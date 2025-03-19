¡Ö¥³¥ó¥×¥é¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©Àµ¼°Ì¾¾Î¤âÂ¨Åú¤·¤¿¤¤¡ª¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥³¥ó¥×¥é¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡Ö¥³¥ó¥×¥é¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤¢¤ë±ÑÃ±¸ì¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Öcompliance¡Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡Ë¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö¥³¥ó¥×¥é¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÍ×µá¤äÌ¿Îá¤Ø¤Î¡ËÉþ½¾¡¢½ç¼é¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î±ÑÃ±¸ì¡Öcompliance¡Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡Ë¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤â¤È¤Ï¡ÖË¡Î§¤ä»Ø¼¨¤ò¼é¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö´ë¶ÈÎÑÍý¤ä¼Ò²ñµ¬ÈÏ¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡Ø¥Þ¥Í¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É ¥¯¥é¥¦¥É¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô