¤ÈÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î½ÅÎÌ´¶¤¬Áý¤·¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¤µ¤é¤Ë¤É¤Ã¤·¤ê¤·¤¿¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¨¡¨¡½Å¤¿¤¤ÌòÊÁ¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î½ÅÎÌ´¶¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¨¡¨¡À¸³è¤ÎÊÑ²½¤¬¼Çµï¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¡Ö¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¤¤¿»þ¤È1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£ºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç½ù¡¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°Ç®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÆæ²ò¤Ã¦½Ð¥²¡¼¥à¡×¤Ïº£¤Ç¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¡Öº£¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤Ï°ìÅÙµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¤Ê¤«¤Ê¤«Ë°¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ææ²ò¤¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥²¡¼¥à¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¡ÖÆÀ¤¿¤â¤Î¡Ä¡£º£¤Ï¤Þ¤À¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ò»£¤êÀÚ¤ì¤¿¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡©
¡¡¡ÖÈþ±©¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÈà½÷¤ÎÌÜÀþ¤ÇºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£Èþ±©¤Ï»Ï¤á¤Ï½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¦Â¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â¿Ê¹¤ÈÏÂÀµ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Çµß¤ï¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¡¢µß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¿Ê¹¤ËÎÏ¤òÂß¤·¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤ÏÂ¿Ê¹¤Ë½Ð¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Îºá¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢Â¿Ê¹¤ËÎÏ¤òÂß¤¹¤³¤È¤ËÀ¸¤¤¬¤¤¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤Ë¥°¥Ã¤ÈÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡½Å¤¤Êª¸ì¤Ç¤¹¤¬¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤ÏÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¡Ö»ä¤â´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¸«¤ÆÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤á¤ÎÊý¤Ï»£±ÆÃæ¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ´¶½ýÅª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¶Ê¤¬ºÇ¸å¤ËÎ®¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Ô¤¿¤ê¤È±ÇÁü¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡¤ä¤Ï¤ê²á¹ó¤Ê»£±Æ¤Î¤³¤È¤ò»î¼Ì¤Î»þ¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¡Ö»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ëè¥·¡¼¥ó¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ëè¥·¡¼¥ó¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×
¡¡¨¡¨¡±é¤¸¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿¼¤ß¤¬Áý¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡¡¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Ë´¶¤¸¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤¤¤¦É½¾ð¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤È´¶¤¸¤ÆÄº¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡ÌÀ¤é¤«¤Ë¿ôÇ¯Á°¤È¤Ï°ã¤¦Ìò¼Ô¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¨¡¨¡Ìò¼Ô¤Î»Å»ö¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ë°¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Çº¤à¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Çº¤à»þ´Ö¤â³Ú¤·¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡º£¸å¤Ï¤É¤ó¤ÊÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¡Ö°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤½¤Î»þ¤Î°ìÅÙ¤¤ê¤Ê¤Î¤Ç°ì¤Ä°ì¤Ä¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾Ç¤é¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÃúÇ«¤ËºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡þÀ¾Ìî¡¡¼·À¥¡Ê¤Ë¤·¤Î¡¦¤Ê¤Ê¤»¡Ë1994Ç¯5·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î30ºÐ¡£2011Ç¯¡¢ÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¡£17Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö¤¢¤µ¤Ò¤Ê¤°¡×¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¡£18Ç¯¡¢¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¡£±Ç²è¡Ö¸ÉÏµ¤Î·ì¡¡LEVEL2¡×¡Ê21Ç¯¡Ë¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ¡¦¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡£±Ç²è¡ÖÎø¤Ï¸÷¡×¡Ê22Ç¯¡Ë¤Ç¥è¥³¥Ï¥Þ±Ç²èº×ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¡£
¡¡¢¡ËÒ¡¡¸µ°ì¡Ê¤Þ¤¡¦¤â¤È¤«¤º¡Ë¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼ÒÊÔ½¸¶ÉÊ¸²½¼Ò²ñÉô¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢²»³Ú¡¢Äà¤ê¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£