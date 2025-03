LE SSERAFIM・チェウォン、“透け感ドレス”でみせた曲線美に視線釘付け「心臓止まる」「女神」【PHOTO】

LE SSERAFIMのチェウォンが輝く美貌を披露した。

【写真】そんなに見せていいの…?チェウォンの大胆姿

チェウォンは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

公開された写真のチェウォンは、シアー素材のベージュドレスを着用し、ポーズを決めている。体のラインが際立つドレスはチェウォンのスタイルの良さを一層引き立てている。また、カメラをじっと見つめるクールな眼差しと優しく笑う姿のギャップが見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは「透明感やば!」「かわいい」「ビジュ良すぎ」「心臓止まる」「女神」といった反応が寄せられている。

(写真=チェウォンInstagram)

なお、チェウォンが所属するLE SSERAFIMは3月14日に5thミニアルバム『HOT』をリリースした。日本では17日から30日の期間限定で、東京都渋谷区の第9SYビル1Fでポップアップストア「LE SSERAFIM 2025 S/S POP UP IN TOKYO - THE HOT HOUSE」を開催中だ。

◇キム・チェウォン プロフィール

2000年8月1日生まれ。2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。透き通るような歌声に定評があり、日本のバラエティ番組出演時には、ZONEのヒット曲『secret base 〜君がくれたもの〜』のフレーズをアカペラで歌ったことも。韓国では「グループ内で一番均整の取れた体形をしている」とされており、小さな頭や華奢なスタイルがたびたび話題となる。IZ*ONE解散後、2022年5月にLE SSERAFIMのリーダーとしてデビュー。