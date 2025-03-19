18Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ448±ß¹â¡¡¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¸ú²Ì
¡¡18Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï600±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢°ì»þ¤ÏÀáÌÜ¤Î3Ëü8000±ß¤ò²óÉü¡£½ªÃÍ¤ÏÁ°Æü¤è¤ê448±ß¹â¤¤3Ëü7845±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡3ÆüÂ³¿¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤Î¤¬¡Ä¡£
¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¡¡°æ½Ð¿¿¸ã»á
¡Ö¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤µ¤ó¤ÎÅê»ñ²ñ¼Ò¤¬ÆüËÜ¤Î5Âç¾¦¼Ò¤Î³ô¤òÇã¤¤Áý¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾¦¼Ò¤Ë¸Â¤é¤º¶ä¹Ô³ô¤Ê¤É¤â¤¤ç¤¦¤ÏÂç¤¤¯Çã¤ï¤ì¤¿¡£¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤µ¤ó¸ú²Ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÖÅê»ñ¤Î¿ÀÍÍ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅê»ñ²È¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á¤¬Î¨¤¤¤ëÅê»ñ²ñ¼Ò¤¬¾¦¼Ò³ô¤ÎÊÝÍÈæÎ¨¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬17Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Çã¤¤Áý¤·¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
°æ½Ð»á
¡Ö¾¦¼Ò³ô¤ÏµîÇ¯¤Î½Õ¤¬³ô²Á¤Î¥Ô¡¼¥¯¡£¤½¤Î¸å¡¢²¼Íî¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¾¶á¤Þ¤Ç¤Ç30¡ó¤°¤é¤¤ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø³ä¹â¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ³ô¤ÏÁí¤¸¤Æ³ä°Â¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³Ê¹¥¤Ç¤¹¡×
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2025Ç¯3·î19ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë
¡¡3ÆüÂ³¿¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤Î¤¬¡Ä¡£
¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¡¡°æ½Ð¿¿¸ã»á
¡Ö¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤µ¤ó¤ÎÅê»ñ²ñ¼Ò¤¬ÆüËÜ¤Î5Âç¾¦¼Ò¤Î³ô¤òÇã¤¤Áý¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾¦¼Ò¤Ë¸Â¤é¤º¶ä¹Ô³ô¤Ê¤É¤â¤¤ç¤¦¤ÏÂç¤¤¯Çã¤ï¤ì¤¿¡£¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤µ¤ó¸ú²Ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°æ½Ð»á
¡Ö¾¦¼Ò³ô¤ÏµîÇ¯¤Î½Õ¤¬³ô²Á¤Î¥Ô¡¼¥¯¡£¤½¤Î¸å¡¢²¼Íî¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¾¶á¤Þ¤Ç¤Ç30¡ó¤°¤é¤¤ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø³ä¹â¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ³ô¤ÏÁí¤¸¤Æ³ä°Â¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³Ê¹¥¤Ç¤¹¡×
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2025Ç¯3·î19ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë