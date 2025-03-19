¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¡¦ÀéÍÕÁªÈ´¡õÂåÉ½¤Î¿ÊÏ©¡¡¾¾¸ÍÃæ±û¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢Ê¡°æ¡õÁÒÊý¡¢À®ÅÄ¤Î¹äÏÓ¡¦²ÃÆ£¤¬ÀçÂæ°é±Ñ¤Ø
¡¡º£½Õ¡¢Ãæ³Ø¤òÂ´¶È¤·¹â¹»Ìîµå¤Ø¿Ê¤àÂ´ÃÄÀ¸¤Î¿ÊÏ©¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¡¦ÀéÍÕ¸©»ÙÉô¤ÇºòÇ¯£¸·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìÆüËÜÊóÃÎ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Ê£Á£Ó¡ËÀï¤ÎÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤È½Õµ¨Á´¹ñÂç²ñ¡¢²Æ¤ÎÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥«¥Ã¥×¡Ê£ÇÇÕ¡Ë½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¤ÊÁª¼ê¤Î¿ÊÏ©¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡ÊóÃÎ£Á£Ó¤Ç¤ÏÀéÍÕÁªÈ´¤¬£²£µÇ¯¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡¡£Á´¹ñÂç²ñ¤ÏµþÍÕ¡Ê½Õ£³²óÀï¡¢²Æ£³²óÀï¡¢£ÇÇÕ£±²óÀï¡Ë¡¢È¬ÀéÂå¡Ê²Æ£±²óÀï¡Ë¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÃÎ£Á£ÓÀéÍÕÁªÈ´¤Î¾¾¸ÍÃæ±û¡¦Ê¡°æ¡¢ÁÒÊý¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÈÀ®ÅÄ¡¦²ÃÆ£¤¬ÀçÂæ°é±Ñ¤Ø¿Ê³Ø¤¹¤ë¡£
¡¡¡ù¤ÏÄá²¬°ì¿ÍµÇ°Âç²ñ¤ÎÅìÆüËÜÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Ã±ÆÈ¥Á¡¼¥à¤Î¡û¤ÏÊóÃÎ£Á£ÓÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡¡ÚÅìÆüËÜÊóÃÎ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¡¦ÀéÍÕÁªÈ´¡Û
¡Ô¥Á¡¼¥à¡¦Áª¼êÌ¾¡Ê°ÌÃÖ¡áÅêÂÇ¡Ë¿Ê³ØÀè¡Õ
µþÍÕ¡¦µµ°æÌÀµ±¡Ê³°¡á±¦±¦¡Ë¸óÀ®³Ø±à
µþÍÕ¡¦Àô¸¶ÆîÎ°¡ÊÆâ¡á±¦º¸¡Ë±ºÏÂ³Ø±¡
µþÍÕ¡¦ÌÚÂ¼±ÍÂÀ¡Ê³°¡á±¦±¦¡Ë¹ñ³Ø±¡µ×²æ»³
¾¾¸ÍÃæ±û¡¦Ê¡°æÍ¦æÆ¡ÊÅêÆâ¡á±¦±¦¡ËÀçÂæ°é±Ñ
¾¾¸ÍÃæ±û¡¦¹ÓÌî²÷æÆ¡ÊÆâ¡á±¦º¸¡Ë¾ïÈØÂç¹â
¾¾¸ÍÃæ±û¡¦ÁÒÊýÌ«ÅÔ¡ÊÊá¡á±¦±¦¡ËÀçÂæ°é±Ñ
¾¾¸ÍÃæ±û¡¦ÉÙß·Í¡µÈ¡ÊÆâÅê¡á±¦±¦¡ËÀìÂç¾¾¸Í
Çò°æÃæ±û¡¦Ç¼Ö¿ÎÝÅÍ¡ÊÆâ¡á±¦º¸¡ËÆó¾¾³Ø¼ËÂçÉÕ
Çò°æÃæ±û¡¦ÉðÅÄÆÆºÈ¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡ËÃÒÊÛ³Ø±à
Çò°æÃæ±û¡¦¹â·îæÆÂÀ¡Ê³°Åê¡áº¸º¸¡ËÅÚ±ºÆüÂç
Î®»³¡¦ÁêÜÛ½Õµ±¡ÊÊá¡á±¦±¦¡ËÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç
Î®»³¡¦ÀÐÀîÀ²À¸¡ÊÅê³°¡á±¦±¦¡ËËÌ¾È
Á¥¶¶¡¦¾ÂºêÍ®´ú¡ÊÅê¡áº¸º¸¡ËÆüÂç½¬»ÖÌî
È¬ÀéÂå¡¦²¬ÃÒµ±¡ÊÅêÆâ¡á±¦±¦¡Ë½¬»ÖÌî
È¬ÀéÂå¡¦¿¢Â¼ñ¥ÂÀ¡ÊÅê¡áº¸º¸¡Ë»ÔÁ¥¶¶
