²£ÉÍÀôÃæ±û¡¦°Â¿©¡Êº¸¡Ë¤ÈÅÔÃÞÃæ±û¡¦ÅìÂ¼

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡º£½Õ¡¢Ãæ³Ø¤òÂ´¶È¤·¹â¹»Ìîµå¤Ø¿Ê¤àÂ´ÃÄÀ¸¤Î¿ÊÏ©¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£

¡¡¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¡¦¿ÀÆàÀî¸©»ÙÉô¤ÎºòÇ¯£¸·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìÆüËÜÊóÃÎ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Ê£Á£Ó¡ËÀï¤ÎÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤È½Õµ¨Á´¹ñÂç²ñ¡¢²Æ¤ÎÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥«¥Ã¥×¡Ê£ÇÇÕ¡Ë½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¤ÊÁª¼ê¤Î¿ÊÏ©¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£

¡¡ÊóÃÎ£Á£Ó¤Ï¿ÀÆàÀîÁªÈ´¤È¥ª¡¼¥ë¿ÀÆàÀîÁªÈ´¤Î£²¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¡£

¡¡¾ÅÆî³ý¥±ºê¡Ê½Õ£±²óÀï¡Ë¡¢¾ÅÆî¡Ê²Æ£³²óÀï¡Ë¡¢²£ÉÍÀôÃæ±û¡Ê²Æ£´¶¯¡¢£ÇÇÕ£²²óÀï¡Ë¤¬Á´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£

¡¡²áµîºÇ¹â¤Î²Æ¥Ù¥¹¥È£´¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿²£ÉÍÀôÃæ±û¤ÎÅÏÊÕ¼ç¾­¤ÏÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤Ë¡¢°Â¿©¤Ï²£ÉÍ¤Ë¿Ê³Ø¡£¾ÅÆî¤ÎÁáÀî¤ÏÆó¾¾³Ø¼ËÂçÉÕ¤Ø¡¢¥¨¡¼¥¹Çð¸¶¤Ï¶Í¸÷³Ø±à¤Ë¿Ê¤à¡£Äá²¬°ì¿Íµ­Ç°Âç²ñ¤ÎÅìÆüËÜÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅÔÃÞÃæ±û¡¦ÅìÂ¼¤Ï²ÖºéÆÁ±É¤Ë¡£²£ÉÍÆî¤ÎÃæÅè¡¢µÜ±Û¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï²£ÉÍ¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¡£

¡¡¡ù¤ÏÄá²¬°ì¿Íµ­Ç°Âç²ñ¤ÎÅìÆüËÜÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Ã±ÆÈ¥Á¡¼¥à¤Î¡û¤ÏÊóÃÎ£Á£ÓÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼

¡¡¡ÚÅìÆüËÜÊóÃÎ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¡¦¿ÀÆàÀîÁªÈ´¡Û

¡Ô¥Á¡¼¥à¡¦Áª¼êÌ¾¡Ê°ÌÃÖ¡áÅêÂÇ¡Ë¿Ê³ØÀè¡Õ

²£ÉÍÎÐ¡¦º¸¼£ÌÚ½ÙÊ¿¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡Ë²£ÉÍÈ»¿Í

