¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ë¤¯¤¹¤Ö¤ëÀéÍÕ¸©Ï¢¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éÌäÂê ¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬¡ÈÊüÃÖ¡É¤·Â³¤±¤¿¥¦¥é»ö¾ð
¡¡½µËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡¢¹â»Ù»ýÎ¨¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤À¤¬¡¢ÀéÍÕ¸©Ï¢Æâ¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¥Ï¥éÌäÂê¤Ï¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û¥¤¥±¥¤¥±¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ë¡È¥Ñ¥ï¥Ï¥éÌäÂê¡ÉÊ®½Ð¡ª½÷À½°±¡µÄ°÷¤«¤é¤ÎÇÍÅÝ¼¸ÀÕ¤ÇÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¡Ä4¿Í¤âÎ¥ÅÞ¤Î°Û¾ï»öÂÖ
¡¡¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤òÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºò½©¤Î½°±¡Áª¤ÇÀéÍÕ5¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¡¢ÈæÎãÉü³è¤·¤¿²¬Ìî½ã»ÒµÄ°÷¡Ê±ßÆâ¡Ë¤È¡¢¸©Ï¢´´»öÄ¹¤ÎÅ·Ìî¹ÔÍº¸©µÄ¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤òÁÊ¤¨¤¿¤Î¤Ï¹©Æ£Í³µª»Ò±º°Â»ÔµÄ¤Ç¡¢ºò²Æ°Ê¹ß¡¢Èà½÷¤ò´Þ¤á¸©Ï¢¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏÊýµÄ°÷4¿Í¤¬Â³¡¹¤ÈÎ¥ÅÞ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÏÅÞËÜÉô¤ËÎÑÍý°Ñ°÷²ñ¤È¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÂÐºö°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¹çÆ±°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¡£´Ø·¸¼Ô¤ËÄ°¼è¤·¡¢»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½°Ê²¼¡¢ÅÞ´´Éô¤ËËÜµ¤¤ÇÄ´ºº¤¹¤ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ÏÈùÌ¯¤À¡£Èà¤é¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¥Ñ¥ï¥Ï¥éÌäÂê¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤éÊüÃÖ¤·¡¢¥Þ¥È¥â¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹©Æ£»á¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¼õ¤±»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯1·î½é½Ü¡£Èà½÷¤¬½éÅöÁª¤·¤¿±º°Â»ÔµÄÁª¤ÎÅê³«É¼Æü¤Î4¥«·î¤Û¤ÉÁ°¤Î¤³¤È¤À¡£¼çÉØ¤ÇÀ¯¼£ÁÇ¿Í¤Î¹©Æ£»á¤¬¥Þ¥ÞÍ§¤À¤Ã¤¿²¬Ìî»á¤ËÁªµó³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½õ¸À¤òµá¤á¤Æ¤â¡ÖË»¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢Áê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬Â³¤¡¢Æ±Ç¯9·î¡¢¹©Æ£»á¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Î¼ÂÂÖ¤ò¸©Ï¢²ñÄ¹¤ÎÃÝµÍ¿Î»²±¡µÄ°÷¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃÝµÍ»á¤Ïº£·î12Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ò23Ç¯9-10·î¤Ë6¿Í¡Ê¹©Æ£¤ò´Þ¤áÎ¥ÅÞ¤·¤¿4¿Í¤È²¬Ìî¡¢Å·Ìî¡Ë¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤¿¸å¤Î¤³¤È¤ò°Ñ°÷²ñ¡Ê¹çÆ±°Ñ¡Ë¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤¹¡Ó¤ÈÅê¹Æ¡Ê¢¨´û¤Ëºï½ü¡Ë¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥éÌäÂê¤ÎÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°Å¤ËÇ§¤á¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¹©Æ£»á¤Ï24Ç¯6·î¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Å¬±þ¾ã³²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Î¥ÅÞÆÏ¤ò¸©Ï¢¤ËÄó½Ð¡£Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ÃÝµÍ»á¤Ï¡¢23Ç¯½©¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Î¼ÂÂÖ¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¥í¥¯¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
Ä´ººÂÐ¾Ý¤¬»Ù»ýÊìÂÎ¤ÎÁÈ¿¥ÆâµÄ°÷
¡Ö¶ÌÌÚÂåÉ½¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡Ö¸©Ï¢²ñÄ¹¤ÎÃÝµÍ¤µ¤ó¤«¤éÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÅÞËÜÉô¤ËÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤Ç¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ºò²Æ»þÅÀ¤Ç¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¹©Æ£¤µ¤ó¤ÈÌÌ²ñ¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾ÀÜ¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÌÌÚÂåÉ½¼«¿È¤¬º£·î6Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡ØÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡Ù¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºò²Æ»þÅÀ¤Ç»öÂÖ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ïº£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÄ´ºº¤ò¤»¤º¡ÈÊüÃÖ¡É¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¡£¤Ê¤¼¾Ã¶ËÅª¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤ÎÅ·Ìî¸©µÄ¤¬»Ù»ýÊìÂÎ¤ÎÅÅÎÏÁíÏ¢¤ÎÁÈ¿¥ÆâµÄ°÷¤Ç¡¢¸©Ï¢¤Î½ÅÄÃ¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤òµ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²¬ÌîµÄ°÷¤âÅÅÎÏÁíÏ¢¤ÎÁÈ¿¥Æâ¸õÊä¤Ç¤¹¡£ÅÅÎÏÁíÏ¢¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤ÆÄ´ºº¤ËµÚ¤Ó¹ø¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ÃÝµÍ»á¡¢¶ÌÌÚ»áÁÐÊý¤Ë»ö¼Â´Ø·¸¤òÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¶¦¤Ë´û¤Ë¹çÆ±°Ñ¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë²óÅú¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥ä¥à¥ä·èÃå¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£