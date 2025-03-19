¾è¤êÃÙ¤ì¤¿¤é½ªÎ»Ž¢µþÅÔŽ¥½ÕÊ¬¥Ð¥¹Ž£Ç¯1±¿¹Ô¤Î»ö¾ð
¹¾Ê¸Æ½¤òÄÌ²á¤¹¤ë¥Ð¥¹¡£½ÕÊ¬¤ÎÆü¤Ï2Âæ¤¬Â³¹Ô±¿Å¾¤ò¹Ô¤¦¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÇ¯1²ó¡¦½ÕÊ¬¤ÎÆü¤Î¤ß¡¢ÊÒÆ»¤À¤±¡£¤½¤ó¤Ê¥Ð¥¹Ï©Àþ¡ÖµþÅÔ¥Ð¥¹¡¦95·ÏÅý¡×¤Î±¿¹ÔÆü¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÅöÆü¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬µþÅÔ¤Ë½¸·ë¡¢¤â¤È¤â¤È¡Ö¾èµÒ¤Î¸º¾¯¡×¤¬ÍýÍ³¤ÇÄê´ü±¿¹Ô¤ò¤È¤ê¤ä¤á¤¿Ï©Àþ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ð¥¹2Âæ¤¬ËþÇÕ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¾èµÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¤³¤ÎÏ©Àþ¤Ï¡ÖÇ¯1²ó±¿¹Ô¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇÀ¹´ü¤Ï11Ï©Àþ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖµþÅÔ¥Ð¥¹¡¦½ÕÊ¬¤ÎÆü¸ÂÄê±¿¹ÔÏ©Àþ¡×¤Î¹ÔÊý¤È¤Ï¡©
µþÅÔ´Ñ¸÷¤Ë»È¤¨¤ë¡ª¤¿¤À¤·¡Ö¥Ð¥¹¤¬Íè¤ë¤Î¤ÏÇ¯1ÊØ¡×
µþÅÔ¥Ð¥¹¡¦95·ÏÅý¤Ï¡¢µþÅÔ»ÔËÌÉô¤Î°ìÂç´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÖÂç¸¶¡×¡Ö°ÈÇÏ¡×¤ò¡¢¾è¤ê´¹¤¨ÉÔÍ×¡¦ºÇÃ»µ÷Î¥¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë·ë¤Ö¡£Î¾¥¨¥ê¥¢¤òÄ¾ÄÌ¤¹¤ë¸òÄÌµ¡´Ø¤Ï¤³¤Î¥Ð¥¹Ï©Àþ¤Î¤ß¡¢¥Ð¥¹¡¦ÅÅ¼Ö¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç2»þ´Ö¶á¤¯¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¤¿¤Ã¤¿30Ê¬¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤¦½ñ¤¯¤È¡¢¡ÖµþÅÔ´Ñ¸÷¤Ë»È¤¨¤ë¡ª¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÏ©Àþ¤Î»þ¹ïÉ½¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
10»þ50Ê¬¡¡Âç¸¶È¯¡¡11»þ20Ê¬¡¡°ÈÇÏÃå
¢¨±¿¹Ô¤Ï½ÕÊ¬¤ÎÆü¤Î¤ß¡£2025Ç¯3·î¸½ºß
±¿¹Ô¤ÏÇ¯1²ó¡¢ÊÒÆ»1ÊØ¤Î¤ß¡£ÅÓÃæ¤Î¥Ð¥¹Ää¤Ç¤¦¤Ã¤«¤ê¾è¤êÆ¨¤·¤¿¤é¡¢»³Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¤«¡Ä¡ÄÍèÇ¯¤Î½ÕÊ¬¤ÎÆü¤ËÍè¤ë¡¢¼¡¤Î¥Ð¥¹¤òÂÔ¤Ä¤Û¤«¤Ê¤¤¡£
µþÅÔ¥Ð¥¹95·ÏÅý¤Ï¡¢2011Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö½µËö¤Î¤ß¡¦1Æü3±ýÉü¡×¤ÎÄê´ü±¿¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤¼¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ö½ÕÊ¬¤ÎÆü¸ÂÄê¡¦ÊÒÆ»1ËÜ¤Î¤ß±¿¹Ô¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃµ¤¹Á°¤Ë¡¢µþÅÔ¥Ð¥¹¤ÎÊý¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Ä¤Ä¡¢¾è¼Ö¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ú¼ÂÏ¿¥ì¥Ý¡ÛÍè¤¿¤¾¡¢½ÕÊ¬¤ÎÆü¸ÂÄê¥Ð¥¹¡ª¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂ¿µÒ¤Ë¡Ö2ÂæÂ³¹Ô±¿Å¾¡×
