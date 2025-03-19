【暴風警報】福島県・いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町などに発表
気象台は、午前1時47分に、暴風警報をいわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町に発表しました。
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福島県の海上では、19日朝から19日夕方まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■福島市
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■会津若松市
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■郡山市
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■郡山市湖南
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
□暴風警報【発表】
19日朝から19日夕方にかけて警戒
ピーク時間 19日昼前
風向 北東
・海上
最大風速 23m/s
■白河市
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■須賀川市
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■喜多方市
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■相馬市
□暴風警報【発表】
19日朝から19日夕方にかけて警戒
ピーク時間 19日昼前
風向 北東
・海上
最大風速 23m/s
■二本松市
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■南相馬市
□暴風警報【発表】
19日朝から19日夕方にかけて警戒
ピーク時間 19日昼前
風向 北東
・海上
最大風速 23m/s
■大玉村
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■天栄村
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■天栄村湯本
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■下郷町
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■檜枝岐村
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■只見町
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■南会津町
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■北塩原村
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■西会津町
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■磐梯町
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■猪苗代町
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■会津坂下町
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■湯川村
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■柳津町
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■三島町
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■金山町
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■昭和村
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■会津美里町
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■西郷村
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■広野町
□暴風警報【発表】
19日朝から19日夕方にかけて警戒
ピーク時間 19日昼前
風向 北東
・海上
最大風速 23m/s
■楢葉町
□暴風警報【発表】
19日朝から19日夕方にかけて警戒
ピーク時間 19日昼前
風向 北東
・海上
最大風速 23m/s
■富岡町
□暴風警報【発表】
19日朝から19日夕方にかけて警戒
ピーク時間 19日昼前
風向 北東
・海上
最大風速 23m/s
■大熊町
□暴風警報【発表】
19日朝から19日夕方にかけて警戒
ピーク時間 19日昼前
風向 北東
・海上
最大風速 23m/s
■双葉町
□暴風警報【発表】
19日朝から19日夕方にかけて警戒
ピーク時間 19日昼前
風向 北東
・海上
最大風速 23m/s
■浪江町
□暴風警報【発表】
19日朝から19日夕方にかけて警戒
ピーク時間 19日昼前
風向 北東
・海上
最大風速 23m/s
■新地町
□暴風警報【発表】
19日朝から19日夕方にかけて警戒
ピーク時間 19日昼前
風向 北東
・海上
最大風速 23m/s