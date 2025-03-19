³ýÅç¤ß¤º¤¡¡¡ÈÆóÅáÎ®¡É²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡ÂçÃ«¤È¤ÏÃÂÀ¸Æü1Æü°ã¤¤¡¡¡Ö¿ä¤·¤Î»Ò¡×¹¥±éÏÃÂê¡¡½÷Í¥¶È¤â¤µ¤é¤ËËá¤
¡¡½÷Í¥¤Î³ýÅç¤ß¤º¤¡Ê20¡Ë¤¬²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£4·î2Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡£¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Æ±¶Ê¤Ï¼«¿È¤¬¼ç±é¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÌ¸Èø¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡×¡Ê4·î2Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¿åÍË¿¼Ìë0¡¦24¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£³ýÅç¤Ï¡Ö²»³Ú³èÆ°¤Ï¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¼Çµï¤È²Î¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÄ½Õ¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¶Ê¤Ç¡¢»×½Õ´ü¤ËÊú¤¨¤ë³ëÆ£¤ä´õË¾¤òÁ°¸þ¤¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2017Ç¯¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡×¼çºÅ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç3224¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¡¢12ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£³ýÅç¤Ï¡Ö³Ø¹»¹Ô»ö¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²ù¤¤¤Ê¤¯ÀÄ½Õ¤Ç¤¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡ÖÅö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é3¥«·î¶á¤¯²Î»ì¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï²ù¤¤¤Ê¤¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë70¤ÎÄ¹¿È¤Ç¡¢¥¹¥é¥Ã¤È¿¤Ó¤¿¼êÂ¤ÈµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆ·¤¬°õ¾ÝÅª¡£¡Ö¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÅÐÎµÌç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö¥¼¥¯¥·¥£¡×¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯¤ÏÁ´À¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¿ä¤·¤Î»Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£¼ç¿Í¸ø¤ò»Ù¤¨¤ëÌò¤òÇ®±é¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤¬¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤Ë»È¤ï¤ì¤¿½÷Í¥¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤ËÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤äÃæÅçÈþ²Å¡Ê42¡Ë¤é¤¬¤¤¤ë¡£ÃÂÀ¸Æü¤ÏÂçÃ«¡Ê7·î5Æü¡Ë¤È1Æü°ã¤¤¤ÎÆ±6Æü¡£ÆóÅáÎ®¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹³ýÅç¤ÏÂç¤¤Ê´üÂÔ¤òÇØ¤Ë¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤Î¶Ê¤ò³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡Ê¹â¸¶¡¡½ÓÂÀ¡Ë
¡¡¡þ³ýÅç¡¡¤ß¤º¤¡Ê¤«¤ä¤·¤Þ¡¦¤ß¤º¤¡Ë2004Ç¯¡ÊÊ¿16¡Ë7·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹ºê¸©½Ð¿È¤Î20ºÐ¡£7ºÐ¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢¾®³Ø6Ç¯»þ¤Ë¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£17Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢19Ç¯3·î¤Î¡ÖÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯7·î¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÎø¤ÎÉÂ¤ÈÌîÏºÁÈ¡×¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥´¥ë¥Õ¤Î¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¤Ï70¡¢Ì´¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë70¡£