2Âæ¤Ç²¿¤È¤«¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤ÎÂ¿µÒ¤Ö¤ê¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Ç¯1²ó¤Î¡Ö95·ÏÅý¡×±¿¹ÔÄ¾Á°¡£Âç¸¶¥Ð¥¹Ää¤Ë¤Æ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
95·ÏÅý¤Î»ÏÈ¯¡¦Âç¸¶¥Ð¥¹Ää¡ÊµþÅÔ¥Ð¥¹Âç¸¶°ÆÆâ½ê¡Ë¤Ï¡¢µþÅÔ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡¦¹ñºÝ²ñ´Û±Ø¤«¤é¥Ð¥¹¤Ç20Ê¬¾¯¡¹¡£¤Õ¤À¤ó¤ÏÅÌÊâ¿ôÊ¬¤Ç¹Ô¤±¤ë´Ñ¸÷ÃÏ¡Ö»°Àé±¡¡×¡ÖÊõÀô±¡¡×¤Ø¸þ¤«¤¦¿Í¡¹¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ð¤«¤ê¤Ï¡¢¥Ð¥¹¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¹¤°¤Ë°ÈÇÏ¹Ô¤¤Î¹ÔÎó¤ËÊÂ¤ÖÍøÍÑµÒ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
±¿¹Ô¤Î1»þ´ÖÁ°¤Ë¤Ï¾ìÆâ¤ÎÍ¶Æ³¿Í°÷¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢ÉáÄÌ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤È¡É¾è¤ê¥Ð¥¹Ì±¡É¤ò¼êºÝ¤è¤¯Ê¬¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
°ìÊý¤ÇÂÔµ¡¾ì¤Ç¤Ï¡¢¾®·¿¥Ð¥¹¤¬Ç¯¤Ë1ÅÙ¤·¤«½Ð¤µ¤Ê¤¤¡Ö95¡¦°ÈÇÏ¡×¤Î¹ÔÀèÉ½¼¨¤ò·Ç½Ð¡¢ÂÔµ¡Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ï¤É¤è¤á¤¡¢°ìÀÆ¤Ë¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¤³¤Î¥Ð¥¹¤Î°Ù¤Ë±óÊý¤«¤éË¬¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ø¤Î¾è¼Ö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ö¥Ð¥¹¼ñÌ£¤Î°ìÂç¥Õ¥§¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤À¡£
µþÅÔ¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢95·ÏÅý¤Î±¿¹Ô¤Ë¤Ï¡ÖÎãÇ¯¤Ê¤é60¡Á80¿Í¤¬¾è¼Ö¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¾®·¿¥Ð¥¹2Âæ¤ÏºÂÀÊ¤¬¤®¤Ã¤·¤êËä¤Þ¤ê¡¢ÄÌÏ©¤Þ¤Ç¿Í¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡¡¾èµÒÁ´°÷¤ò²¿¤È¤«¾è¤»¤Æ¡¢Äê¹ïÄÌ¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤ËÈ¯¼Ö¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÇ¯¤Î95·ÏÅý¤Ï2ÂæÂÎÀ©¤Ç±¿¹Ô¡¢1Âæ¤Ï¤¢¤È¤«¤éÄÉÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¹¾Ê¸Æ½¥Ð¥¹Ää¤Î»þ¹ïÉ½¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Âç¸¶¤ò½Ð¤¿¥Ð¥¹¤Ï2Ê¬¤Û¤É¤Çº¸ÀÞ¤·¡¢¤Õ¤À¤óÏ©Àþ¥Ð¥¹¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¹¾Ê¸Æ½ÊýÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¥«¥Õ¥§¤ä¼êÂÇ¤Á¶¾Çþ¤ÎÅ¹¡¢¡ÖÎ¤¤Î±ØÂç¸¶¡×¤Ø¹Ô¤¯´Ñ¸÷µÒ¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Âç¸¶¤Ø¤Î¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥È¡ÊÉÜÆ»367¹æ¡Ë±è¤¤¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌîÂ¼ÊÌ¤ì¡×¥Ð¥¹Ää¤«¤é1km¼å¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