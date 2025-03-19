TWICE¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡ØTWICE 5TH WORLD TOUR ¡ÆREADY TO BE¡Ç in JAPAN SPECIAL¡ÙËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹
TWICE¤¬¡¢Á´À¤³¦¤ÇÎß·×Ìó150Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿Ä¶Âç·¿¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¡¢¿ÀÆàÀî¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡¢TWICE LIVE DVD & Blu-ray¡ØTWICE 5TH WORLD TOUR ¡ÆREADY TO BE¡Ç in JAPAN SPECIAL¡Ù¤òËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
º£²ó±ÇÁü²½¤µ¤ì¤¿¿ÀÆàÀî¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¡È½é¤á¤ÆÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤¦³¤³°½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤È¤·¤Æ¡¢°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢À§Èó¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡
2025Ç¯3·î19Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.twicejapan.com/feature/5thworldtour_readytobespecial_livedvd
¡»½é²ó¸ÂÄêÈ×DVD¡Ê2ËçÁÈ¡Ë
WPBL-90664/5¡ï8,580¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
2024Ç¯7·î28Æü Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¥é¥¤¥Ö±ÇÁüÁ´¶Ê¼ýÏ¿¡ÊÌó180Ê¬ Í½Äê¡Ë
ÆÃÅµ±ÇÁü¡ÖDocumentary of ¡ÈTWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL¡É¡×¡ÊÌó47Ê¬ Í½Äê¡Ë
¢¨60P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È / ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ü¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢¨±þÊç¡¦ÅÐÏ¿ÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼1ËçÉõÆþ
¢¨¡ÈTWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL¡É ¥»¥ë¥Õ¥£¡¼³¨ÊÁ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡Ú9Ëç¥»¥Ã¥È¡ÛÉõÆþ
¢¨½¸¹ç¥Ý¥¹¥¿¡¼ÉõÆþ
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ×Blu-ray
WPXL-90326¡¡¡ï9,680¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
2024Ç¯7·î28Æü Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¥é¥¤¥Ö±ÇÁüÁ´¶Ê¼ýÏ¿¡ÊÌó180Ê¬ Í½Äê¡Ë
ÆÃÅµ±ÇÁü¡ÖDocumentary of ¡ÈTWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL¡É¡×¡ÊÌó47Ê¬ Í½Äê¡Ë
¢¨60P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È / ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ü¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢¨±þÊç¡¦ÅÐÏ¿ÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼1ËçÉõÆþ
¢¨¡ÈTWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL¡É ¥»¥ë¥Õ¥£¡¼³¨ÊÁ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡Ú9Ëç¥»¥Ã¥È¡ÛÉõÆþ
¢¨½¸¹ç¥Ý¥¹¥¿¡¼ÉõÆþ
¡»ÄÌ¾ïÈ×DVD¡Ê2ËçÁÈ¡Ë
WPBL-90666/7¡¡¡ï6,380¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
2024Ç¯7·î28Æü Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¼ýÏ¿¡ÊÌó180Ê¬Í½Äê¡Ë
¢¨±þÊç¡¦ÅÐÏ¿ÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼1ËçÉõÆþ¡Ê½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ßÉõÆþ¡Ë
¢¨¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É3ËçÉõÆþ
¡»ÄÌ¾ïÈ×Blu-ray
WPXL-90327¡¡¡ï7,480¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
2024Ç¯7·î28Æü Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¼ýÏ¿¡ÊÌó180Ê¬Í½Äê¡Ë
¢¨±þÊç¡¦ÅÐÏ¿ÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼1ËçÉõÆþ¡Ê½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ßÉõÆþ¡Ë
¢¨¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É3ËçÉõÆþ
¡ü¼ýÏ¿¶Ê
Perfect World
Breakthrough
GO HARD
MOONLIGHT SUNRISE
Here I am
ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î (Covered by DAHYUN)
¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à (Covered by TZUYU)
Behind The Curtain (MISAMO)
Do not touch (MISAMO)
DIVE
Fake & True
Celebrate
TT
ONE SPARK
Fanfare
BDZ
My Guitar (CHAEYOUNG)
Nightmare (JIHYO)
Wherever you are (Covered by JEONGYEON)
ABCD (NAYEON)
I GOT YOU
Voices of Delight
FANCY
Hare Hare
LOVE WARNING
LIKEY
In the summer
Inside of me
CHEER UP
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¢
2025Ç¯5·î14Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¾¦ÉÊ¾ðÊó¡§https://www.twicejapan.com/discography/detail/84/
¡ûCD¼ýÏ¿¶Ê¡Ê3·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡Ë
01.Talk that Talk -Japanese ver.-
02.SET ME FREE -Japanese ver.-
03.ONE SPARK -Japanese ver.-
04.Talk that Talk
05.SET ME FREE
06.I GOT YOU
07.ONE SPARK
08.Strategy
¡»½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD+PHOTO BOOK¡Ë
WPCL-13635¡¡¡ï5,170¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨80p PHOTO BOOK
¢¨¡Ø#TWICE5¡ÙÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼°¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉA
¢¨¥Á¥§¥ó¥¸¥ó¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È 9ËçÉõÆþ
¢¨¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 3Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×A¸ÂÄêÉõÆþ¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É Á´18¼ï¡Ë
¢¨3cut photo 3ËçÉõÆþ
¢¨±þÊç¡¦ÅÐÏ¿ÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ 1ËçÉõÆþ
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×A¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±þÊç¡¦ÅÐÏ¿ÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ 1ËçÉõÆþ
¡»½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ÊCD+DVD¡Ë
WPZL-32193/4¡¡¡ï4,840¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
¡ÖTalk that Talk¡× Music Video
¡ÖSET ME FREE¡×Music Video
¡ÖI GOT YOU¡×Music Video
¡ÖONE SPARK¡×Music Video
¡ÖStrategy¡×Music Video
¡Ø#TWICE5¡ÙJacket Shooting Making Movie
¡Ø#TWICE5¡ÙJacket Member Making Video
¢¨¡Ø#TWICE5¡ÙÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼°¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉB
¢¨¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥·¡¼¥ë 1ËçÉõÆþ
¢¨¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 3Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×B¸ÂÄêÉõÆþ¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É Á´18¼ï¡Ë
¢¨±þÊç¡¦ÅÐÏ¿ÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ 1ËçÉõÆþ
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×B¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±þÊç¡¦ÅÐÏ¿ÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ 1ËçÉõÆþ
¡»ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë
WPCL-13636¡¡¡ï2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼¼ê½ñ¤Íî½ñ¤¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ 1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡ÊÁ´3¼ï¡Ë
¡ü½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß
¢¨¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡ÊÄÌ¾ïÈ×¸ÂÄêÉõÆþ Á´20¼ï¡Ë
¢¨±þÊç¡¦ÅÐÏ¿ÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ 1ËçÉõÆþ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