¹ËöÎÃ»Ò¡ÖÃËÁõ¼Ì¿¿¡×¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ÇÁÀ¤¦¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡ÄÄ»±©¼þºî¥·¥§¥Õ¤È¤ÎÉÔÎÑÊóÆ»¤«¤é2Ç¯
¡¡º£·î15Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÃËÁõ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÂçÃÀ¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¹ËöÎÃ»Ò¡Ê44¡Ë¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¤Ä¤±¡¢È±¤ò¼·»°Ê¬¤±¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¡¼¥ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤Î¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë°ìÊý¡¢¹Ëö¤òÄ¹¤¯¼èºà¤¹¤ë·ÝÇ½µ¼Ô¤Ï¤³¤ó¤Ê¸«Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µÈÂôÎ¼¤Î¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¶È³¦ÊÌCM¡ÖÀäÂÐNG¡×¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¡Ä¥±¥ó¥«¡¢±¿Å¾»ö¸Î¡¢ÉÔÎÑ¤Ï¤´Ë¡ÅÙ
¡ÖÄ»±©¼þºî¥·¥§¥Õ¤È¤Î¥À¥Ö¥ëÉÔÎÑ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤Æ°ÊÍè¤â¤¦¤¹¤°2Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢É½ÉñÂæ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£·î29Æü¤È30Æü¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤Î¹âÍº¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÌî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØÂç¹Á³«¾§¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ØMaji¤Çkoi¤¹¤ë5ÉÃÁ°¡Ù¤Ê¤É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËºÆ³«¤µ¤»¤¿²»³Ú³èÆ°¤â¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¡¢¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤âÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ºÆµ¯¤ò¤Ï¤«¤ê¤¿¤¤¤ÈÏÃÂêÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¤È¤Ê¤ë¤È¡¢É½ÉñÂæ¤ËÊÖ¤êºé¤¯¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥ë¡¼¥ó¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤ÎÀâÌÀ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¹Ëö¤µ¤ó¤Ï±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢È±·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤â¿·¤·¤¤±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸À¤¦´Ø·¸¼Ô¤â¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿Æ»¤ò¿Ê¤à¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡1996Ç¯¤Î¥Ý¥±¥Ù¥ë¤ÎCM¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·²Î¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ë¼Ì¿¿½¸¤â¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡Ö¥Ò¥í¥¹¥¨¥Ö¡¼¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢¹Ëö¤ÏÅö»þ¡¢¼«¤é¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¶¼¤«¤¹¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¤ËAOÆþ»î¤Ç¹ç³Ê¤·¡¢1999Ç¯4·î¤ËÆþ³Ø¤·¤¿ºÝ¤ÏÌî¼¡ÇÏ¤È¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÅÐ¹»¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯Âà³Ø¡£2001Ç¯7·î¤Ë¤Ï¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¤òÌµÄÂ¾è¼Ö¤·¡¢³¹Æ¬¤ÇºÂ¤ê¹þ¤à»Ñ¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¡Ö´ñ¹Ô¡×¡Ö¥×¥Ã¥Ä¥ó¡×¤Ê¤É¤È¸«½Ð¤·¤¬Ìö¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î»þ´ü¡¢À¤´Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ø½÷¤ÎÅ¾¿¦¡Ù¤È¤¤¤¦Å¾¿¦¥µ¥¤¥È¤Î2024Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¼ã¤¤º¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ø¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¡¼¤ò¾å²ó¤ë´üÂÔ¤äÉ¾²Á¤Ë²¡¤·ÄÙ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤é¡Ø·è¤Þ¤Ã¤¿Æ»¤òÊâ¤à¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢ÌÂÁö·à¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ò²õ¤·¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¤Ï¤¸¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡2ÅÙ¤ÎÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤·¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿¸½ºß¡¢¹Ëö¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯²áµî¤Î¡Ö¼öÇû¡×¤ä¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¡×¤«¤éÎ¥¤ì¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËË½¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤Î°Õ»×É½ÌÀ¤òº£²ó¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡£¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¡¢¤Î¤ó¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Í³¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿´¶¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¥Ë¥å¡¼¹Ëö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Àë¸À¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¼¡¤Î°ì¼ê¤Ï¤É¤¦½Ð¤ë¤Î¤«Í×ÃíÌÜ¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡ÁûÆ°¸å¤ÎÉü³è¤ÏÃ¯¤·¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£´ØÏ¢µ»ö¤Ç¤Ï¹ËöÎÃ»Ò¤é¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£