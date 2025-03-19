¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥¦¥êµ¤ÇÛ¥¹¥¿ー¥È¡¢¤¤ç¤¦¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¤Ë¿·µ¬¾å¾ì
¡¡¤¤ç¤¦Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¤Ë¿·µ¬¾å¾ì¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹<331A.T>¤Ï¡¢¸ø³«²Á³Ê¤ÈÆ±¤¸£¸£°£°±ß¥¦¥êµ¤ÇÛ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¤¬¼ç¤Ê»ö¶È¡£±¿ÍÑ·¿¹¹ð¡Ê¸¡º÷Ï¢Æ°·¿¹¹ð¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ìー¹¹ð¡¢¥Õ¥£ー¥É¹¹ð¤ÎÁí¾Î¡Ë¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¹¹ðÏÈ¤òÈÎÇä¡¦±¿ÍÑ¤·¼ê¿ôÎÁ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ðÈÎÇä¤ò¼çÎÏ¤Ë¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°£Ä£Ø¡¿¥¢¥¯¥»¥¹²òÀÏ¡¢£×£å£â¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Á´ÂÎ¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤È¤¤¤¦¡£¸øÊç³ô¼°¿ô£µ£°Ëü³ô¡¢Çä½Ð³ô¼°¿ô£±£¸£°Ëü³ô¤Î¤Û¤«¡¢¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·£³£´Ëü£µ£°£°£°³ô¡£¼ç´´»ö¤Ï¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¤¬¼ç¤Ê»ö¶È¡£±¿ÍÑ·¿¹¹ð¡Ê¸¡º÷Ï¢Æ°·¿¹¹ð¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ìー¹¹ð¡¢¥Õ¥£ー¥É¹¹ð¤ÎÁí¾Î¡Ë¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¹¹ðÏÈ¤òÈÎÇä¡¦±¿ÍÑ¤·¼ê¿ôÎÁ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ðÈÎÇä¤ò¼çÎÏ¤Ë¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°£Ä£Ø¡¿¥¢¥¯¥»¥¹²òÀÏ¡¢£×£å£â¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Á´ÂÎ¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤È¤¤¤¦¡£¸øÊç³ô¼°¿ô£µ£°Ëü³ô¡¢Çä½Ð³ô¼°¿ô£±£¸£°Ëü³ô¤Î¤Û¤«¡¢¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·£³£´Ëü£µ£°£°£°³ô¡£¼ç´´»ö¤Ï¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS