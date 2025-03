【レイレナード 03-AALIYAH シュープリス OP Ver.(再生産)】 3月19日 発売 価格:8,800円

コトブキヤは、プラモデル「レイレナード 03-AALIYAH シュープリス OP Ver.」再生産分を3月19日に発売する。価格は8,800円。

本商品は、ハイスピードメカアクションゲーム「ARMORED CORE 4」よりゲームオープニング内で印象的な戦闘シーンを魅せる「シュープリス」をヴァリアブル.インフィニティ.シリーズでプラモデル化したもの。

リンクスNo.1「ベルリオーズ」のエンブレムデカールが付属するほか、オプションパーツとして「SAMSARA」、「02-DRAGONSLAYER」、「051ANNR(左腕用)」、「SALAF CORE-OPC01」、「03-AALIYAH/CLS1」などが付属し、単独でもゲーム内同様に機体のアセンブルを変更して楽しむことができる。

商品仕様

・肩部に装着したフレア「051ANAM」は展開時を差し替えなしで再現。OPムービーの印象的なシーンを楽しめる。

・背部「オーバードブースター」は差し替えなしで使用時を再現可能。

・シュープリス(夜間戦闘Ver.)に付属したプラズマライフル「SAMSARA」、レーザーブレード「02-DRAGONSLAYER」が同梱し、アセンブルを好みで変更することができる。

・クラースナヤに付属したライフル「051ANNR」の左手用、スタビライザー「SALAF CORE-OPC01」、「03-AALIYAH/CLS1」およびスタビライザー接続用本体パーツが付属するので、組み立て時に選択式で好みのタイプに組み立てることができる。

【付属品】

●本体

●ウェポン

・ライフル「051ANNR(右腕用)」

・ライフル「051ANNR(左腕用)」

・ライフル「04-MARVE」

・プラズマライフル「SAMSARA」

・レーザーブレード「02-DRAGONSLAYER」

・グレネードキャノン「OGOTO」

・フレア「051ANAM」

●スタビライザー

・「03-AALIYAH/LBS1」

・「SALAF CORE-OPC01」

・「03-AALIYAH/CLS1」

※スタビライザー(コア)接続用本体パーツが付属します。

・エンブレムデカール

(C) 1997-2006 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

※発売日は流通により前後する場合があります。

※本製品は再生産です。

※本製品は再生産に伴い、商品価格が変更となっております。

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。発光はCGによるイメージです。

※本製品はお客様ご自身で組み立てが必要となります。