¥¬¥¶ÀïÆ®ºÆ³«¡¢£±Æü¤Ç»à¼Ô£´£°£°¿ÍÄ¶¤È¸½ÃÏÊÝ·ò¾Ê¡¡£²£³Ç¯£±£±·î°Ê¹ßºÇÂ¿
¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤È¤ÎÀïÆ®¤òºÆ³«¤·¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ¶õÇú¤ò¹Ô¤Ã¤¿£±£¸Æü¡¢£Ã£Î£Î¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¥¬¥¶¤Ç¤Î£±Æü¤Îµ¾À·¼Ô¿ô¤Ï£²£°£²£³Ç¯£±£±·î°Ê¹ß¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¬¥¶ÊÝ·ò¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¹¶·â¤Ç£´£°£°¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤¿¡££±Æü¤Î»à¼Ô¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï£²£³Ç¯£±£±·î£·Æü¤Î£µ£´£¸¿Í°ÊÍèºÇÂ¿¤Î¿å½à¤È¤Ê¤ë¡£
¥¬¥¶Ì±´ÖËÉ±ÒÂâ¤Î¥Ð¥µ¥ëÊóÆ»´±¤Ï£Ã£Î£Î¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¡¢¡Ö»Ò¤É¤â£±£³£°¿ÍÄ¶¤ÈÂ¿¤¯¤Î½÷À¡×¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£°ì²ÈÁ´°÷¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»öÎã¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥«¥Ã¥Ä¹ñËÉÁê¤Ï¡¢¥¬¥¶¤Ç¤Î¹¶·â¤òºÆ³«¤·¤¿À¯ÉÜ¤Î·èÄê¤ò¶¯Ä´¡£¥Ï¥Þ¥¹¤ËÂÐ¤·ÀïÆ®¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¥Æ¥ë¥Î¥Õ¤Ë¤¢¤ë·³¤Î´ðÃÏ¤ò»ë»¡¤ËË¬¤ì¤¿¥«¥Ã¥Ä»á¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í¼Á¤¬µ¢´Ô¤·¡¢ÆîÉô¤Î½»¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¶¼°Ò¤¬¼è¤ê½ü¤«¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢¡Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¡ËÀïÆ®¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
°ìÊý¡¢Èï³²¼ÔÃÄÂÎ¡Ö¿Í¼Á¡¦¹ÔÊýÉÔÌÀ²ÈÂ²¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤«¤é¤Ï¡¢¥¬¥¶¤Ç¤Î¹¶·â·ÑÂ³¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ï£±£¸Æü¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¥¬¥¶¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤Ï¿Í¼Á¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£