ç¯¤Ë1ÊØ¤·¤«Áö¤é¤Ê¤¤¥Ð¥¹¤ÇË¬Ìä¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¿Í²È¤ÏÅÓÀÚ¤ì¡¢2Âæ¤Î¥Ð¥¹¤ÏS»ú¥«¡¼¥Ö¤Î»³Æ»¤ò¤Ï¤¤¾å¤ê¡¢¹¾Ê¸Æ½¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£ÅÓÃæ¤Î¡Ö¹¾Ê¸Æ½¸ý¡×¡Ö¹¾Ê¸¿À¼ÒÁ°¡×¡Ö¹¾Ê¸Æ½¡×¥Ð¥¹Ää¤Ï¡¢2025Ç¯¸½ºß¤Ç¡ÖÇ¯1ËÜ¡¦ÊÒÆ»¤Î¤ß¥Ð¥¹¤¬Ää¼Ö¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¾Ê¸Æ½¤ò±Û¤¨¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë¿Í¸ýÌó600¿Í¤Î¡Öº¸µþ¶èÀÅ¸¶¡×½¸Íî¤Ë¤Ï¡¢µþÅÔ¥Ð¥¹¤ÎÊÌÏ©Àþ¡Ê34·ÏÅý¡¦54·ÏÅý¡Ë¤¬2»þ´Ö¤Ë1ËÜ¤Ï¾è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀè¤ÇÆþ¤ë°ÈÇÏÊýÌÌ¤ÎµìÆ»¤Ë¤â¡¢°ÈÇÏ²¹Àô¹Ô¤¤Î¥Ð¥¹¤¬1»þ´Ö¤Ë1ËÜ¡¢¤µ¤é¤Ë°ÈÇÏ¤Ë¹Ô¤¯±Ã»³ÅÅÅ´¤âÊÂ¹Ô¡Ä¡Ä¡£
95·ÏÅý¤Ï¹¾Ê¸Æ½¶áÊÕ°Ê³°¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¶è´Ö¤ÇÂåÂØ¤Î¥Ð¥¹¡¦ÅÅ¼Ö¤¬¤¢¤ê¡¢À¸³è°ÜÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤Ê¤¯¤Æ¤â¤½¤³¤Þ¤Çº¤¤é¤Ê¤¤¡×¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
µþÅÔ¤Ç¡ÖÌÈµö°Ý»ýÏ©Àþ¥Ð¥¹¡×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
¹¾Ê¸Æ½¥Ð¥¹Ää¤Î´Ý´ÇÈÄ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
95·ÏÅý¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö´°Á´ÇÑ»ß¤»¤º¤Ë¡¢¥Ð¥¹Ï©Àþ¤ÎÌÈµö¤À¤±°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤À¡£ºÇÄã¸Â¤Î±¿¹Ô¤À¤±»Ä¤¹¥±¡¼¥¹¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÌ¾Î¡ÖÌÈµö°Ý»ýÏ©Àþ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
ÆÃ¤ËµþÅÔ¤ÏÇ¯´Ö7500Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤É¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¡¢¤É¤Î¥Ð¥¹Ï©Àþ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë95·ÏÅý¤Î¾ì¹ç¡¢Âç¸¶¤Ï¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö½÷¤Ò¤È¤ê¡×¡Ê²Î»ì¤ÎËÁÆ¬¤¬¡Ö¢öµþÅÔ¡¢Âç¸¶»°Àé±¡¡×¡Ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¿·¡¦Ê¿²ÈÊª¸ì¡×¡Ê1972Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤Ê¤É¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â´Ñ¸÷¥Ö¡¼¥à¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¡¢°ÈÇÏ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿»þÂå¾®Àâ¡Ö°ÈÇÏÅ·¶é¡×¤ÏÀïÁ°¤«¤é60ËÜ°Ê¾å¤â±ÇÁü²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤â2001Ç¯¤Ë¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¼ç±é¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢2008Ç¯¤Ë¶¸¸À»Õ¡¦ÌîÂ¼èßºØ¤µ¤ó¼ç±é¡ÊNHK¡Ë¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ²½¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢°ÈÇÏ¤Ø¤ÎÍèË¬µÒ¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¤É¤Á¤é¤â¡ÖµÞ¤Ë´Ñ¸÷µÒ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×Í×°ø¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·µþÅÔ¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö°ìÅÙÇÑ»ß¤Ë¤·¤¿¥Ð¥¹Ï©Àþ¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤«¤é¤ÎºÆÇ§²Ä¤ËºÇÄã¤Ç¤â3¥«·î¡×¡Ö¼«¼£ÂÎ¤ä·Ù»¡¤Îµö²Ä¡¢¼þÊÕ½»Ì±¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤¬É¬Í×¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏºÇÄã¸Â¤Ç¤â±¿¹Ò¼ÂÀÓ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤¤¤º¤ìÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ÖÂç¸¶¡Á°ÈÇÏ´Ö¤Î¥Ð¥¹Ï©Àþ¡×¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µþÅÔ¥Ð¥¹¤Ï¡Ö½ÕÊ¬¤ÎÆü¸ÂÄê¡¦ÊÒÆ»1ÊØ¤À¤±±¿¹Ô¡×¤Ç¡¢95·ÏÅý¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤Ê¤ªµþÅÔ¥Ð¥¹¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ï©Àþ¤¬ºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï11Ï©Àþ¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡Ö½ÕÊ¬¤ÎÆü¤Î¤ß±¿¹Ô¡×¤À¡£1Âæ¤Î¥Ð¥¹¡¦1¿Í¤Î±¿Å¾¼ê¤¬2Ï©Àþ¡¦3Ï©Àþ¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¸úÎ¨¤è¤¯±¿¹Ô¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¡¢µþÅÔ»Ô¤äÃÏ¸µ¡¦º¸µþ¶è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö½ÕÊ¬¤ÎÆü¤Î¤ß¡¦Ç¯1²ó±¿¹Ô¡×¤È¤¤¤Ã¤¿95·ÏÅý¤Î¸½¾õ¤Ï¡¢¸í»»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£´Ñ¸÷ÃÏ¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³«¶ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
´Ñ¸÷Ï©Àþ¥Ð¥¹¡ÖËÌ»³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¹æ¡×¿·Æ»¤È¤È¤â¤ËÃÂÀ¸
¹¾Ê¸Æ½¥Ð¥¹Ää¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Âç¸¶¡¦°ÈÇÏ¤ÎÎ¾¥¨¥ê¥¢¤ò³Ö¤Æ¤ë¡Ö¹¾Ê¸Æ½¡×¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯Ì¤ÊÞÁõ¤Î»³Æ»¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤Ç¥Ð¥¹¤ÎÄÌ¹Ô¤â²ÄÇ½¤ÊÆ»Ï©¡ÊµþÅÔÉÜÆ»40¹æ¡Ë¤Ï1986Ç¯¤Ë³«ÄÌ¡¢µþÅÔ¥Ð¥¹95·ÏÅý¤âÄø¤Ê¤¯¤·¤Æ³«¶È¤·¤¿¡£
