¹ñËÉÁí¾Ê¤¬¡ÖÎ²²«Åç¤ÇÀ±¾ò´ú·Ç¤²¤ë³¤Ê¼Ââ°÷¡×¤Î¼Ì¿¿¤òºï½ü¡¡È¿DEI¤Ç
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Â¿ÍÍÀ¤Ê¤É¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÆ°¤¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñËÉÁí¾Ê¤¬ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ÇÎ²²«Åç¤ËÀ±¾ò´ú¤ò·Ç¤²¤¿Àè½»Ì±¤Î³¤Ê¼Ââ°÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ú¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏDEI¡áÂ¿ÍÍÀ¡¦¸øÊ¿À¡¦Êñ³çÀ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢DEI¤ÎÇÑ»ß¡¦½Ì¾®¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñËÉÁí¾Ê¤Ï¡¢1945Ç¯¤ËÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î·ãÀïÃÏ¡¢Î²²«Åç¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«³¤Ê¼Ââ°÷¤¬À±¾ò´ú¤ò·Ç¤²¤ëÎò»ËÅª¤Ê¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤¿¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÀè½»Ì±¤ÎÂâ°÷¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÏÀÄ´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢È¿DEI¤ÎÆ°¤¤ÎÃæ¤Çºï½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀìÌç²È¤Ê¤É¤Î´Ö¤Ç¤ÏÀïÁè¤Î½ÅÍ×¤ÊµÏ¿¤¬¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò½ä¤ê¡¢·Ù²ü´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏDEI¡áÂ¿ÍÍÀ¡¦¸øÊ¿À¡¦Êñ³çÀ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢DEI¤ÎÇÑ»ß¡¦½Ì¾®¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñËÉÁí¾Ê¤Ï¡¢1945Ç¯¤ËÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î·ãÀïÃÏ¡¢Î²²«Åç¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«³¤Ê¼Ââ°÷¤¬À±¾ò´ú¤ò·Ç¤²¤ëÎò»ËÅª¤Ê¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤¿¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÀè½»Ì±¤ÎÂâ°÷¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÏÀÄ´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢È¿DEI¤ÎÆ°¤¤ÎÃæ¤Çºï½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀìÌç²È¤Ê¤É¤Î´Ö¤Ç¤ÏÀïÁè¤Î½ÅÍ×¤ÊµÏ¿¤¬¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò½ä¤ê¡¢·Ù²ü´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£