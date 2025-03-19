¥â¥Æ¤¿¤¤¤Î¤ËÎ®¤ìÀ±¤Ë¡Ø¥â¥Æ´ü¤ò¤Ê¤¯¤»¡Ù¤È´ê¤¦ÍýÍ³¤Ï¡©¡Ö¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤Î¿¿Áê¡×¡Ö·ëËö¤¬¥¨¥°¤¤¡×
SNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Í¥¿¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëcitrus¡£
¥Ë¥ç¥Ú²Ø»Ò¡Ê@nyopenasu¡Ë¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë´Ä¶°ÍÂ¸Ê¸»ú¡¦³¨Ê¸»ú¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
Î®¤ìÀ±¡¢³ÐÀÃ¤Ø
¥â¥Æ¤¿¤¤¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ø¥â¥Æ´ü¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¡Ù¤È´ê¤¦µû¤µ¤ó¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÄ¶¾ï¸½¾Ý¤ËÍê¤é¤º¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÎÏ¤Ç¥â¥Æ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡ª
å«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Î®¤ìÀ±¤Ï¡¢µû¤µ¤ó¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤Èµû¤µ¤ó¤¬¥â¥Æ¤Ê¤¤¿Í´Ö¼Ò²ñ¤òÌÇ¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥Ë¥ç¥Ú²Ø»Ò¡Ê@nyopenasu¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¤ªÏÃ¤òÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°úÍÑ¸µ¡§@nyopenasu