「日本と制度が似ている」のに、日本と違って書籍市場が堅調な「スペインの出版事情」

本の返品率が高い。書籍の刊行点数が多すぎる――日本の出版産業の話ではない。

スペインのことだ。

出版物の返品率がヨーロッパ最悪レベルのスペインは、しかし、それでも日本とは違って書籍市場は堅調であり、読書率は成年以上も微増傾向にある。そしてネット書店のシェアは驚くほど日本と差がある。

スペインの読書実態と出版産業はいったいどうなっているのか?

スペインの読書事情

スペイン出版社協会連合(Federación de Gremios de Editores de España .FGEE)による「「スペインにおける読書と書籍購入の習慣 2024」("Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2024")の速報値が公表された。

スペイン人全体の読書率(この調査では「過去3ヶ月間に読んだかどうか」で測定。日本の読書調査では大抵「過去1ヶ月」なので単純に比較できない)は65.5%、電子書籍の読書率は30.2%、公共図書館に行った人の割合は28.8%、オーディオブックを聴いた人は7.9%。

興味深いのは子どもの読書である。14歳までは8割前後で横ばいないし微増傾向にあるくらいだが、15〜18歳では2017年に50.3%だったのが2024年には72.6%と増えている。

高い読書率の理由

青年期以降の読書率・量の上昇は多くの国で課題になっているが、スペインはなぜうまくいっているのか。

確定的なことは言えないが、スペイン国内での議論を参照すると、いくつかの要因が指摘されている。

まず文化スポーツ省が3年で4000万ユーロ(約63億円)の予算を使った「読書促進計画 2021-2024」(Plan Fomento de la Lectura 2021-2024)を示し、デジタルメディアも活用した読書習慣育成をめざし、デジタル読書やオーディオブック、グラフィックノベルなど、新しい読書のフォーマットを取り入れることを奨励した――つまり従来より「読書」の定義、読書観を広げて認めたことによって読書率が上昇した面がある。

朗読会を行い、「コミックの日」を創設し、インフルエンサーを活用、さらにはラップバトルやファンフィクションのコンテストなどもやるなど、お役所仕事とは思えない若干攻めた内容も含んだプログラムになっていた。

また、フランス同様、スペインでも「若者文化ボーナス」が支給され、18歳以上の若者には100ユーロを文化的な商品(本も含む)に使えるようにしたり、「Casa del Libro」などの書店では14〜17歳向けに割引や配送無料などの特典を提供した。

スペインと日本を比較して

スペインでもBookTok人気でYA向けのフィクションが売れている。ウェブ小説サービスWattpadで連載されて人気を博し、書籍版もヒットしてNetflixでシリーズ化されたアナ・トッド『After』のような「enemies to lovers」(最初は嫌い合っているふたりが、物語が進むにつれて互いを理解し合い、最終的には恋愛関係に発展)や「slow burn romance」(恋愛がゆっくりと、時間をかけて発展)と呼ばれるパターンのロマンスやファンタジーなどが人気だという。

ただ、日本でもBookTokが流行っているが読書率・量は流行る前とほとんど変わっていないので「BookTokのおかげ」論に対して筆者は懐疑的である(BookTokは「買う」に効果はあっても、買った本を「読む」かどうかは別の話だ)。

もうちょっと深掘りしてみないと本当のところはわからないが、日本でも参考になる部分はありそうだ。

なお、スペインは学校図書館の利用率は4.9%しかなく、公共図書館は2割程度だから大幅に低く、学校および全国的な教育政策を軸にした読書推進ではない点が日本とは異なる。

出版市場の観点から

読書ではなく出版市場の方に目を向けるとどうだろうか。

国内には少なくとも独立系書店だけで約3500があり(トータルの書店数は不明)、代表的な業界団体はスペイン書店協会(Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librerías Españolas、CEGAL)。6000とも9000とも言われる出版社と50の大規模流通業者(取次)、多くの小規模流通業者が存在する。

Federación de Gremios de Editores de España (スペイン出版社連盟)”Comercio Interior del Libro en España 2023” (スペイン国内書籍商業調査2023)によると、スペインの書籍市場は微増を続けて2023年には28.57億ユーロ(約4508億円)。

オンライン書店を利用しないスペイン人

おどろかされるのはここからだ。

チャネル別の販売シェアを見ると、書店(大手チェーン以外)が35.7%、書店チェーン19.2%、ハイパーマーケット8.1%、インターネット(オンライン書店、ECショップ)2.1%、電子書籍5.0%。

ネット書店が2%しかない。こちらの読み間違いかと思っていくつか当たってみたが、どうも本当にスペインではオンラインで新刊を買う率がこれしかないようだ。日本の10分の1である。

なぜそんなに低いのか調べてみたが、正直よくわからない。政府が法規制をしてきたわけでも、出版業界が冷遇策を採ってきたわけでもなさそうだ。スペイン人の好みの問題なのかもしれない。

