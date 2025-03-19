3月25日（火）24:59〜日本テレビにて放送の「FUN！FUN！FANTASTICS SEASON5」第3回。当番組は全8回・毎週火曜24:59〜25:29 日本テレビにて放送、TVer、日テレTADAで地上波放送後に見逃し配信スタート・オンラインサロンTEAM HI-AXで完全版を配信。

FANTASTICSが本人役で登場し、時代を創った豪華レジェンドゲストからさまざまなカルチャーを学ぶシチュエーションコメディの第5弾。第3回のゲストは、日本を代表するアイドルグループ・モーニング娘。OGの飯田圭織と矢口真里。「唯一推したアイドルだよ。しかも矢口さんを」と初めて明かした世界に、矢口の意外なリアクションが！

トークでは、モーニング娘。初期メンバーの飯田と二期メンバーの矢口が、モーニング娘。デビュー秘話や今でこそ当たり前になった「メンバー新規加入」当時の裏話を語る。「初対面がいきなりジャケ写撮影でメチャメチャコワかった！」という矢口の話に、八木勇征と中島颯太もFANTASTICS加入当時の思い出をポロリ。八木に意外と厳しかったあのメンバーとは？さらに「LOVEマシーン」が大ブレイク中でも電車移動していたという飯田が、電車内で行った衝撃の行動を告白！

今回は、飯田の強烈な目力が印象的な「抱いて HOLD ON ME!」の神フレーズ“ねえ笑って”と矢口の代名詞「恋のダンスサイト」のキラーフレーズ“SEXYビーム”にFANTASTICSが挑戦！矢口が伝授した“SEXYビーム”のコツとは!?

スタジオパフォーマンスは、日本に一大旋風を巻き起こしたモーニング娘。の大ヒット曲「LOVEマシーン」をモーニング娘。オリジナルの振り付けでカバー！

■番組情報

毎週火曜24:59〜25:29 日本テレビにて放送

TVer、日テレTADAで地上波放送後に見逃し配信スタート

オンラインサロンTEAM HI-AXで完全版を配信

【ネットワーク局】

読売テレビ：毎週土曜深夜

中京テレビ：毎週金曜深夜

テレビ新潟：毎週月曜24:59〜

熊本県民テレビ：毎週金曜26:26〜

福島中央テレビ：毎週日曜25:25〜

テレビ信州：4月10日（木）スタート 毎週木曜25:14〜

出演：FANTASTICS（世界・佐藤大樹・澤本夏輝・瀬口黎弥・堀夏喜・木村慧人・八木勇征・中島颯太）

ナビゲーター：マイケル富岡

番組公式サイト：https://www.ntv.co.jp/fff5/

番組公式X：@funfun_fanta

ハッシュタグ：#FUNFUNFANTASTICS

プロデューサー：植野浩之/伴在正行・成田和正

演出：徳永清孝

製作著作：HI-AX

制作プロダクション：サルベージ