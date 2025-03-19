¡ÖHGUC 1/144 ¥¼ー¥¿¥¬¥ó¥À¥à¡×¥ì¥Ó¥åー¡Øµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à¡Ù40¼þÇ¯¡ª¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËºÇÅ¬¤ÊHGÈÇ¥¥Ã¥È¤òº£°ìÅÙÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¡¡º£²ó¥ì¥Ó¥åー¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖHGUC 1/144 ¥¼ー¥¿¥¬¥ó¥À¥à¡×¤Ç¤¹¡£TV¤ª¤è¤Ó·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¥«¥ßー¥æ¡¦¥Ó¥À¥ó¤¬Åë¾è¤·¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä·ÁÂÖ¤È¥â¥Ó¥ë¥¢ー¥Þー¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ö¥é¥¤¥Àー¡Ë·ÁÂÖ¤Ø¤ÎÊÑ·Áµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
½é¤Î²ÄÊÑµ¡¹½¤òÈ÷¤¨¤¿¥¬¥ó¥À¥à
¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤¬½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï40Ç¯Á°¤Î1985Ç¯¡£Á°ºî¤Î¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¶¯¤¤¸å²¡¤·¤Ë¤è¤êÀ©ºî¤¬¼Â¸½¤·¤¿Â³ÊÔ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àZZ¡Ù¡¢¤µ¤é¤Ë1988Ç¯¤Ë¤Ï¥¬¥ó¥À¥à»Ë¾å½é¤Î·à¾ìÍÑ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¸å¤Î¥¬¥ó¥À¥à¥·¥êー¥º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯µ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2005Ç¯¤Ë¤ÏÁ´50ÏÃ¤ÎTVÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ò3Éôºî¤ËºÆ¹½À®¤·¤¿·à¾ìÈÇ¤âÀ©ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚHGUC 1/144 ¥¼ー¥¿¥¬¥ó¥À¥à¡Û
¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëZ¥¬¥ó¥À¥à¤ÎHG¥¥Ã¥È
¡¡Z¥¬¥ó¥À¥à¤Ï¥¨¥¥ー¥´¤È¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¼Ò¤Î¶¦Æ±³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë¡¢¡Ö£Ú·×²è¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿µ¡ÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±µ¡¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¥«¥ßー¥æ¡¦¥Ó¥À¥ó¤ÎÇ½ÎÏ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ½é¤Î²ÄÊÑµ¡¹½¤ò»ý¤Ä¡È¥¬¥ó¥À¥à¡É¤È¤·¤Æ´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Í·¿¤Î¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¤«¤éÃ±µ³¤Ç¤ÎÂçµ¤·÷ÆÍÆþ¤ÈÃÏµå¾å¤Ç¤ÎÈô¹ÔÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¹Ò¶õµ¡¤Î·Á¾õ¤ò¤·¤¿¥¦¥§¥¤¥Ö¥é¥¤¥Àー·ÁÂÖ¤Ø¤ÎÊÑ·Á¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
º¹¤·ÂØ¤¨¼°¤Ç¥¦¥§¥¤¥Ö¥é¥¤¥¿ー·ÁÂÖ¤Ë¤Ç¤¤ë
GUNPLA EVOLUTION PROJECT¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È²ÄÆ°¡É¤òÄÉµá¤·¡¢·àÃæ¥¤¥áー¥¸¤Ë¶á¤¤¥Ýー¥¸¥ó¥°¤ò¼Â¸½¡ª
¡¡TVÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ÎÁ°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÀïÆ®¥á¥« ¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë¡Ù¡¢¡ØÀ»Àï»Î ¥À¥ó¥Ð¥¤¥ó¡Ù¡¢¡Ø½ÅÀïµ¡ ¥¨¥ë¥¬¥¤¥à¡Ù¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö¼ç¿Í¸ø¤¬ÅÓÃæ¤Çµ¡ÂÎ¤ò¾è¤ê´¹¤¨¤ë¡×¤ä¡Ö¾è¤ê´¹¤¨¤¿µ¡ÂÎ¤ÏÊÑ·Á¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤òÆ§½±¤¹¤ë·Á¤Ç¼çÌòµ¡¤¬¥¬¥ó¥À¥àMk-II¤«¤éZ¥¬¥ó¥À¥à¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Z¥¬¥ó¥À¥à¤ÎÊÑ·Á¤ÏÊ£»¨¤Ç¤·¤¿¤¬´°Á´ÊÑ·Á¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¬¥ó¥×¥é¤¬1/100¥¹¥±ー¥ë¡¦¥Õ¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤ÏZ¥¬¥ó¥À¥à40¼þÇ¯¤È¼çÍ×MS¤ÎÁ´¥¥Ã¥È²½¤¬´°Î»¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Ç²þ¤á¤Æ¡ÖHGUC 1/144 ¥¼ー¥¿¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£HG¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡Èº¹¤·ÂØ¤¨¤Ê¤·¤Î´°Á´ÊÑ·Á¡É¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä²ÄÆ°ÀÇ½¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤ä¤¹¤¯º¹¤·ÂØ¤¨¤Æ¥¦¥§¥¤¥Ö¥é¥¤¥Àー¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥¤¥Ð¥ê¥åー¤Î¹â¤¤HG¥¥Ã¥È¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ÖHGUC 1/144 ¥¼ー¥¿¥¬¥ó¥À¥à¡×¤Î¥¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¥¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥é¥ó¥Êー¤ÏA～E¡¢¥Ý¥ê¥Ñー¥ÄPC-002¡¢¥Óー¥à¥µー¥Ù¥ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥ÈSB-13¤Ç·×10Ëç¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¥·ー¥ë¡¢ÁÈÎ©ÀâÌÀ½ñ¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£Â¿¿§À®·¿¥é¥ó¥Êー¥¤¥í¥×¥é¤ä¥«¥éー¤´¤È¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯¥Ñー¥Ä¤¬ÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¢¤êÁÈ¤à¤Î¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µðÂç¤Ê¥Ï¥¤¥Ñー¡¦¥á¥¬¡¦¥é¥ó¥Á¥ãー¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¥¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¡Ú¥¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
A:¥¤¥í¥×¥é¤Ë¤è¤ë²Ã¾þÉô
B1:¼ç¤ËÁõ¹ÃÎà
B2:¼ç¤ËÁõ¹ÃÎà
C1:¼ç¤ËÁõ¹ÃÎà¡¢¥Ï¥¤¥Ñー¡¦¥á¥¬¡¦¥é¥ó¥Á¥ãー
C2:¼ç¤ËÏÓÉôÁõ¹ÃÎà
D:¼ç¤Ë¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥¢ー¥Þー¡¢¥Óー¥à¡¦¥é¥¤¥Õ¥ë¤Ê¤É
E1:¼ç¤Ë¥á¥«¥Õ¥ìー¥à¡¢ÊÑ·ÁÍÑ¥Ü¥Ç¥£¥Ñー¥Ä
E2:¼ç¤Ë¥á¥«¥Õ¥ìー¥à
ÁÈ¤ßÎ©¤ÆÀâÌÀ½ñ¡¢¥·ー¥ë¡¢SB-13¥Óー¥à¥µー¥Ù¥ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡¢PC-002¥Ý¥ê¥Ñー¥Ä
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º