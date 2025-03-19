¥¿¥¤¥¬¡¼¥¨¥¢¡¦ÂæÏÑ¡¢Åìµþ/À®ÅÄ¡¦Âçºå/´ØÀ¾¡Á¹âÍºÀþ¤òÁýÊØ¡¡3·î30Æü¤«¤é
¥¿¥¤¥¬¡¼¥¨¥¢¡¦ÂæÏÑ¤Ï¡¢Åìµþ/À®ÅÄ¡¦Âçºå/´ØÀ¾¡Á¹âÍºÀþ¤ò3·î30Æü¤«¤éÁýÊØ¤¹¤ë¡£
Åìµþ/À®ÅÄÀþ¤Ï¸½ºß¡¢·î¡¦¿å¡¦¶â¡¦ÅÚÍË¤Î½µ4±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢ÌÚ¡¦ÆüÍË¤Î±¿¹Ò¤òÄÉ²Ã¤·¡¢½µ6±ýÉü¤È¤Ê¤ë¡£½êÍ×»þ´Ö¤ÏÅìµþ/À®ÅÄÈ¯¤¬4»þ´Ö10Ê¬¡¢¹âÍºÈ¯¤¬3»þ´Ö35Ê¬¡£
Âçºå/´ØÀ¾Àþ¤Ï¸½ºß¡¢²Ð¡¦ÌÚ¡¦ÆüÍË¤Î½µ3±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢ÅÚÍË¤Î±¿¹Ò¤òÄÉ²Ã¤·¡¢½µ4±ýÉü¤È¤Ê¤ë¡£½êÍ×»þ´Ö¤ÏÂçºå/´ØÀ¾È¯¤¬2»þ´Ö55Ê¬¡Á3»þ´Ö5Ê¬¡¢¹âÍºÈ¯¤¬2»þ´Ö55Ê¬¡Á3»þ´Ö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢5·î1Æü¤«¤é·î¡¦¿åÍË¤Î±¿¹Ò¤òÄÉ²Ã¤·¡¢½µ6±ýÉü¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¡£
IT281¡¡Åìµþ/À®ÅÄ¡Ê11¡§50¡Ë¡Á¹âÍº¡Ê15¡§00¡Ë¡¿·î¡¦¿å¡¦¶â¡¦ÅÚ
IT281¡¡Åìµþ/À®ÅÄ¡Ê13¡§30¡Ë¡Á¹âÍº¡Ê16¡§40¡Ë¡¿ÌÚ¡¦Æü
IT280¡¡Åìµþ/À®ÅÄ¡Ê08¡§05¡Ë¡Á¹âÍº¡Ê12¡§40¡Ë¡¿·î¡¦¿å¡¦ÌÚ¡¦¶â¡¦ÅÚ¡¦Æü
IT285¡¡Âçºå/´ØÀ¾¡Ê11¡§45¡Ë¡Á¹âÍº¡Ê13¡§40¡Ë¡¿²Ð¡¦ÌÚ¡¦Æü
IT285¡¡Âçºå/´ØÀ¾¡Ê11¡§55¡Ë¡Á¹âÍº¡Ê14¡§00¡Ë¡¿ÅÚ
IT285¡¡Âçºå/´ØÀ¾¡Ê12¡§00¡Ë¡Á¹âÍº¡Ê14¡§00¡Ë¡¿·î¡¦¿å¡Ê5·î1Æü¡Á¡Ë
IT284¡¡¹âÍº¡Ê06¡§55¡Ë¡ÁÂçºå/´ØÀ¾¡Ê10¡§55¡Ë¡¿²Ð
IT284¡¡¹âÍº¡Ê07¡§55¡Ë¡ÁÂçºå/´ØÀ¾¡Ê10¡§55¡Ë¡¿ÌÚ¡¦Æü¡¦ÅÚ
IT284¡¡¹âÍº¡Ê07¡§00¡Ë¡ÁÂçºå/´ØÀ¾¡Ê10¡§55¡Ë¡¿·î¡¦¿å¡Ê5·î1Æü¡Á¡Ë