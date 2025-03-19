à¥Ñ¥Ñ³èµ¿ÏÇµÄ°÷áµÈÀîìâ»á¤¬°û¿©Å¹¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ËàÅ¾¿¦á¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª ºÊ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½é·ãÇò
¡¡½µ´©»ï¤Ë¥Ñ¥Ñ³èµ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢Á°²ó£²£°£²£´Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎµÈÀîìâ»á¡Ê£´£²¡Ë¤¬´Ú¹ñÎÁÍýÅ¹¡Ö¥Á¥§¥´¥×¥Ç¥Á¥²¹âÅÄÇÏ¾ìÅ¹¡×¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥Ñ³èµ¿ÏÇÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¼áÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¸«¤ò³«¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿µÈÀî»á¤ÏÁûÆ°¸å½é¤á¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢È¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÊ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÀî»á¤Ï£²£°£±£²Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ËÀÅ²¬£µ¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¡¢½éÅöÁª¡£´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°¼óÁê¤¬²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿´ßÅÄÇÉ¤Ë½êÂ°¤·ÅÞÀÄÇ¯¶É¼¡Ä¹¡¢Æâ³ÕÉÜ·óÉü¶½À¯Ì³´±¤òÎòÇ¤¤¹¤ë¤Ê¤É¼ã¼ê¤Î¥Û¡¼¥×¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£²£²Ç¯¤Ë½µ´©»ï¤Ë¥Ñ¥Ñ³èµ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¡£¤½¤Î¸å¡¢Ìµ½êÂ°¤Ç³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬£²£´Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤»¤ºÀ¯³¦¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊµÈÀî»á¤Ïº£·î¡¢´Ú¹ñÎÁÍýÅ¹¡Ö¥Á¥§¥´¥×¥Ç¥Á¥²¹âÅÄÇÏ¾ìÅ¹¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¤ªÃë»þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎµÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦Å¹Æâ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼±Û¤·¤ËµÈÀî»á¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤ÏÅ¹ÊÞ¤Î±¿±Ä¡¢ÀÜµÒ¡¢»ÅÆþ¤ìÁ´¤Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡À¯³¦¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥Ñ³èµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡Ö·¸ÁèÃæ¡Ê¢¨Ãí¡Ë¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ö¼Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À»ä¤Î¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë·ÚÎ¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢µÄ°÷»þÂå¤Ë¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿ÀÌ¯¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¤Ê¤¼²ñ¸«¤ò³«¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Ö»²±¡ÁªÁ°¤È¤¤¤¦ÈùÌ¯¤Ê»þ´ü¤ÇÅÞ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊóÆ»¼«ÂÎ¤â²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ñ¸«¤ò³«¤¤¤Æ¤â¤³¤Á¤é¤Î°Õ¿Þ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÊóÆ»¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç²ÈÂ²¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µÚ¤ó¤À¡£¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß³Æ¼Ò¤¬²È¤Î¼þ¤ê¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£½µ´©»ï¤¬ºÊ¤Ë¤Þ¤Ç¼èºà¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤É¤óÄì¤Î¾õÂÖ¡¢¤½¤·¤Æ°û¿©¶È¤ÇºÆµ¯¤ò¿Þ¤ëµÈÀî»á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÀ¶Èþ¤µ¤ó¡Ê£³£¹¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö·ëº§¤·¤¿Åö»þ¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÊ¤«¤é¡Ø¹ñ²ñµÄ°÷¤È·ëº§¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë´èÄ¥¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖºÊ¤¬º£Ç¯£´£°ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Í§Ã£¤È£´£°ºÐ¤ÎµÇ°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤È¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¤ê¤À¡£
¡¡¤ªÅ¹¤Ë¤ÏÀ¶Èþ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢É×ÉØ¤ÇÅ¹¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°û¿©¶È¤ò¤ä¤ëÃæ¤Ç¸µÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤ÎÄ¾´¶¤¬Æ¯¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¿©ºà¤Î»ÅÆþ¤ì¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Êª²Á¹â¤¬Ä¾·â¡£µÈÀî»á¤Ï¡ÖÉÔ»×µÄ¤È¤½¤³¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦À¯ºö¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«»×¤¤ÉÕ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¯³¦ºÆÄ©Àï¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¡Öº£¤ÏÂ¿Å¹ÊÞÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Ï¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢¨½ÐÈÇ¼Ò¤ËÂÐ¤·£·£µ£°£°Ëü±ß¤ÎÇå½þ¶â¤ÎÀÁµá¤È¼Õºá¹¹ð¤Î·ÇºÜ¤ä¥¦¥§¥Öµ»ö¤Îºï½ü¤òÍ×µá¤·¤¿¤¬¡¢ÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ÏµÈÀî¤ÎÀÁµá¤ò´þµÑ¡£µÈÀî»á¤ÏÈ½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¹µÁÊ¡£