¡ùÀ®ÅÄ¡¦²ÃÆ£ÎÇæÆ¡ÊÅêÆâ¡á±¦±¦¡ËÀçÂæ°é±Ñ
Çð¡¦½©ÍÕÍªÂÁ¡ÊÅêÆâ¡á±¦±¦¡ËÀéÍÕ±ÑÏÂ
ÀéÍÕËëÄ¥¡¦ÈÄÃ«±ÛÂÀ°ì¡Ê³°¡á±¦º¸¡ËÀéÍÕÆüÂçÂè°ì
±º°Â¡¦¿ÀÄí¹§±û¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡Ë¶ÇÀ±¹ñºÝ
È¬³¹µþÍÕ¡¦ÃçÌîÆ©¿¿¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡ËÅÚ±ºÆüÂç
µþÍÕ²¼Áí¡¦ºäÎÓ°ì²ç¡Ê³°¡á±¦±¦¡Ë¶Í°þ³Ø±à
µþÍÕ²¼Áí¡¦Æ£Ê¿ÑÛÂÀÏ¯¡ÊÅê¡áº¸º¸¡Ë¶Í°þ³Ø±à
ÀéÍÕÃæ±û¡¦µÈÅÄÎ°´õÌé¡ÊÅê¡á±¦±¦¡ËÀéÍÕóÕÌÀ
¡¡¡ÚµþÍÕ¥Ü¡¼¥¤¥º¡Û
¡ÔÁª¼êÌ¾¡Ê°ÌÃÖ¡áÅêÂÇ¡Ë¿Ê³ØÀè¡Õ
¡ûµµ°æÌÀµ±¡Ê³°¡á±¦±¦¡Ë¸óÀ®³Ø±à
¸ÅÀîñ¥ÂÀÏº¡ÊÅê³°¡á±¦±¦¡Ë»³Íü³Ø±¡
¸÷±ÊØ¹²»¡ÊÊá¡á±¦±¦¡Ë»³Íü³Ø±¡
¹¾¿¬¿¿À¡¡ÊÆâ¡á±¦º¸¡ËÅÚ±ºÆüÂç
¿¼Ìî¾¢ÇÏ¡ÊÅêÆâ¡á±¦º¸¡Ë¹ñ³Ø±¡µ×²æ»³
¡ûÀô¸¶ÆîÎ°¡ÊÆâ¡á±¦º¸¡Ë±ºÏÂ³Ø±¡
ÃæÌîÎË¡ÊÅêÆâ¡á±¦±¦¡Ë¾»Ê¿
ÌÖÃæÍÛ¸þ¡Ê³°¡á±¦±¦¡Ë¼¯Åç³Ø±à
²¬Â¼ô¥ÂÀÏº¡Ê³°¡á±¦º¸¡ËÆüÂç»°Åç
¡ûÌÚÂ¼±ÍÂÀ¡Ê³°¡á±¦±¦¡Ë¹ñ³Ø±¡µ×²æ»³
°æ¾åæÆ¿¿¡ÊÅê¡á±¦±¦¡ËÁá°ðÅÄº´²ì
ÀÐºê·¼Âç¡ÊÊá¡á±¦±¦¡ËÁÏ²Á
¼¡ÅÄÎÝ¡ÊÆâ¡á±¦º¸¡ËÈ¬ÀéÂå¾¾±¢
¸þ¸åÎ°À¸¡ÊÆâ¡á±¦º¸¡ËÊ¸À±·ÝÂçÉÕ
ÃÓÅÄ¸¿¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡ËÀÅ²¬
ÆüÌîÍºØ¹¡Ê³°¡áº¸º¸¡Ëº´ÌîÆüÂç
¸ãºÊ³¤Íù¡ÊÅê¡á±¦±¦¡ËÃæ±û³Ø±¡
º´ÌîÎá²¢ÇÏ¡ÊÅê¡á±¦º¸¡ËÁáÂç³Ø±¡
¡ûºäÎÓ°ì²ç¡ÊÊá¡á±¦±¦¡Ë¶Í°þ³Ø±à
¡¡¡ÚÈ¬ÀéÂå¥Ü¡¼¥¤¥º¡Û
¡ÔÁª¼êÌ¾¡Ê°ÌÃÖ¡áÅêÂÇ¡Ë¿Ê³ØÀè¡Õ
°æ¾åÍÛÂÀ¡ÊÊá¡á±¦±¦¡ËËëÄ¥Áí¹ç
Ê¡ËÜÁÕ¿¿¡Ê³°¡á±¦º¸¡Ë¾¼ÏÂ³Ø±¡
º´¡¹ÌÚÎ¦¿Í¡Ê³°¡á±¦±¦¡ËÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ
Åç¸¶Íª¼£¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡ËÀéÍÕ¾¦
ÅÄîµñ¥Âç¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡Ë½¬»ÖÌî
¡û²¬ÃÒµ±¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡Ë½¬»ÖÌî
²ÏÅç¼·Èô¡Ê³°¡á±¦±¦¡Ëº´ÁÒ
¶âºäÎµ°ìÏº¡Ê³°¡á±¦º¸¡Ë²Ö´¬Åì
¸ÍÅèÍ¥¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡ËËëÄ¥Áí¹ç
¾®Àî³ð´õ¡ÊÅê¡áº¸º¸¡Ëºù¥±µÖ
±×»Òßº¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡ËÅç¸¶Ãæ±û
Æïè½¶õ¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡Ëºù¥±µÖ
»°±ºÂçÏÂ¡ÊÅê¡á±¦±¦¡ËËëÄ¥Áí¹ç
¡û¿¢Â¼ñ¥ÂÀ¡ÊÅê¡áº¸º¸¡Ë»ÔÎ©Á¥¶¶
Æ£°æÌ«±¦¡Ê³°¡á±¦±¦¡Ë»ÔÎ©¾¾¸Í
Ã«¸ý·ø¿´¡ÊÅê¡á±¦±¦¡Ë¼¯Åç³Ø±à
ÅÚ²°ßêÚð¡Ê³°¡á±¦±¦¡ËËëÄ¥Áí¹ç
ÃæÅçÍÀÅÍ¡ÊÅê¡á±¦±¦¡Ë°õÚÙÌÀÀ¿
ÅÄÃæÍªÍÛ¡Ê³°¡á±¦±¦¡ËÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð
µÜÃ«½Ó¡ÊÅê¡á±¦±¦¡ËÈ¬ÀéÂå¾¾±¢