【ミラージュ C03-HELIOS ウィクトーリアVer.(再生産)】 3月19日 発売 価格:6,600円

コトブキヤは、プラモデル「ミラージュ C03-HELIOS ウィクトーリアVer.」再生産分を3月19日に発売する。価格は6,600円。

本商品は、ノベライズ「アーマード・コア ブレイブニューワールド」より主人公機「ウィクトーリアVer.」をプラキット化したもの。ウィクトーリアVer.の勇姿を忠実に再現するため、武器以外のほぼ全てのパーツが新規造形パーツで構成され、さらに頭部パーツは原作ゲームシリーズには登場しない、ノベライズ版オリジナル仕様となっている。

特徴的なエンブレムマークもタンポ印刷で再現。 また、ボーナスパーツとしてレーザーブレード「WL14LB-ELF2」が付属する。もちろん各パーツは、他V.I.シリーズとの組み替え、「アセンブル」が可能。 多色成型によりで組立てるだけで、ほぼ設定通りのウィクトーリアVer.を再現できる。

(C) 1997-2009 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

