橋本環奈主演のホラー映画『カラダ探し』(2022年)の続編が、再び橋本主演により『カラダ探し THE LAST NIGHT』のタイトルで9月5日より公開となることが決定。併せて、“赤く血に染まった”主人公・明日香が棺おけからのぞく超ティザービジュアルが解禁された。本作は、『IT/イット』シリーズや『死霊館』シリーズ、『シャイニング』など世界的名作を多く生み出し、ホラー映画の金字塔を打ち立てたワーナー・ブラザースが贈る、日本映画ホラープロジェクトの最新作。前作に引き続き主人公・森崎明日香役を橋本が演じる。

深夜0時。バラバラになった体を見つけ出すまで、同じ日を繰り返す「カラダ探し」。明日香たち6人の高校生が「カラダ探し」を終わらせるが、その直後、明日香の身に異変が…。“呪いの連鎖”が引き起こす、新たな「カラダ探し」が始まる。超ティザービジュアルでは、自身が“赤い人”化?してしまった明日香(橋本)が、棺おけの中から血にまみれた顔と手をのぞかせ、真っ赤に染まった不気味なまなざしを向けている。前作で友人たちと協力して“赤い人”を打ち倒し、“カラダ探し”を終わらせることに成功した明日香だが、謎に包まれる最新作で、なぜ明日香は“赤く血に染まった”姿になってしまったのか。ビジュアルと共に記される「私のカラダ――探して」の文字は、今度はバラバラとなった明日香の体を探さなければならないという、さらなる不穏な展開を示唆するものなのか。さらに、作品タイトル「THE LAST NIGHT」の意味するところとは…。再び始まる“新たなカラダ探し”の断片がついに明らかとなったものの、その全容はまだまだベールに包まれたまま。前作の意味深なラストシーンから物語はどんな展開をたどってゆくのか、謎はより一層深まるばかりだ。映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』は、9月5日より公開。