²£ÉÍ¥¢¥µ¥ÒÃæ±û¡¦¹Ó°æ¿µÇ·²ð¡ÊÅê¡á±¦±¦¡ËÆØ²ìµ¤Èæ

Ê¿ÄÍ¡¦´äºêÄ«ÍÛ¡ÊÅê¡á±¦±¦¡Ë¸þ¾å

°½À¥¡¦±§Î±»Ö¹¬À®¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡ËÆüÂç¹â

²£ÉÍÆîÃæ±û¡¦¾®ÀîÏÂâÃ¡ÊÅê¡áº¸º¸¡ËæÆô¥

°ËÀª¸¶¡¦¾®ÁÒÂçæÆ¡ÊÅêÆâ¡á±¦±¦¡ËÎ©²Ö³Ø±à

ÁêÌÏ¡¦ÊÒ¶ÍÎ¶À®¡ÊÅê¡á±¦±¦¡ËÀ±ÜÌ¹ñºÝ¾ÅÆî

ÁêÌÏ¡¦ÌÚÂ¼ÂÀ°ì¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡ËÁÏ²Á

°¦Àî¡¦ã·Æ£ÍÚ´õ¡ÊÅê¡á±¦±¦¡Ë³ùÁÒ³Ø±à

ËãÀ¸¡¦º´ÌîÊöÌÀ¡ÊÊá¡á±¦º¸¡Ë´äÁÒ

²£ÉÍÊÝÅÚ¥±Ã«¡¦¼°¼é¿ÎÃÒ¡ÊÅê¡á±¦±¦¡Ë»³¼ê³Ø±¡

²£ÉÍ¥¢¥µ¥ÒÃæ±û¡¦ÎëÌÚÁÇÀ¸¡Ê³°¡á±¦±¦¡Ë²£ÉÍÈ»¿Í

¾®ÅÄ¸¶¡¦ÃÝÊ¿ÁóÍª¡ÊÅêÆâ¡á±¦±¦¡ËÀ¾¾Å

ËãÀ¸¡¦Ã¤¸ý¿µÇ·²ð¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡ËºùÈþÎÓ

ÁêÌÏ¡¦ÉÙÅÄÎ¿¡ÊÆâ¡áº¸º¸¡ËÅì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ

Ê¿ÄÍ¡¦ÃæËÜÃÎ´õ¡ÊÅê¡á±¦±¦¡ËÊ¿ÄÍ³Ø±à

¿ÀÆàÀîÂçÏÂ¡¦ÉÜÇÏ·òÍÛ¡ÊÅê¡á±¦±¦¡ËÆ£ÎæÆ£Âô

¿ÀÆàÀîÂçÏÂ¡¦¾¾ºä°¼ÂÁ¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡ËÎ©²Ö³Ø±à

²£ÉÍ¹Á¡¦¾¾¸¶ÁÛÇÈ¡ÊÅê¡áº¸±¦¡Ë»³Íü³Ø±¡

Ê¿ÄÍ¡¦¿åÅç¹¬ºÈ¡ÊÆâ¡á±¦º¸¡ËÊ¿ÄÍ³Ø±à

²£ÉÍÆîÃæ±û¡¦ÌÐËôÎÃÂÀÏº¡ÊÅê³°¡á±¦±¦¡ËÆ£ÎæÆ£Âô

°¦Àî¡¦»³²¼æÆÂÀÏº¡Ê³°¡á±¦º¸¡ËÁêÌÏ¸¶Ìï±É

µÜÁ°Ãæ±û¡¦ÅÏÊÕÍ¥¿Í¡ÊÊá¡á±¦º¸¡ËËÙ±Û

¡¡¡ÚÅìÆüËÜÊóÃÎ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¡¦¥ª¡¼¥ë¿ÀÆàÀîÁªÈ´¡Û

¡Ô¥Á¡¼¥à¡¦Áª¼êÌ¾¡Ê°ÌÃÖ¡áÅêÂÇ¡Ë¿Ê³ØÀè¡Õ

²£ÉÍÀÄÍÕ¡¦ÀÐ°æÎÇÍ¤¡ÊÊáÆâ¡á±¦±¦¡ËÌÀÂçÈ¬²¦»Ò

²£ÉÍÀôÃæ±û¡¦ÅÏÊÕÂçØ¹¡ÊÊá³°¡á±¦±¦¡ËÅì³¤ÂçÁêÌÏ

²£ÉÍÆî¡¦µÜ±ÛÍ´ÂÀ¡ÊÊáÆâ¡á±¦±¦¡Ë²£ÉÍ

¾ÅÆî¡¦Çð¸¶À²¡ÊÅê¡á±¦±¦¡Ë¶Í¸÷³Ø±à

¡ùÅÔÃÞÃæ±û¡¦ÅìÂ¼´²ÂÀ¡ÊÅê³°¡áº¸º¸¡Ë²ÖºéÆÁ±É

²£ÉÍÎÐ¡¦º´¡¹ÌÚÍÛÅÍ¡Ê³°¡á±¦±¦¡Ë¸÷ÌÀ³Ø±àÁêÌÏ¸¶

ÅÔÃÞÃæ±û¡¦Âç¿¹ÍÛÏÂ¡Ê³°¡á±¦º¸¡ËÆüËÜ¹Ò¶õ

²£ÉÍÆî¡¦½¡·Áµþ²ð¡ÊÅêÆâ¡á±¦±¦¡ËÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç

