ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢²¦Äç¼£»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È·ÇºÜ¡¡¾Ð´é¤Ç¤¬¤Ã¤Á¤ê°®¼ê¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº»á¤ËÂ³¤Ãæ2Æü¤Ç¡ÖON¡×¤ÈÄ¶¹ë²Ú¶¦±é
MLB Åìµþ¥·¥ê¡¼¥º by Guggenheim
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëÀï¤¬18Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥«¥Ö¥¹¤Ë4-1¤Ç¾¡Íø¡£³«ËëÀïÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÏÆóÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Î¥Þ¥ë¥Á¡£Åê¤²¤Æ¤Ï³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬5²ó3°ÂÂÇ4Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£ÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤Ï4²óÌµ°ÂÂÇ4»ÍµåÌµ¼ºÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÉé¤±¤Ä¤«¤º¡£¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤³¤ÎÆü´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦²¦Äç¼£²ñÄ¹¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¤¬¤Ã¤Á¤ê¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¾Ð´é¤ÇÃÌ¾Ð¤¹¤ë¼Ì¿¿¤â¡£¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¡Ê15Æü¡Ë¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÄ¹ÅèÌÐÍº»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¤ËÂ³¤¯¡ÖON¡×¤È¤ÎÄ¶¹ë²Ú¶¦±é¤òÈäÏª¤·¡¢ÁáÂ®¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï»î¹ç¸å¡¢MLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ×¡¹¤Ë¡£ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ×¡¹¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤ÆÂÇÀÊ¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ë¹ðÇò¡£¡ÖÆüËÜÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥Ò¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë