¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂçÂ´¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Î±Ê½»¸¢¤ò¼è¤ê¾Ã¤· Âç³Ø¤ò½±¤¦¡Ö¶²ÉÝÀ¯¼£¡×¤ËÁ´ÊÆ¾×·â¡Ú¥È¥é¥ó¥×2.0 ¸½ÃÏ¥ê¥Ý¡¼¥È¡Û
¡Ú¥È¥é¥ó¥×2.0 ¸½ÃÏ¥ê¥Ý¡¼¥È¡Û
µõµ¶¤ËËþ¤Á¤¿»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ ¿Í¸¢¿¯³²¤òÄ¶¤¨¤¿°ÜÌ±¶¯À©Á÷´Ô¤Î¶²¤ë¤Ù¤¸½¼Â¤Ï¡Ä¤Þ¤ë¤Ç¥Û¥é¡¼
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÌ¾Ìç¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤Ç¡¢¿Æ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê±¿Æ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Î¸µÂç³Ø±¡À¸¥Þ¥Õ¥à¡¼¥É¡¦¥«¥ê¥ë¤µ¤ó¤Î±Ê½»¸¢¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥«¡¼¥É¡Ë¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÍÁ³¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¡¢º£·î7Æü¡¢°ÜÌ±´ØÀÇ¼¹¹Ô¶É¡ÊICE¡Ë¤Î¼èÄù´±¤Ë¤è¤ê¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂáÊá¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔË¡°ÜÌ±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹çË¡°ÜÌ±¤Ë¤Þ¤Ç¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬µÚ¤ó¤À¤È¡¢Á´ÊÆ¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Õ¥à¡¼¥É¤µ¤ó¤ÏµîÇ¯12·î¤Ë¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡¤òÂ´¶È¡£°ìºòÇ¯10·î¤Î¥¬¥¶Ê¶ÁèËÖÈ¯¸å¡¢Âç³Ø¤ËÂÐ¤·¥¤¥¹¥é¥¨¥ë»Ù±ç´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÎÃæ»ß¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥Þ¥¹¤Ë²ÃÃ´¤¹¤ëÈ¿¥æ¥À¥ä±¿Æ°¡×¤È¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡±Ê½»¸¢¤òÀ¯¸¢¤Î°Õ¸þ¤Ç¼è¤ê¾Ã¤¹¤Î¤Ï°ãË¡¹Ô°Ù¤À¡£Ï¢Ë®ºÛÈ½½ê¤ÏÄ¾¤Á¤Ë¤³¤Î·èÄê¤òº¹¤·»ß¤á¤¿¤¬¡¢¥Þ¥Õ¥à¡¼¥É¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤ªICE»ÜÀß¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤ÏÂ¨»þ¼áÊü¤òµá¤á¤ë¥Ç¥â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÀ¯ÉÜ¤Î°µÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£¥¬¥¶Ê¶Áè¤òµ¡¤ËÁ´ÊÆ¤ÎÂç³Ø¤Ç¹³µÄ±¿Æ°¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤Ï¤½¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆ°¤¤¬¡ÖÈ¿¥æ¥À¥äÅª¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÈ¿¥æ¥À¥ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºá¤Î¤Ê¤¤¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿ÍµÔ»¦¤Ø¤Î¹³µÄ¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÊÝ¼éÀ¯¼£²È¤é¤Ï¡ÖÂç³Ø¤¬È¿¥æ¥À¥ä¤ÎÆ°¤¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·ã¤·¤¯ÄÉµÚ¤·¡¢³ØÄ¹¤Ï¼Ç¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤ÇÃÆ°µ¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Öº£¸å¤âÆ±ÍÍ¤ÎÂáÊá¤¬Â³¤¯¤À¤í¤¦¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Î¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç¤Î³ØÀ¸¥ê¥«¡¦¥³¥ë¥Ç¥£¥¢¤µ¤ó¤â¡¢¹³µÄ¹ÔÆ°¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òÍýÍ³¤Ë¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹³µÄ¹ÔÆ°¤Ï·ûË¡¤ÇÊÝ¾ã¤µ¤ì¤¿¸¢Íø¤À¡£¤½¤ÎÃÆ°µ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢³ØÀ¸¥Ó¥¶¤ä±Ê½»¸¢¤ÎÇíÃ¥¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤ëÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢¶²ÉÝÀ¯¼£¤È¤ÎÈ¿È¯¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤âÂç³Ø¤Ø¤Î°µÎÏ¤Ï¤½¤³¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£À¯¸¢¤Ï¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤ËÂÐ¤¹¤ëÌó600²¯±ß¤ÎÊä½õ¶â¤òÄä»ß¤·¤¿¡£¥¸¥ç¥ó¥º¡¦¥Û¥×¥¥ó¥ºÂç³Ø¤Ï1200²¯±ß¤ÎÊä½õ¶â¥«¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸¦µæ¼Ô¤é2000¿Í¤Î²ò¸Û¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢À¯¸¢¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¸ÀÏÀ¤òÉõ¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Í³¤Ê³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ëÂç³Ø¤½¤Î¤â¤Î¤ò²òÂÎ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤À¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤Ï¶¯¤¤´íµ¡´¶¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¥·¥§¥ê¡¼¤á¤°¤ß¡¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ë¡¦ZÀ¤ÂåÉ¾ÏÀ²È¡Ë