TWICE、圧巻のパフォーマンス！日産スタジアム公演のライブ映像作品をリリース

■“初めて日産スタジアムで公演を行った海外女性アーティスト”となったTWICEの伝説的ステージを余すところなく収録

TWICEが、ライブDVD&Blu-ray『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』を3月19日にリリースした。

本作には、日本最大級のスタジアム、神奈川・日産スタジアムで行われた、全世界で累計約150万人を動員した超大型ツアーの最終公演の模様を収録。“初めて日産スタジアムで公演を行った海外女性アーティスト”となったTWICEの、圧巻のパフォーマンスと圧倒的存在感を堪能できる。

TWICEは、5月14日に、最強ベストアルバムシリーズとしてファンから熱い支持を得ている『#TWICE』シリーズの第5弾作品、TWICE 5th BEST ALBUM『#TWICE5』を発売予定。前作の『#TWICE4』から約3年ぶりとなるリリースで、世界的にヒットした「Talk that Talk」や「SET ME FREE」、そして、2024年に大旋風を巻き起こした「ONE SPARK」といった大人気曲の日本語バージョンが収録される。

今後もTWICEの動向から目が離せない。

※メイン写真:『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』通常盤

リリース情報

202503.19 ON SALE

Blu-ray&DVD『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』

2025.05.14 ON SALE

ALBUM『#TWICE5』

『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』特設サイト

https://www.twicejapan.com/feature/5thworldtour_readytobespecial_livedvd

『#TWICE5』の詳細はこちら

https://www.twicejapan.com/discography/detail/84/

TWICE OFFICIAL SITE

http://www.twicejapan.com