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気象台は、午前1時47分に、暴風警報をいわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】福島県・いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町などに発表

福島県の海上では、19日朝から19日夕方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■福島市
□なだれ注意報
　21日にかけて警戒

■会津若松市
□なだれ注意報
　21日にかけて警戒

■郡山市
□なだれ注意報
　21日にかけて警戒

■郡山市湖南
□なだれ注意報
　21日にかけて警戒

■いわき市
□暴風警報【発表】
　19日朝から19日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　19日昼前
　風向　北東
・海上
　最大風速　23m/s

■白河市
□なだれ注意報
　21日にかけて警戒

■須賀川市
□なだれ注意報
　21日にかけて警戒

■喜多方市
□なだれ注意報
　21日にかけて警戒

■相馬市
□暴風警報【発表】
　19日朝から19日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　19日昼前
　風向　北東
・海上
　最大風速　23m/s

■二本松市
□なだれ注意報
　21日にかけて警戒

■南相馬市
□暴風警報【発表】
　19日朝から19日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　19日昼前
　風向　北東
・海上
　最大風速　23m/s

■大玉村
□なだれ注意報
　21日にかけて警戒

■天栄村
□なだれ注意報
　21日にかけて警戒

■天栄村湯本
□なだれ注意報
　21日にかけて警戒

■下郷町
□なだれ注意報
　21日にかけて警戒

■檜枝岐村
□なだれ注意報
　21日にかけて警戒

■只見町
□なだれ注意報
　21日にかけて警戒

■南会津町
□なだれ注意報
　21日にかけて警戒

■北塩原村
□なだれ注意報
　21日にかけて警戒

■西会津町
□なだれ注意報
　21日にかけて警戒

■磐梯町
□なだれ注意報
　21日にかけて警戒

■猪苗代町
□なだれ注意報
　21日にかけて警戒

■会津坂下町
□なだれ注意報
　21日にかけて警戒

■湯川村
□なだれ注意報
　21日にかけて警戒

■柳津町
□なだれ注意報
　21日にかけて警戒

■三島町
□なだれ注意報
　21日にかけて警戒

■金山町
□なだれ注意報
　21日にかけて警戒

■昭和村
□なだれ注意報
　21日にかけて警戒

■会津美里町
□なだれ注意報
　21日にかけて警戒

■西郷村
□なだれ注意報
　21日にかけて警戒

■広野町
□暴風警報【発表】
　19日朝から19日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　19日昼前
　風向　北東
・海上
　最大風速　23m/s

■楢葉町
□暴風警報【発表】
　19日朝から19日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　19日昼前
　風向　北東
・海上
　最大風速　23m/s

■富岡町
□暴風警報【発表】
　19日朝から19日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　19日昼前
　風向　北東
・海上
　最大風速　23m/s

■大熊町
□暴風警報【発表】
　19日朝から19日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　19日昼前
　風向　北東
・海上
　最大風速　23m/s

■双葉町
□暴風警報【発表】
　19日朝から19日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　19日昼前
　風向　北東
・海上
　最大風速　23m/s

■浪江町
□暴風警報【発表】
　19日朝から19日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　19日昼前
　風向　北東
・海上
　最大風速　23m/s

■新地町
□暴風警報【発表】
　19日朝から19日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　19日昼前
　風向　北東
・海上
　最大風速　23m/s