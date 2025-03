歌手・西野カナが昨日18日、36歳の誕生日と結婚6年目を同時に迎え、自身のインスタグラムを更新。ファンから祝福の声が多数寄せられた。西野は「36歳になりました」と報告し、「温かいメッセージ、本当にありがとうございます」「最高の1年にします!!」とコメント。バースデーケーキや、それを切る自身の姿を投稿。黒髪のポニテール姿で、眩しい笑顔を見せている。ファンからは「おめでとうございます!」「素敵な1年になりますように」などのコメントや、「めっちゃ可愛い」「36歳に見えない」などの反響が集まった。

■西野カナ平成元年3月18日生まれ、三重県出身。2008年にメジャーデビュー以降、リアルな恋愛観を綴った歌詞と、類まれな歌声が話題を集め、女性ファンを中心にブレイク。2019年の2月より、無期限で活動休止し、30歳の誕生日を迎えた同年3月18日に、元マネジャーと結婚。2023年8月に第1子出産を公表。昨年6月25日に活動再開を発表。金髪から黒髪に印象をガラリと変えた。今年4月からは全国6か所を巡るアリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』開催する。引用:「西野カナ」インスタグラム(@kananishino_official)