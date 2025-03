タイ発のスペシャリティチョコレートブランドが上陸！ カスタマイズが豊富なチョコレートドリンクを楽しめるチョコレート専門店とは（東京・両国）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は両国にオープンした、タイ・バンコク発のスペシャリティチョコレートブランド。ワクワクするチョコレートの世界を体験できます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!



Kad Kokoa Chocolate & Baked Sweets(東京・両国)

スモアチョコレート(ホット)

2024年12月、両国駅から徒歩10分ほどの場所にタイ・バンコク発のスペシャリティチョコレートブランド「Kad Kokoa」の日本初となる実店舗「Kad Kokoa(ガートココア) Chocolate & Baked Sweets」がオープンしました。

当日焼いたサクサクのクッキー



店主はカナダへの留学を経て、チョコレートのセレクトショップに勤務。大好きな国・タイのカカオを使ったチョコレートがなかったことから興味を持ち調べて、その味に感動したそう。現地の店に通い詰める中で「タイのチョコレートを通じて、世界とのつながり・多様性・ワクワクを生み出したい」と考え、日本への展開を決意。以降、カカオ農園の視察やチョコレート工場での学びを深め、現地のシェフからペイストリーの技術を学び、日本でその味を届けています。

人気のアメリカンクッキー

「Kad Kokoa」は、タイ国内のカカオ農家と直接つながり、シングルオリジンのカカオ豆(Bean)から板チョコレート(Bar)ができるまでの全工程(豆の選別・焙煎・摩砕・調合・成形)を、 自社工房で一貫して行うビーントゥーバー製法を採用。厳選したカカオ豆のみを使用し、素材の味を大切にしたチョコレートを作り出しています。

タイ産カカオのおいしさを味わえます

何件も物件を探す中で最終的に「Kad Kokoa」が表現したい世界観を形にできる場所だと感じた両国でオープン。下町情緒がありながら新しい魅力的なスポットのあるこの地で、クラフトチョコレートをカジュアルに楽しみ、タイの文化や関わる人の思いに触れてもらえたらという思いがあるそう。人と人がつながる温かい空気も魅力で、地元の方だけでなく、遠方や海外から訪れる方々も気軽に立ち寄られそうですね。

鮮やかな青色が目を引く店舗

解放的な京葉道路沿いに位置し、大きなガラス張りの明るい空間が魅力的な店舗は、バンコクにある本店をイメージ。ブランドカラーである青と黄色でパキッと目を引く外観を意識しています。店内は青をところどころに使用しながらも明るく温かみを感じられるシンプルなデザイン。5名ほどが利用できるスタンディングのカウンターがあり、カジュアルにドリンクや当日焼いたフレッシュなクッキーを楽しめます。

クラフトモカ(アイス)

看板メニューのチョコレートドリンク「ピュアチョコレート」690円や「スモアチョコレート」810円は、タイ産カカオのみを使用した濃厚なチョコレートの味わいを楽しむことができます。同店のチョコレートドリンクのメニューは全て、日替わりのカカオの産地を2種類から選べ、甘さのレベル(Level.0〜Level.3)も選べるカスタマイズ式。「ピュアチョコレート」は一番シンプルなタイプのチョコドリンク、「スモアチョコレート」は、ピュアチョコレートをベースに、香ばしくローストしたマシュマロと自家製のザクザクなクッキークランブルをトッピングしたチョコドリンクです。オーダーを受けてから作るのでマシュマロの中はトロトロで、外は香ばしくローストしています。



上にのせているクランブルは同店の人気商品であるアメリカンクッキー定番3種類をミックスしてさらに焼き込んで作っている自家製クランブル。クッキーにはチョコチャンクがたっぷり入っており、塩気のバランスも良い3種を混ぜ込んでいます。

ダブルチョコクッキー・カカオ70%

人気のアメリカンクッキーは、タイ本国のレシピで作るタイ産カカオのおいしさを詰め込んだ超濃厚な「ダブルチョコクッキー・カカオ70%」490円や、タイ本国のレシピで作るライ麦100%の「サワードウチョコチップクッキー」480円などを用意。「ダブルチョコクッキー」は大きなチャンクチョコをたっぷりと使用し、外はサクッ、中はしっとりとした食感が楽しめます。

ミルクチョコピスタチオガナッシュ

新作のココナッツミルクチョコレートをたっぷり練りこんだ「ミルクチョコピスタチオガナッシュ」600円も人気。他にもパッケージが可愛いらしいチョコレートやコーヒーなど、手土産に喜ばれそうな商品が並びます。今後は夏に向けてカカオを使ったアイスクリームなど新メニューも展開予定だそうなので、そちらも楽しみですね。

食べログレビュアーのコメント

スモアチョコレートドリンクアイス 出典:ももさん

『北斎美術館の近くにあります。

チョコレートクッキーとチョコレートドリンクのお店です。

チョコレートクッキーとスモアチョコレートドリンクアイスを購入しました。

チョコレートドリンクはカカオ2つから、甘さは3つから選べます。

カカオはタイ産です。

カカオはあっさりタイプ、甘さは普通にしました。

甘さはしつこくなくチョコレートの風味がすごくしてとても美味しい。

今まで飲んだチョコレートドリンクで一番かも?です。

後味いいんです。

添付した写真ではわかりにくいと思いますがチョコレート味のカリカリしたラスクみたいなのが中に入っています。

このラスクみたいなカリカリもすごく美味しいです。

マシュマロはトロンとしています。

レンジ温めたマシュマロがのってました。

クッキーはまだ食べていませんが食べるのが楽しみです』(ももさん)

STRAWBERRY CHOCOLATE DELIGHT 出典:スカイままさん

『期間限定のイチゴの冷たいドリンクを。

イチゴの甘酸っぱさとチョコレートの甘さか美味しい。

ごくごくとあっという間に飲み干してしまいました(笑)

クッキーを4個、バターチョコレートサンド(ピスタチオ)を1個テイクアウト

とりあえず、自宅でバターチョコレートサンドをコーヒーで

濃厚だけとしつこい甘さではなく、最高に美味しかった

他クッキーは、賞味期限少しあるので、大切に(笑)おやつタイムに頂く予定です』(スカイままさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆kad kokoa住所 : 東京都墨田区緑2-16-9 リヴドピエール 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

写真:お店から

文:佐藤明日香

The post タイ発のスペシャリティチョコレートブランドが上陸! カスタマイズが豊富なチョコレートドリンクを楽しめるチョコレート専門店とは(東京・両国) first appeared on 食べログマガジン.