ºÂ´Ö¡¦¶âÌîÅ·¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡Ë»³Íü³Ø±¡

ËãÀ¸¡¦»³ËÜ¶õµ±¡ÊÅê³°¡á±¦±¦¡Ë¶Í°þ³Ø±à

²£ÉÍ¡¦ºä¾å½Ø¡ÊÅêÆâ¡á±¦º¸¡Ë²£ÉÍÈ»¿Í

²£ÉÍÀÄÍÕ¡¦°ÂÆ£Í¥ÂÀ¡ÊÅê³°¡á±¦±¦¡ËÆüÂçÄá¥±µÖ

²£ÉÍ¥¢¥µ¥ÒÃæ±û¡¦º´¡¹ÌÚÀ²Àµ¡ÊÅê¡áº¸º¸¡ËÆØ²ìµ¤Èæ

¾ÅÆî¡¦ÁáÀî¹¬ÂÁ¡ÊÆâ¡á±¦º¸¡ËÆó¾¾³Ø¼ËÂçÉÕ

¾ÅÆî³ý¥±ºê¡¦Ê¿Ìî²÷Î±¡ÊÆâ¡á±¦º¸¡ËÅì³¤Âç¹ÃÉÜ

²£ÉÍÆî¡¦ÃæÅè³¤¿Í¡ÊÅê¡áº¸º¸¡Ë²£ÉÍ

²£ÉÍÃæ¡¦²ÏÌî±Í¿¿¡ÊÊáÆâ¡á±¦º¸¡ËÆó¾¾³Ø¼ËÂçÉÕ

²£ÉÍÀôÃæ±û¡¦Âçµ×ÊÝÃ£Ê¿¡ÊÅê¡á±¦±¦¡ËÅÚ±ºÆüÂç

ÅÔÃÞÃæ±û¡¦¹â¶¶ÎË¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡Ë¶Í°þ³Ø±à

²£ÉÍÀ¥Ã«¡¦ÅÏîµæÆÎÝ¡ÊÅê³°¡á±¦±¦¡ËÉðÁê

²£ÉÍ¹Á¡¦ÁêÆâæÆÉñ¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡ËÈ¬¸Í³Ø±¡¸÷À±