1986Ç¯Åö»þ¤Ï¡¢3·î¤Î½ÕÊ¬¤ÎÆü¤«¤é11·î¤Þ¤Ç¡¢½µËö¤òÃæ¿´¤ËÄê´ü±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¾ÀÜ°ÜÆ°¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç¸¶¡Á°ÈÇÏ´Ö¤Î¥Ð¥¹¤Ë¤Ï¡¢·ÏÅýÌ¾¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡ÖËÌ»³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¹æ¡×¤È°¦¾Î¤¬ÉÕ¤¡¢±èÀþ¤Ç¤ÏÀìÍÑ¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Þ¤ÇÇÛ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ç´Ñ¸÷¶È¤¬Îä¤¨¹þ¤ó¤À1994Ç¯ÅÙ¤Ç¤âÇ¯´Ö3200¿Í¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍøÍÑ¾õ¶·¤Ï·è¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡Ê2015Ç¯03·î19Æü¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹ÃÏÊýÈÇ¡Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÍøÍÑ¾õ¶·¤Ï½ù¡¹¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Î¾ÃÏ°è¤È¤â¤½¤³¤½¤³¤Î»³Êâ¤¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÄ«Êý¤Ë°ÈÇÏ¤ò²ó¤Ã¤Æ¡¢Ãë¤Î¥Ð¥¹¤ÇÂç¸¶¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤Ï»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤â1Æü3±ýÉü¤Ç¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤ß¤Å¤é¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹¾Ê¸Æ½¤Î¶áÊÕ¤Ë¤Ï¤á¤Ü¤·¤¤½¸Íî¤¬¤Ê¤¯¡¢»Ô¸¶¡Á°ÈÇÏ´Ö¤Ï±Ã»³ÅÅÅ´¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍøÍÑµÒ¤â¸«¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢µþÅÔ¥Ð¥¹95·ÏÅý¤Ï2012Ç¯¤«¤é¡Ö½ÕÊ¬¤ÎÆü¤Î¤ß¡¦ÊÒÆ»±¿¹Ô¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¶ËÃ¼¤Ë±¿¹ÔËÜ¿ô¤òºï¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¹ñ¸ò¾Ê¡¦ÆüËÜ¥Ð¥¹¶¨²ñ¤ÏÅö»þ¤Î¿·Ê¹¤Ë¡Ö¡ÊÇ¯1²ó±¿¹Ô¤Ç¤Î¥Ð¥¹Ï©Àþ¤ÎÌÈµö°Ý»ý¤Ï¡ËÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê2015Ç¯03·î19Æü¡¦ÆÉÇä¿·Ê¹¡Ë¡£
°ÈÇÏ»û¤Î¶Æâ¡£°ÈÇÏ¡¦µ®Á¥¤Ï¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤·¤«¤·¡¢µþÅÔ¥Ð¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤ë¡£2012Ç¯¡¢2013Ç¯¤Ë¤Ï¾èµÒ¤¬5¿ÍÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢SNS¤Ç¡ÖºÇ¤â±¿¹Ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¡Ø¸¸¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¡Ù¡×¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¾èµÒ¤¬ËþÇÕ¤Ë¡£¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¿·Ê¹¡¦¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â°ìÀÆ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ä¤·¤«2Âæ¤Î¥Ð¥¹¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¡ÖÄ¶¡¦º®»¨Ï©Àþ¡×¤ËÊÑËÆ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÖÏ©Àþ°ìÉôÉü³è¡×±¿¹Ô¤ÏÇ¯1ÊØ¢ª2000ÊØ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ä
