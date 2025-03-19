ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
＊米住宅着工件数（2月）21:30
結果 150.1万件
予想 138.5万件 前回 135.0万件（136.6万件から修正）
＊輸入物価指数（2月）21:30
結果 0.4%
予想 -0.1% 前回 0.4%（0.3%から修正）（前月比)
＊建設許可件数（2月）21:30
結果 145.6万件
予想 145.3万件 前回 147.3万件
＊米鉱工業生産（2月）22:15
結果 0.7％
予想 0.2％ 前回 0.3％（0.5％から修正）（前月比）
＊米設備稼働率（2月）22:15
結果 78.2％
予想 77.8％ 前回 77.7％（77.8％から修正）（前月比）
※発言・ニュース
＊米２０年債入札結果
最高落札利回り 4.632％（WI：4.646％）
応札倍率 2.78倍（前回：2.43倍）
＊ロシア大統領府
・プーチン大統領は広範な３０日間の停戦には同意せず。
・プーチン大統領はエネルギー施設を３０日間攻撃しない構想を支持。
・プーチン大統領はエネルギー施設への攻撃停止を命令。
・米国とエネルギーや経済の協力を協議。
＊ホワイトハウス
・米ロ首脳、平和と停戦の必要性を協議。
・完全な停戦と恒久的な平和を交渉。
・全面的なウクライナ停戦への協議は即時開始と発表。
＊ドイツ歳出改革案、下院で可決
ドイツ連邦議会（下院）は、防衛およびインフラ支出に向けたの何千億ユーロもの借り入れを可能にする法案を可決した。
＊米住宅着工件数（2月）21:30
結果 150.1万件
予想 138.5万件 前回 135.0万件（136.6万件から修正）
＊輸入物価指数（2月）21:30
結果 0.4%
予想 -0.1% 前回 0.4%（0.3%から修正）（前月比)
＊建設許可件数（2月）21:30
結果 145.6万件
予想 145.3万件 前回 147.3万件
＊米鉱工業生産（2月）22:15
結果 0.7％
予想 0.2％ 前回 0.3％（0.5％から修正）（前月比）
＊米設備稼働率（2月）22:15
結果 78.2％
予想 77.8％ 前回 77.7％（77.8％から修正）（前月比）
※発言・ニュース
＊米２０年債入札結果
最高落札利回り 4.632％（WI：4.646％）
応札倍率 2.78倍（前回：2.43倍）
＊ロシア大統領府
・プーチン大統領は広範な３０日間の停戦には同意せず。
・プーチン大統領はエネルギー施設を３０日間攻撃しない構想を支持。
・プーチン大統領はエネルギー施設への攻撃停止を命令。
・米国とエネルギーや経済の協力を協議。
＊ホワイトハウス
・米ロ首脳、平和と停戦の必要性を協議。
・完全な停戦と恒久的な平和を交渉。
・全面的なウクライナ停戦への協議は即時開始と発表。
＊ドイツ歳出改革案、下院で可決
ドイツ連邦議会（下院）は、防衛およびインフラ支出に向けたの何千億ユーロもの借り入れを可能にする法案を可決した。