ÀÄÌÚ¸»ÂÀ¥¢¥Ê¡¢¸µ¥¥ó¥×¥ê´ä¶¶¸¼¼ù¤ÈºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥Õ¥¡¥ó¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö´¶Æ°¡×¤ÎÀ¼
¥Õ¥ê¡¼¤ÎÀÄÌÚ¸»ÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê41¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µKing¡õPrince¤Î´ä¶¶¸¼¼ù¡Ê28¡Ë¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀÄÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¸»ÂÀ¤È¸¼¼ù¤¬¸µµ¤¤ËºÆ²ñ¡£²¿Ç¯¤Ö¤ê¤À¤í¤¦¡Ä¡£Âçºå¤Î´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ¡£´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ª´ä¶¶¸¼¼ù¤¯¤ó¤Ï½ÕÆüÂç¼Ò¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¹ðÃÎ¤Ç¡Ø¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÏÆ±¤¸¥«¥ó¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¤ËËèÆü½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊºÆ²ñ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê´ò¤·¤¤¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢´ä¶¶¤È¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¶»Ç®¡×¡Ö¸µµ¤¤ËºÆ²ñ½ÐÍè¤ë¤Î¤¬²¿¤è¤ê¡×¡Ö´¶Æ°¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£