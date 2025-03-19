º£ÃÓ¥¬¥¹¥Ó¥ë¤Ï14.2¡ó¾å¾º¡ÄÃÏ²Á¸ø¼¨ Åì³¤3¸©¤Î¾¦¶ÈÃÏ¤ÇÌÀ°ÅÊ¬¤«¤ì¤ë ´ôÉì¹âÅç²°ÊÄÅ¹¤ÎÌø¥±À¥¤Ï2.3¡ó²¼Íî
¡¡ÅÚÃÏ¼è°ú¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¸ø¼¨ÃÏ²Á¤¬2025Ç¯3·î18Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Åì³¤3¸©¤Î¾¦¶ÈÃÏ¤ÇÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©¤Î¾¦¶ÈÃÏ¤ÎÃÏ²Á¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Ç¥×¥é¥¹3.7¡ó¤È4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¤â¾å¾ºÎ¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶è¤Îº£ÃÓ¥¬¥¹¥Ó¥ë¤Î14.2¡ó¤Ç¡¢¼þÊÕ¤Ç¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î·úÀß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬Í×°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ôÉì¸©¤Î¾¦¶ÈÃÏ¤Ï¸©Á´ÂÎ¤Ç¤Ï0.6¡ó¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2024Ç¯7·î¤Ë´ôÉì¹âÅç²°¤¬ÊÄÅ¹¤·¤¿Ìø¥±À¥ÃÏ¶è¤ÎÃÏ²Á¤Ï2.3¡ó²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»°½Å¸©¤Î¾¦¶ÈÃÏ¤Ï¸©Á´ÂÎ¤Ç¤Ï0.5¡ó¤Î¾å¾º¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ê¤É¤ÎºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤à¶áÅ´»ÍÆü»Ô±Ø¼þÊÕ¤Ç¡¢6.2¡ó¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£