ÀÅ¸¶ÃÏ¶è¤òÁö¤ë¡ÖµþÅÔ¥Ð¥¹¡¦55·ÏÅý¡×¡£¸½ºß¤Ï±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö¸¸¤Î¥Ð¥¹¡×¤³¤È95·ÏÅý¤ÎÀ¹¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢µþÅÔ¥Ð¥¹¤ÏÅÒ¤±¤Ë½Ð¤¿¡£°ÈÇÏ¥Ð¥¹Ää¤ÎÆîÂ¦¤Ë¤¢¤ëµ®Á¥¸ý¤ò½ªÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Âç¸¶¡Áµ®Á¥¸ý´Ö¤ÇÊ¿Æü¹þ¤ß3±ýÉü¤Î¡Ö55·ÏÅý¡×¤ò2017Ç¯¤Ë¿·Àß¤·¤¿¤Î¤À¡£
Éü³è¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢Î¾ÃÏ°è¤Î´Ñ¸÷°ÜÆ°¤ò¤Õ¤¿¤¿¤Ó·¡¤êµ¯¤³¤¹¤³¤È¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢95·ÏÅý¤¬ÁÇÄÌ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÅ¸¶ÃÏ¶è¤ÎÃæ¿´Éô¤â·ÐÍ³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ÖÇ¯´Ö¤ÎÄä¼ÖËÜ¿ô¤¬2000ÇÜ¡×¡Ê1ËÜ¢ªÌó2000ËÜ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥¹Ää¤â¤¢¤ê¡¢´ØÀ¾¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤â¸®ÊÂ¤ß¡Ö¸¸¤Î¥Ð¥¹Ï©Àþ¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡×¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
2020Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö±üµþÅÔMaaS¡×¼Ò²ñ¼Â¸³¤Î¥¨¥ê¥¢¿Þ¡£ºÇ¾åÉô¤ËÂç¸¶¡Áµ®Á¥´Ö¤Î¥Ð¥¹°ÜÆ°¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊµþÅÔÉÜ»ñÎÁ¤è¤ê¡Ë
¤·¤«¤·¡¢ÍøÍÑ¾õ¶·¤Ï¡Ö1ËÜÊ¿¶Ñ1,2¿Í¡×¡Ê2017Ç¯»þÅÀ¡Ë¤È¿¤ÓÇº¤à¡£´Ñ¸÷ÍøÍÑ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÄÌ±¡¤Ê¤É¤Ç»Ô³¹ÃÏ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢µÕÊý¸þ¤Î»³±ü¤Ë¤¢¤ëÂç¸¶¡¦°ÈÇÏ¹Ô¤¤Î¥Ð¥¹¤Ï»È¤¤¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
2020Ç¯¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¼Â¸³¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¡Ö±üµþÅÔMaaS¡×¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥Õ¥ê¡¼¶è´Ö¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë²Ã¤¨¤Æ±Ã»³ÅÅÅ´¤ÎÅÚº½ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÉÔÄÌ¤âÈ¯À¸¡£¼þ°Ï¤ÎÏ©Àþ¤È¤â¤É¤â¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿¾èµÒÁý¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢´ñÀ×¤ÎÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿55·ÏÅý¤Ï¡¢2024Ç¯3·î20Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ±¿¹Ô¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¹¾Ê¸Æ½¼þÊÕ¤Î¥Ð¥¹Ää¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¡ÖÇ¯1²ó¤·¤«¥Ð¥¹¤¬Íè¤Ê¤¤¥ì¥¢¤Ê¥Ð¥¹Ää¡×¤ËµÕÌá¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¾Ã¤¨¤æ¤¯¡Ö½ÕÊ¬¤ÎÆü¤Î¤ß±¿¹Ô¡×¥Ð¥¹¡¡
