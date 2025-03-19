※経済指標

＊米住宅着工件数（2月）21:30

結果 150.1万件

予想 138.5万件 前回 135.0万件（136.6万件から修正）



＊輸入物価指数（2月）21:30

結果 0.4%

予想 -0.1% 前回 0.4%（0.3%から修正）（前月比)



＊建設許可件数（2月）21:30

結果 145.6万件

予想 145.3万件 前回 147.3万件



＊米鉱工業生産（2月）22:15

結果 0.7％

予想 0.2％ 前回 0.3％（0.5％から修正）（前月比）



＊米設備稼働率（2月）22:15

結果 78.2％

予想 77.8％ 前回 77.7％（77.8％から修正）（前月比）



※発言・ニュース

＊米２０年債入札結果

最高落札利回り 4.632％（WI：4.646％）

応札倍率 2.78倍（前回：2.43倍）



＊ロシア大統領府

・プーチン大統領は広範な３０日間の停戦には同意せず。

・プーチン大統領はエネルギー施設を３０日間攻撃しない構想を支持。

・プーチン大統領はエネルギー施設への攻撃停止を命令。

・米国とエネルギーや経済の協力を協議。



＊ホワイトハウス

・米ロ首脳、平和と停戦の必要性を協議。

・完全な停戦と恒久的な平和を交渉。

・全面的なウクライナ停戦への協議は即時開始と発表。



＊ドイツ歳出改革案、下院で可決

ドイツ連邦議会（下院）は、防衛およびインフラ支出に向けたの何千億ユーロもの借り入れを可能にする法案を可決した。

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