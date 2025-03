TWICEが、全世界で累計約150万人を動員した超大型ツアーの最終公演、神奈川・日産スタジアムで行ったライブが収録された、TWICE LIVE DVD & Blu-ray『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』を本日リリースした。今回映像化された神奈川・日産スタジアムでの公演では、“初めて日産スタジアムで公演を行う海外女性アーティスト”として、偉業を成し遂げたという。今回の作品ではその伝説的なステージを余すところなく収録しているとのことなので、是非手に入れてほしい。

リリース情報



『TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL』2025年3月19日(水)発売特設サイト:https://www.twicejapan.com/feature/5thworldtour_readytobespecial_livedvd〇初回限定盤DVD(2枚組)WPBL-90664/5¥8,580(税込)収録内容:2024年7月28日 日産スタジアム公演ライブ映像全曲収録(約180分 予定)特典映像「Documentary of “TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL”」(約47分 予定)※60Pフォトブックレット / ボックス+デジパック仕様※応募・登録用シリアルナンバー1枚封入※“TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL” セルフィー絵柄フォトカード【9枚セット】封入※集合ポスター封入○初回限定盤Blu-rayWPXL-90326 ¥9,680(税込)収録内容:2024年7月28日 日産スタジアム公演ライブ映像全曲収録(約180分 予定)特典映像「Documentary of “TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL”」(約47分 予定)※60Pフォトブックレット / ボックス+デジパック仕様※応募・登録用シリアルナンバー1枚封入※“TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL” セルフィー絵柄フォトカード【9枚セット】封入※集合ポスター封入〇通常盤DVD(2枚組)WPBL-90666/7 ¥6,380(税込)収録内容:2024年7月28日 日産スタジアム公演ライブ映像収録(約180分予定)※応募・登録用シリアルナンバー1枚封入(初回プレス分のみ封入)※フォトカード3枚封入〇通常盤Blu-rayWPXL-90327 ¥7,480(税込)収録内容:2024年7月28日 日産スタジアム公演ライブ映像収録(約180分予定)※応募・登録用シリアルナンバー1枚封入(初回プレス分のみ封入)※フォトカード3枚封入●収録曲Perfect WorldBreakthroughGO HARDMOONLIGHT SUNRISEHere I am変わらないもの (Covered by DAHYUN)プラネタリウム (Covered by TZUYU)Behind The Curtain (MISAMO)Do not touch (MISAMO)DIVEFake & TrueCelebrateTTONE SPARKFanfareBDZMy Guitar (CHAEYOUNG)Nightmare (JIHYO)Wherever you are (Covered by JEONGYEON)ABCD (NAYEON)I GOT YOUVoices of DelightFANCYHare HareLOVE WARNINGLIKEYIn the summerInside of meCHEER UP