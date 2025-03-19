¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¡¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ØÏ¢»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â°ì»þÄä»ß¡Ö¹ç°Õ¤Ç¤¤ë¡×
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÊÆ¥í¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ØÏ¢»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ù»ý¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï18Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡Ö²æ¡¹¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤Ë¹¶·â¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤Ç¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¥í¥·¥¢¤¬¹ç°Õ¤òÇË¤ì¤Ð¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏÈ¿·â¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÆ¥í¼óÇ¾¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î³°¹ñ¤«¤é¤Î·³»ö±ç½õ¤ä¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤ò´°Á´¤ËÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ì»þÄäÀï¤Ë±þ¤¸¤ë¾ò·ï¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÏÆ±ÌÁ¹ñ¤¬·³»ö»Ù±ç¤òºï¸º¤·¤Ê¤¤¤è¤¦µá¤á¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÏÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÁá´ü¤Ë¶¨µÄ¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¦¥¯¥é¥¦¥Ê¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¤Ë¤â¤ª¤è¤½40µ¡¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬ÈôÍè¤·¡¢ÉÂ±¡¤Ê¤É¤ÎÌ±´Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ëÌë´Ö¤Î¹¶·â¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤òÇË²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï18Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡Ö²æ¡¹¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤Ë¹¶·â¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤Ç¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¥í¥·¥¢¤¬¹ç°Õ¤òÇË¤ì¤Ð¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏÈ¿·â¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÆ¥í¼óÇ¾¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î³°¹ñ¤«¤é¤Î·³»ö±ç½õ¤ä¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤ò´°Á´¤ËÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ì»þÄäÀï¤Ë±þ¤¸¤ë¾ò·ï¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÏÆ±ÌÁ¹ñ¤¬·³»ö»Ù±ç¤òºï¸º¤·¤Ê¤¤¤è¤¦µá¤á¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÏÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÁá´ü¤Ë¶¨µÄ¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¦¥¯¥é¥¦¥Ê¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¤Ë¤â¤ª¤è¤½40µ¡¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬ÈôÍè¤·¡¢ÉÂ±¡¤Ê¤É¤ÎÌ±´Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ëÌë´Ö¤Î¹¶·â¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤òÇË²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£