21ºÐ¤ÇÆ±À°¦¤ò¹ðÇò¤·¤¿¥«¥ô¥¡¥í¡¢25ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Öº£¤âËèÆü»¦³²Í½¹ð¤¬Íè¤ë¡ÄÈá¤·¤¤¡×¤ÈÅÇÏª
Åö»þ21ºÐ¤À¤Ã¤¿2021Ç¯¤ËÆ±À°¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿ÍÁª¼ê¤Î¥¸¥ç¥Ã¥·¥å¡¦¥«¥ô¥¡¥í¡£
A¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë25ºÐ¤ÎÈà¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËËèÆü»¦³²Í½¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ø¥¤¥È¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ØFIFPRO's Footballers Unfiltered¡Ù¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¤Ç¤âËèÆü¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â»¦³²Í½¹ð¤¬Íè¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¥²¥¤¤À¤È¸ø¸À¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¾õ¶·¡£Ã¯¤â¤¬ÂÐ½è¤·¤Æ¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À±ó¤¤Æ»¤Î¤ê¤À¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¿Í¡¹¤¬¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤¹¤ëºÝ¤Ë¹ÍÎ¸¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¡£¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ê¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï»î¹ç¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£
¡Ø¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡Ù¤È¿Í¡¹¤Ë¸À¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¿Í¡¹¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤âÈ¼¤¦¡×
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¼ã¤¤º¢¤Ë¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¤½¤¦¡£
¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç·ù¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼10¿Í
Èà¤Ï¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¤Ç»Ø½ÉÍÎ»Ë¡Ê¸½¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ë¤È¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¡£