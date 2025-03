5月1日に公開される『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の本予告および本ビジュアルが公開され、主題歌がTravis Japanの新曲「Would You Like One?」に決定した。

「おいしく、楽しく、食べて学ぶ」をテーマに、日本はもとより世界20カ国以上で販売されている、動物にアルファベットが記されたビスケット「たべっ子どうぶつ」。パッケージにあしらわれた動物たちのキャラクター商品は近年若者を中心に人気を集めており、今回初めてアニメ映画として映像化される。

監督を務めたのは、長編アニメーション映画『放課後ミッドナイターズ』の竹清仁。脚本は、『吉祥寺ルーザーズ』(テレビ東京系)や『劇場版パタリロ!』を手がけ、俳優としても活躍する池田テツヒロが担当。アニメーション制作は、『ルパン三世 THE FIRST』『ソニック・ザ・ムービー』のマーザ・アニメーションプラネットが手がけた。

声優はらいおんくん役を松田元太(Travis Japan)が演じるほか、ぞうくん役を水上恒司、ぺがさすちゃん役を髙石あかり、さるくん役を藤森慎吾、かばちゃん役を蒼井翔太、うさぎちゃん役を小澤亜李、ねこちゃん役を水瀬いのり、きりんちゃん役を東山奈央、わにくん役を立木文彦、ひよこちゃん役を間宮くるみがそれぞれ務める。

作品の舞台となる、おかしと人間が仲よく暮らすスイーツランドでは、歌って踊るスーパーアイドル「たべっ子どうぶつ」が大人気だ。しかし、世界征服を目論む最凶のわたあめ軍団によって、ぺがさすちゃんが囚われてしまう。武器なし、策なし、意気地なしで、かわいいだけが取り柄のたべっ子どうぶつたちは、仲間を助けて世界を救えるのか。

本ビジュアルには、わたあめ軍団に立ち向かうたべっ子どうぶつたちの凛々しい表情が描かれている。

本予告は、物語の舞台であるスイーツランドにわたあめが大量発生するシーンから始まる。わたあめ以外のおかしを全て排除し世界征服を目論むキングゴットン(大塚芳忠)の魔の手が世界中に広がる中、たべっ子どうぶつたちはわたあめ軍団から追われる身に。そして、ぺがさすちゃん(高石あかり)がわたあめ軍団に捕まってしまう。目をキラキラさせ可愛らしさを振りまきながら「おねがい~」とマッカロン教授(大塚明夫)に懇願するなど、カワイイだけでピンチをくぐり抜けてきたたべっ子どうぶつたちは戦闘力ゼロで、逃げてばかりで気持ちはバラバラになり仲間割れしてしまう。しかし、不可能すぎる救出ミッションに及び腰だったらいおんくん(松田元太)はぞうくん(水上恒司)の言葉をキッカケに立ち上がる。

映像内には、映画にインスパイアされたTravis Japanの新曲「Would You Like One?」に合わせ、スーパーアイドルのたべっ子どうぶつたちが巨大なライブ会場でポーズを決めるシーンや、「すべては我々のシナリオ通りだワニ」と颯爽とバイクに乗って街を駆け抜けるわにくん(立木文彦)とひよこちゃん(間宮くるみ)も登場。ドタバタの最中に押しつぶされるさるくん(藤森慎吾)の演技にも注目だ。

そして、初の映画主題歌を務めるTravis Japanのメンバーからコメントも到着。主題歌が決まったことについて宮近海斗は「元太が主人公の声を担当している作品の主題歌をTravis Japanでできて本当に嬉しい! 映画にとっても新たな挑戦だと思うんですけど、そこに僕らも乗っかって、いろんな人に届けばいいなと思っています」とコメント。楽曲について松倉海斗は「歌の頭に『いただきます』という歌詞があったり、元太がたべっ子どうぶつを食べる振り付けもあったりする。たべっ子どうぶつの思いが込められた楽曲だと思います」とメンバーそれぞれに動物の役割があったことも明かした。

楽曲の聞きどころについて七五三掛龍也は「めちゃめちゃハッピーになれる楽曲。ビートが早くて聴いていて自然とノれる楽曲になっている。個人的にはサビの『過去最大級のピンチも踊ろうよ』という歌詞がTravis Japanに重なるというか。自分たちもピンチのときに踊ったりするので、映画の中でもらいおんくんたちがピンチをどう切り抜けていくのか、というシーンもあって楽しいんじゃないかと思います」と楽曲のポイントを紹介。また、たべっ子どうぶつというおかしについて、吉澤閑也は「家に絶対あるもの。大人になった今でも食べたいって思うおかしなので、おやつにはもってこいだと思います。種類もたくさんあって、楽しめて、めっちゃ好きです」とたべっ子どうぶつ愛を語った。ダンスの振り付けについて中村海人は「尻尾ダンス、らいおんくんもできるんじゃない? いろんなところで動物の要素が要所要所で入ってて、すごく見応えのあるダンスになってます」とキャッチーなダンスについてもアピールする。

らいおんくん役も務める松田は本作の見どころとして「たべっ子どうぶつたちって、世界的なスーパーアイドルなんです。アイドルが可愛さを武器に世界を救おうとする。何もできない感じもカワイイし、まさかのことが沢山詰まっていて、笑いあり、感動あり、涙もちょいあり、どの世代も楽しめるあたたかい映画になっていますので、ぜひご覧ください!」とメッセージを寄せた。(文=リアルサウンド編集部)