2024Ç¯¤Ï»º¶È³×Ì¿Á°¤è¤ê1.55ÅÙ½ë¤¯¡¡À¤³¦µ¤¾Ýµ¡´Ø¤¬Êó¹ð½ñ
¡¡À¤³¦µ¤¾Ýµ¡´Ø¡ÊWMO¡Ë¤Ï19Æü¡¢2024Ç¯¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÇ¯´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬»º¶È³×Ì¿Á°¤Î¿å½à¤ò1.5ÅÙ°Ê¾å¾å²ó¤ëºÇ½é¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤â½ë¤¤10Ç¯¤Ï¡¢Á´¤ÆÄ¾¶á¤Î10Ç¯´Ö¡Ê15¡Á24Ç¯¡Ë¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Î²ÃÂ®¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÈæ³Ó²èÁü¡Û²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ºï¸º¤Ç¡¢Æî¶Ë¤ÎÉ¹¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç»Ä¤»¤ë¡©
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃÏÉ½¶á¤¯¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï1850¡Á1900Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ1.55ÅÙ¹â¤«¤Ã¤¿¡£175Ç¯´Ö¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹â¤Ç¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÁý²Ã¤ä¡¢ÆÃÄê¤ÎÃÏ°è¤Î³¤¿å²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¥¨¥ë¥Ë¡¼¥Ë¥ç¸½¾Ý¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤Î¹ñºÝ¥ë¡¼¥ë¡Ö¥Ñ¥ê¶¨Äê¡×¤Ïµ¤²¹¾å¾ºÉý¤ò1.5ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾å¾ºÉý¤¬¤³¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢À¸ÂÖ·Ï¤äµ¤¸õ¤Ø¤ÎÂ¿¤¯¤Î°±Æ¶Á¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤À¡£³Æ¹ñ¤ÏÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ã±Ç¯¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤ò½é¤á¤ÆÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡WMO¤Î¥»¥ì¥¹¥Æ¡¦¥µ¥¦¥í»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡ÖÃ±Ç¯¤Ç1.5ÅÙ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¥Ñ¥ê¶¨Äê¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÌÜÉ¸¤¬Ã£À®ÉÔ²ÄÇ½¤À¤È¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¡¢·ÐºÑ¡¢ÃÏµå¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î·Ù¾â¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥Í¥¸,
²ð¸î,
Ë¡Í×,
Ë¬Ìä²ð¸î,
Áòµ·,
À¸²Ö,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
²£ÉÍ