²£ÉÍÀôÃæ±û¡¦°ËÆ£Í¤¹ë¡ÊÆâ³°¡á±¦±¦¡ËÉðÁê

²£ÉÍÎÐ¡¦Ê¿ÀôÎ¦¡ÊÊá¡á±¦±¦¡Ë¶Í¸÷³Ø±à

¡¡¡Ú²£ÉÍÀôÃæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º¡Û

¡ÔÁª¼êÌ¾¡Ê°ÌÃÖ¡áÅêÂÇ¡Ë¿Ê³ØÀè¡Õ

¡ûÅÏÊÕÂçØ¹¡ÊÊá¡á±¦±¦¡ËÅì³¤ÂçÁêÌÏ

¡ûÂçµ×ÊÝÃ£Ê¿¡ÊÅê¡á±¦±¦¡ËÅÚ±ºÆüÂç

ÎëÌÚ¿ÄÂÀÏ¯¡ÊÊá¡á±¦±¦¡ËÆüËÜ¹Ò¶õ

°Â¿©àèÂÀÏº¡ÊÆâ¡á±¦º¸¡Ë²£ÉÍ

¿¹¹¯Êå¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡ËÉðÁê

µ×ÊÝÆ»Î´¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡ËÅÚ±ºÆüÂç

À¶¿åÂ¢Ç·½õ¡Ê³°¡á±¦±¦¡ËÆüÂçÆ£Âô

¡û°ËÆ£Í¤¹ë¡Ê³°¡á±¦±¦¡ËÉðÁê

¾®ÅÄÀÚ¹ë¡ÊÆâ¡áº¸º¸¡ËÆó¾¾³Ø¼ËÂçÉÕ

ÀÐÌîÎÇ¿¿¡ÊÅê¡á±¦±¦¡ËÈôÎ¶

ºäËÜ¿¿Úð¡ÊÅê¡áº¸º¸¡ËÉðÁê

ã·Æ£Í¤¡Ê³°¡á±¦±¦¡ËÁêÌÏ¸¶

µ×ÊÝÅÄàèÂÀÏº¡ÊÆâ¡áº¸º¸¡Ë¥¢¥ì¥»¥¤¥¢¾ÅÆî

ã·Æ£ÍÛÂÀ¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡ËÉðÁê

¾å¼êÊË¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡ËÈôÎ¶

ÃæÈ­ñ¥¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡ËÀéÍÕ³Ø·Ý

Æ£°æÁÕÂ¿¡Ê³°¡á±¦º¸¡Ë²£¿Ü²ì³Ø±¡

ÀÐÀîºóÌé¡ÊÅê¡á±¦±¦¡Ë¿ÀÆàÀî¹©

ÂçÌîÎË¡ÊÅê¡á±¦±¦¡Ë»°±º³Ø±ñ

¾±»Ê¹¸ÂÀÏº¡ÊÅê¡á±¦±¦¡Ë²£¿Ü²ì³Ø±¡

Â¿ÅÄ¸÷´õ¡Ê³°¡á±¦±¦¡ËÉðÁê

µ×ÊÝÂó¸Ê¡ÊÅê¡á±¦º¸¡ËÆüÂç¹â

ÁêÇÏÂç²í¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡Ë¾åÌðÉô

ÂçÃÝ»Öµ±¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡Ë¾ÅÆî¹©ÂçÉÕ

ÂçÃÝÐÞµ±¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡Ë¼·Î¤¥¬ÉÍ

±öß·Î°ÊË¡Ê³°¡á±¦±¦¡ËÇò»³

ÂçÈª³¤æÆ¡Ê³°¡á±¦±¦¡ËÉñ²¬

¾®ß·ÎÊÂÀ¡Ê³°¡á±¦±¦¡ËÅìµþ¼Â

¾®Àô¸²¿Í¡Ê³°¡á±¦±¦¡Ë¶â°æ

½ÉÃ«ñ¥ÂÁ¡Ê³°¡á±¦º¸¡ËÊ¿ÄÍ¹¾Æî

À¾Áó¶õ¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡Ë²£ÉÍÀ¶É÷

ËÜÅÄÎ°Âç¡Ê³°¡á±¦º¸¡Ë¿ÀÆàÀî¹©

¾¾ÀîÎ°À¸¡Ê³°¡á±¦±¦¡ËÌÀ¼£³Ø±¡

µÜß·Ëï¡Ê³°¡á±¦±¦¡Ë¶â°æ

¥æ¡¼¥ê¥«¡¼½õÏÂ¡Ê³°¡á±¦±¦¡Ë³¤ÍÎ²Ê³Ø

¡¡¡Ú¾ÅÆî¥Ü¡¼¥¤¥º¡¿¾ÅÆî³ý¥±ºê¥Ü¡¼¥¤¥º¡Û

¡ÔÁª¼êÌ¾¡Ê°ÌÃÖ¡áÅêÂÇ¡Ë¿Ê³ØÀè¡Õ

¾®»³»ÎÆ»¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡ËË¡À¯Æó