また、電子書籍を読む人の割合は3割程度だったが、電子書籍の売上は書籍市場全体の5%にすぎない(これはヨーロッパでは珍しくない)。

驚きの新刊タイトル数

スペインの2023年の書籍の新刊タイトル数は85076。

これも何か見間違いか、カウントのしかたが日本と違うのかと思ってしまった。

というのも日本の書籍の新刊タイトル数は最盛期でも8万点もいったことはなく、近年は7万を切っているからだ。

もっともスペインは8万のうち68%が紙媒体、30%がデジタル出版と書かれているから紙で出ているのは5.8万程度だが、それでも人口を考えれば異様なまでに多い。

日本も新刊刊行点数が多すぎて返品率を上げていると昔から言われているが、スペインでも同じである。

しかも刊行点数は21世紀に入っても増加傾向にあり、それにともなって平均部数は低減傾向にある。

発行部数の変化

Marta Magadán-Díaz,Jesús I Rivas-García"The Publishing Industry in Spain: A Perspective Review of Two Decades Transformation"という論文(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7365302/)によると、

2000年の平均発行部数は4440部だったが、2018年には3762部にまで減少。実際には1000部に満たない少部数の発行物と大規模な発行部数の本に二極化している。

なお、書店団体が2022年に発表した調査によると3000冊以上売れるタイトルは全体のわずか0.1%。(https://www.larazon.es/cultura/20220624/gsndgyd435fftpq4eqziz6zk6i.html)。

ふたつの契約業態

スペインの書店と出版社(または卸売業者)の取引には主に2つの契約形態がある。

1.「エン・フィルメ(en firme)」:日本の出版物流と同様の「返品条件付販売」。出版社から本が到着した時点で所有権が書店に移り、本が売れようが売れまいが、書店は取り決めた支払い期間内に代金を支払う。ただし一定期間内であれば返品が可能。

2.「エン・デポシト(en depósito)」:委託販売。本は書店に置かれるが、顧客が買うまで所有権は出版社が保持。本が売れたら書店は出版社に代金を払う(売れなければ支払いは発生しない)。

どちらの場合でも、スペインでは書店は新刊書籍を購入後1年以内ならいつでも返品が可能な権利を持つ。ほぼ無制限に、100%返品可能な制度はEU内ではほぼ唯一だというが、日本も同様のしくみである。

しかも実際の運用では多くの書店は仕入れから約90日後までの売れ行きを見て在庫に残すか返品するかを判断するという(日本の場合は書店員が本が入った段ボールを開けて確認し、平台や棚に並べるまでもなくフタを閉めてそのまま返品する本もあるが、これは書店が頼んでもいない本を取次が送りつけてくる「見計らい配本」があるからだ)。

ヨーロッパ最悪レベルの返品率

これによって毎年平均30〜35%、場合によっては40%を超える、ヨーロッパ最悪レベルの返品率となっている(これは発売からしばらく経った既刊も含めたものであり、出て間もない新刊に限れば6割に及ぶ。これも日本と似ている)。返品率は長期的に上昇傾向にある。

かつ、定価販売なのも日本と同じだ。ただしスペインの場合は法で定価販売を定めているのであり、日本は独禁法の適用除外規定を使って「出版社が定めた定価での販売を小売店に義務づける契約が許容されている」にすぎない(定価販売しなくても違法ではない)点は異なる。

返品作業には非常に手間がかかり、日本の書店のように主要な取次は基本的に一社に絞るわけでもなく、スペインの小〜中規模の書店は最低でも15〜20の出版社や流通業者と取引しているため、どこに何を返品するのか仕分けるだけで一苦労である。

在庫管理については書店団体CEGALが運営する「Librired」や書店・出版社・流通業者が共同で利用できる「SINLI」といった高度なデジタルシステムもあるが、日本の書店POSシステムなどと同様、すべての書店が導入しているわけではないのが課題だという。

日本と同じ問題を抱えるスペイン

なお書店が仕入れ時の送料を支払うことはほとんどなく(この点は日本と同じ)、一方で返品時の送料は出版社・流通業者が約60%を負担、書店側40%負担と分担するのが一般的だという(日本では原則書店が負担)。

解決策として注文を受けてから刷るPOD(プリントオンデマンド)が提唱されているが、当然ながらリアル書店で現物を見て選べない本を注文しようと思う人は少ないし(ネット書店利用率2%の国ならなおさらだ)、見本を書店に置いておいたとしても店頭で頼んでから届くまで何日も時間がかかるわけなので顧客は嬉しくない。結果、あまり活用は進んでいない。

このように日本同様の高返品率、過剰な出版点数といった問題があるにもかかわらず、書籍市場が堅調なのは児童書・YAなどいくつか伸び基調にあるジャンルがあるからのようだ。

ネット書店が弱く、リアル書店が圧倒的に強い点など日本と異なる部分もあるが、制度的には近い部分がある数少ない先進国であり、「同じような問題があるのに書籍市場が堅調な国」として、目下の国策による書店振興においても参照されるべき国のひとつなのではないだろうか。

