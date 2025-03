Travis Japan新曲が映画「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」の主題歌に決定

7人組グループ「Travis Japan」の新曲「Would You Like One?」が、映画「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」(5月1日公開)の主題歌に決定したことが19日、発表された。同グループにとって映画主題歌を担当するのは初めてとなる。

映画の元となった国⺠的おかし「たべっ子どうぶつ」は、さまざまな動物をかたどったビスケット。1978年の発売から日本はもとより世界20カ国以上で販売されるロングセラー商品。

同映画は、たべっ子どうぶつたちの大冒険を描く。Travis Japanの松田元太(25)は、主人公・らいおんくんの声優を務めた。

映画にインスパイアされて作られた同曲について松倉海斗(27)は、「歌の頭に『いただきます』という歌詞があったり、元太がたべっ子どうぶつを食べる振り付けもあったりする。たべっ子どうぶつの思いが込められた楽曲だと思います」とコメント。

松田は同映画の見どころについて、「たべっ子どうぶつたちって、世界的なスーパーアイドルなんです。アイドルが可愛さを武器に世界を救おうとする。何もできない感じもカワイイし、まさかのことがたくさん詰まっていて、笑いあり、感動あり、涙もちょいあり、どの世代も楽しめるあたたかい映画になっていますので、ぜひご覧ください!」と呼びかけた。