¡ûÁáÀî¹¬ÂÁ¡ÊÆâ¡á±¦º¸¡ËÆó¾¾³Ø¼ËÂçÉÕ

º£°æÉ·¥Î²ð¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡Ë¶Í°þ³Ø±à

¾åÌø½Ü¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡ËÆüÂç¹â

Ì«Ý¥À¸¡ÊÅê¡á±¦º¸¡ËÆüÂçÆ£Âô

»³ËÜÍ¥¡Ê³°¡á±¦±¦¡Ë»°½Å

Æ£¸¶°ìÉ·¡ÊÅê¡áº¸º¸¡ËÅì³¤Âç¹ÃÉÜ

Ì«ÎèÀ¸¡Ê³°¡á±¦º¸¡Ë¼·Î¤¥¬ÉÍ

Ê¡ÅèÎ¦¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡ËÄáÎæ

º´Æ£Áó¡ÊÅê¡á±¦±¦¡ËºùÈþÎÓ

¡ûÇð¸¶À²¡ÊÅê¡á±¦±¦¡Ë¶Í¸÷³Ø±à

¾åÃ«³¤¿Í¡ÊÅê¡áº¸º¸¡ËÆüÂçÆ£Âô

¶¶ËÜ¿·ÂÁ¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡ËÅì³¤ÂçÁêÌÏ

Ê¡ÅÄ¹ÒÊ¿¡ÊÊá¡á±¦±¦¡Ë»³¼ê³Ø±¡

º´Æ£¹Ò²í¡Ê³°¡á±¦º¸¡Ë¶Í°þ³Ø±à

²ÏÆâ¼ù´õ¡ÊÊá¡á±¦±¦¡Ë´äÁÒ

Áý»³ñ¥ÅÍ¡Ê³°¡áº¸º¸¡ËË­Àî

ÄÍÅÄñ¥²ð¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡Ë²£ÉÍÈ»¿Í

¾®½ÐÍ¥Ìé¡Ê³°¡á±¦±¦¡ËÅì³¤Âç¹ÃÉÜ

ÉÜÀî¸·Î¶¡Ê³°¡á±¦º¸¡Ë¸÷ÌÀ³Ø±àÁêÌÏ¸¶

½©»³Âç¸×¡ÊÊá¡á±¦±¦¡ËÆ£ÂôæÆÎÍ

ÆÁÅÄ¼÷±ÀºÂ¡ÊÆâ¡á±¦º¸¡Ë¸üÌÚËÌ

¡ûÊ¿Ìî²÷Î±¡ÊÆâ¡á±¦º¸¡ËÅì³¤Âç¹ÃÉÜ

±ÝËÜ³¤°á¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡Ë»°±º³Ø±ñ

¼çÀÇÍª¿¿¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡Ë³ý¥±ºêËÌÎÍ

ËÒÌî³¤»³¡Ê³°¡á±¦±¦¡Ë³ý¥±ºêËÌÎÍ

ÃæÅçÍ¤¼ù¡ÊÆâ¡á±¦º¸¡Ë²£ÉÍ¾¦

ÌÚÂ¼¶Á¡ÊÊá¡á±¦±¦¡Ë³ùÁÒ³Ø±à

¾®ÎÓÀÄÀ¸¡Ê³°¡á±¦±¦¡Ë²£ÉÍ¡¦¶âÂô

¿åÌî·ø¿´¡ÊÆâ¡á±¦º¸¡ËÈØÅÄÅì

ÃæÂ¼¸¿Úö¡ÊÆâ¡á±¦º¸¡Ë²£ÉÍ¾¦Âç¹â

Æ£ÅÄ±ÑâÃ¡ÊÅê¡áº¸º¸¡ËÆüÂÎÂç±Á¸¶

ÈÓÅè¹­Âç¡Ê³°¡á±¦º¸¡ËÅì³¤Âç¿ÛË¬

»°¶¶ÆäÎ°¡ÊÅê¡á±¦±¦¡Ë»°±º³Ø±ñ

ÆÁ³¤ÆîÅÍ¡ÊÅê¡á±¦±¦¡Ë¼¯Åç³Ø±à

Á¾º¬¸÷¡Ê³°¡á±¦±¦¡Ë°ì´Ø³Ø±¡

¹âÌøÍþ¶õ¡Ê³°¡á±¦±¦¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦°°µÖ

ÉÙ°ææ¹¡ÊÅê¡áº¸º¸¡ËÆ£ÎæÆ£Âô

¾®´ä°æ½×²ð¡ÊÅê¡á±¦±¦¡Ë¾ÅÆî¹©ÂçÉÕ

¼¹¹ÔæÆÍº¡ÊÅê¡á±¦±¦¡Ë³ý¥±ºêËÌÎÍ

¾®¼òÉô¿¿´²¡Ê³°¡á±¦±¦¡ËÉðÁê

Æî±À¹¯½¨¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡ËÅì³¤Âç¿ÛË¬

ÅÏÊÉ¼£À¸¡ÊÆâ¡á±¦º¸¡ËºùÈþÎÓ

º´Æ£½¨¡Ê³°¡á±¦±¦¡ËÇðÌÚ³Ø±à