ソニーミュージック傘下でドイツを拠点とする名門レーベルの「Century Media Records」 がcoldrainとの契約を発表、併せてバンドにとっての移籍第1弾シングル「INCOMPLETE」を2025年3月20日にリリースすることを発表した。coldrainは2007年に結成され、これまでに7枚のスタジオ・アルバムをリリースしている。全編英語詞による楽曲を発表する一方で、ヘヴィなトラックに乗せたメロディアスな歌唱とスクリームを融合させた圧倒的なライブパフォーマンスでも知られている。

また、Bullet For My ValentineやPapa Roachといったワールド・クラスのバンドとの欧米でのツアーを通じて、coldrainは長年にわたって国境を越えたリスナーを獲得してきた。国内でも主催フェス「BLARE FEST.」を不定期開催し4万人近くを動員するなど揺るぎない人気を誇る。今回のCentury Media Recordsとの契約は、彼らにとって更にグローバルマーケットで躍進する序章にすぎない。VocalのMasatoは契約について以下のように語っている。「Century Media Recordsとのパートナーシップを発表できることが非常に嬉しいです。これは私たちの旅の新章であり、希望と自信に満ちたものです。共に強力なチームを作り、我々の技術を高め、かつてないほど世界中の聴衆にリーチできるという希望。そして私たちが愛する音楽への情熱を分かち合い、互いを結びつけ、真に特別なものを創り出そうとするエネルギーを感じることへの自信です。この旅が私たちをどこへ連れて行ってくれるのか、待ちきれないです!」<リリース情報>coldrain『INCOMPLETE』レーベル:Century Media Recordsリリース日:2025年3月20日<ライブ情報>"coldrain presents LOUD or NOTHING"4月30日(水)恵比寿ザ・ガーデンホール w/ NECK DEEP / The BONEZ5月1日(木)恵比寿ザ・ガーデンホール w/ NECK DEEP / The BONEZ5月4日(日・祝)GORILLA HALL OSAKA w/ NECK DEEP / SHADOWS5月5日(月・祝)GORILLA HALL OSAKA w/ NECK DEEP / SHADOWS5月7日(水)名古屋 DIAMOND HALL w/ NECK DEEP / SHANK5月8日(木)名古屋 DIAMOND HALL w/ NECK DEEP / SHANKスタンディング ¥7000(税込/D代別)URL: https://coldrain.jp/blogs/live/tagged/tour coldrain Website: https://coldrain.jp/