¹âÌî¼Ö¸Ë¢ª¿¼Å¥ÃÓ¢ª¹ñºÝ²ñ´Û¹Ô¤¤Î¥Ð¥¹¡£½ÕÊ¬¤ÎÆü¤Î¤ß¤Î±¿¹Ô¤Ï2024Ç¯¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤·¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
2025Ç¯2·î¤Ë¡Ö½ÕÊ¬¤ÎÆü¤Î¤ß±¿¹Ô¡×4Ï©Àþ¤ÎµÙ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÊµþÅÔ¥Ð¥¹¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
½ÕÊ¬¤ÎÆü¤¬¶á¤Å¤¯¤´¤È¤ËÏÃÂê¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡ÖµþÅÔ¥Ð¥¹95·ÏÅý¡×¤À¤¬¡¢º£¸å¤È¤â±¿¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ11Ï©Àþ¤â¤¢¤Ã¤¿¡ÖÇ¯1²ó¡¦½ÕÊ¬¤ÎÆü¤Î¤ß±¿¹Ô¡×¥Ð¥¹Ï©Àþ¤Î´°Á´µÙ»ß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£
½ÕÊ¬¤ÎÆü¤ò1¥«·î¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿2025Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹ñºÝ²ñ´Û±ØÁ°¡ÁÄ¹Ã«È¬È¨µÜ¡Á´äÁÒÂ¼¾¾¡×¡Ö¹âÌî¼Ö¸Ë¡Á°ì¾è»ûÇß¥ÎÌÚÄ®¡ÁÂç¸¶¡×¤Ê¤É4·ÏÅý¤ÎµÙ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£µþÅÔ¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö±¿Å¾»ÎÉÔÂ¤Î±Æ¶Á¤«¤é¡¢Ï©Àþ¤Î°Ý»ý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¾ÍèÅª¤Ë±¿¹Ô¤¬Éü³è¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢´°Á´µÙ»ß¤Ë»ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢2025Ç¯¤Î½ÕÊ¬¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÏ©Àþ¤¬¡ÖÇ¯1²ó±¿¹Ô¡×¤ò¹Ô¤¦¡£
¡÷95·ÏÅý¡¡Âç¸¶¡Ê10»þ50Ê¬È¯¡Ë¡Á°ÈÇÏ
¡÷30·ÏÅý¡¡µþÅÔ»º¶ÈÂç³ØÁ°¡Ê13»þ00Ê¬È¯¡Ë¡Á½ÐÄ®Ìø±Ø¡Ê2023Ç¯3·î27Æü¥À¥¤¥ä²þÀµ¤Ç¡Ö½ÕÊ¬¤ÎÆü±¿¹Ô¡×²½¡Ë
¡÷90·ÏÅý¡¡À¾»³¹âÍº¡Ê16»þ30Ê¬È¯¡Ë¡ÁºåµÞÍò»³±Ø
¡÷ÌµÈÖ¡¡»Ô¸¶¡Ê11»þ50Ê¬È¯¡Ë¡ÁÅìËÌÉô¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡Á¹âÌî¼Ö¸Ë
¢¨2025Ç¯3·î¸½ºß
¤³¤ì¤é¤â¡¢¤¤¤Ä´°Á´µÙ»ß¢ªÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â95·ÏÅý¡¦ËÌ»³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¹æ¤Î¤è¤¦¤ÊÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿Ï©Àþ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢Áá¤á¤Ë¾è¼Ö¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÆüËÜ½éŽ¢´°Á´¤Ë¿¿²£¤Ë¤Ê¤ì¤ëŽ£¿²ÂæÌë¹Ô¥Ð¥¹¤ÎÀ¨¤µ¡¡¿²¿´ÃÏ¤Ï¤¤¤«¤Ë¡©¹â¿ÈÄ¹Ž¥ÈîËþÂÎ¤ÎÉ®¼Ô¤¬¸¡¾Ú¡¡¤Ç¤Ï¡¢±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿ÆüËÜ½é¤Î´°Á´¥Õ¥é¥Ã¥È¿²ÂæÌë¹Ô¥Ð¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾è¤êÊª¤Ë¾Ü¤·¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎµÜÉðÏÂÂ¿ºÈ»á¤¬¾ÜºÙ¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊµÜÉð ÏÂÂ¿ºÈ ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë