韓国ガールズグループTWICEのダヒョンが公式Instagramを更新し、自身が出演する映画『あの頃、君を追いかけた』(英題:『You Are the Apple of My Eye』)のオフショットを公開した。

『あの頃、君を追いかけた』は2011年に公開された台湾映画のリメイク版で、甘酸っぱい初恋を描く物語。2024年10月に第29回釜山国際映画祭で初上映され、2月21日より韓国にて劇場公開されている。

2015年よりTWICEのメンバーとして活動しているダヒョンは、本作で俳優デビュー。才色兼備で学校中を魅了するヒロインのソナを演じ、釜山国際映画祭の一環として行われた「Marie Claire Asia Star Awards 2024」にてライジングスター賞を受賞した。

公開された写真には、白いリボンを付けた清楚な服装で花束を抱える姿や、ドラムセットの前でピースをする姿、ピクニックを楽しむ姿などが写されている。さらに別の投稿には、ヘアカーラ―とパックを付けて撮影の準備をする様子や、「ソナ キム・ダヒョン」と書かれた椅子で待機する姿など、映画撮影のリアルな裏側を捉えた写真がアップされた。

本作にはダヒョンのほか、初恋のソナを追い続けるジヌ役としてジニョン、高校時代の友人役として『いつかの君に』のイ・ミング、『殺人者のパラドックス』のキム・ヨハンらが出演している。

(文=リアルサウンド編集部)